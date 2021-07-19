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Мурашко рассказал о редких случаях заражения коронавирусом после прививки
Мурашко рассказал о редких случаях заражения коронавирусом после прививки - РИА Новости, 19.07.2021
Мурашко рассказал о редких случаях заражения коронавирусом после прививки
Случаи заражения коронавирусом встречаются примерно у 2,5% привитых, в 95% случаев госпитализация не требуется, заявил министр здравоохранения России Михаил... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T11:48
2021-07-19T11:48
2021-07-19T12:04
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
михаил мурашко
здоровье - общество
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Случаи заражения коронавирусом встречаются примерно у 2,5% привитых, в 95% случаев госпитализация не требуется, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Случаются заболевания, где-то до 2,5% мы видим, что да, бывают случаи заражения. По статистике, даже те люди, которые вот до 2,5% сталкиваются и заболевают, это в большинстве своем легкое течение. И в 95% случаев из числа таких заболевших не требует даже госпитализации", - сказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".Он уточнил, что 2,5% - это случаи заболевания, которые встречались и после первой, и после второй дозы вакцины.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
https://radiosputnik.ria.ru/20210718/vaktsiny-1741726129.html
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коронавирус в россии, россия, михаил мурашко, здоровье - общество, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
11:48 19.07.2021 (обновлено: 12:04 19.07.2021)
Мурашко рассказал о редких случаях заражения коронавирусом после прививки
Мурашко: случаи заражения коронавирусом встречаются примерно у 2,5% привитых