https://ria.ru/20210719/moskoks-1741885212.html

В Росприроднадзоре рассказали о ситуации с предприятием "Москокс"

В Росприроднадзоре рассказали о ситуации с предприятием "Москокс" - РИА Новости, 19.07.2021

В Росприроднадзоре рассказали о ситуации с предприятием "Москокс"

Подмосковное предприятие "Московский коксогазовый завод" ("Москокс") умышленно занижает данные о выбросах вредных веществ, Росприроднадзор планирует обратиться... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T15:51

2021-07-19T15:51

2021-07-19T15:51

россия

новости - экология

светлана радионова

мечел

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

смоленская область

видное

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Подмосковное предприятие "Московский коксогазовый завод" ("Москокс") умышленно занижает данные о выбросах вредных веществ, Росприроднадзор планирует обратиться в суд с иском об отзыве разрешения на выбросы, заявила глава ведомства Светлана Радионова.Как отметила чиновник, в адрес ведомства поступило более 800 жалоб от граждан на работу завода. Кроме того, в Росприродназдор обратился губернатор Московской области Андрей Воробьев с просьбой решить данную проблему."Мы провели проверку. По нашему мнению, предприятие умышленно занижает показатели выбросов. Газоочистные установки работают неэффективно, сброс конденсата воды с превышением вредных веществ загрязняет почву, и я только начала перечислять нарушения", - написала Радионова в Instagram.Радионова напомнила, что в 2020 году инспекторы уже работали на территории завода, были выписаны штрафы, но предприятие продолжило загрязнять окружающую среду."У нас нет полномочий требовать полной остановки работы предприятия. Но мы надеемся на помощь коллег из прокуратуры. Кроме того, планируем выйти в суд с иском об отзыве разрешения на выбросы. Сегодняшняя ситуация с атмосферным воздухом в городе Видное недопустима", - добавила Радионова."Мечел" считает претензии Росприроднадзора и властей региона к работе "Москокса" необоснованными, заявил РИА Новости представитель компании."Московский коксогазовый завод считает претензии необоснованными. Предприятие работает в рамках правового поля с соблюдением экологических и санитарных норм. По инициативе органов власти и надзорных ведомств в санитарно-защитной зоне и в ближайших жилых кварталах регулярно проводится отбор проб атмосферного воздуха. Превышений санитарных нормативов по веществам, характерным для завода "Москокс", ни разу не было выявлено. При этом завод реализует мероприятия по снижению экологической нагрузки: с 2018 по 2024 год объём вложений в экологию составит 1 миллиард рублей", - сообщил РИА Новости представитель "Мечела".По его словам, в июне-июле на заводе проводилась комплексная проверка Росприроднадзора, в ходе которой также брался отбор проб атмосферного воздуха, превышений нормативов также не обнаружено. А выявленные в ходе проверки замечания были оперативно устранены."В частности, проведено техническое обслуживание газоочистных установок с последующими лабораторными исследованиями, которые показали их эффективность. В связи с этим "Москокс" готовит встречный иск о признании незаконными действия Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Московской и Смоленской областям, направленные на приостановку эксплуатации части оборудования предприятия", - отметил представитель компании."Что касается жалоб населения на неприятные запахи, то нет никаких доказательств того, что их источником является "Москокс". По инициативе завода проведена проверка промзоны, в ходе которой выявлено более 200 предприятий, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, при этом только 40 из них поставлены на учет в надзорных органах. Также в последнее время в промзоне Видного участилось несанкционированное сжигание мусора, о чем предприятие регулярно сообщает администрации района", - добавил собеседник агентства.Московский коксогазовый завод - коксохимическое предприятие, расположенное в городе Видном Московской области. Основная продукция: литейный кокс, бензол, каменноугольная смола. По итогам 2020 года "Москокс" увеличил отгрузку коксовой продукции на 16%, до 656 тысяч тонн.

https://ria.ru/20210421/vybros-1729257425.html

https://ria.ru/20210421/vybrosy-1729249057.html

https://ria.ru/20210421/otvetstvennost-1729253381.html

https://ria.ru/20210127/balans-1594808587.html

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россия, новости - экология, светлана радионова, мечел, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), андрей воробьев, московская область (подмосковье), смоленская область, видное, экология, общество