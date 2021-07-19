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В Таджикистане пройдет модуль SputnikPro
В Таджикистане пройдет модуль SputnikPro - РИА Новости, 19.07.2021
В Таджикистане пройдет модуль SputnikPro
Международное информационное агентство и радио Sputnik 22 июля при поддержке посольства РФ в Таджикистане проводит в Душанбе второй модуль просветительского... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T18:39
2021-07-19T18:39
радио sputnik
sputnik
валерий мельников
таджикистан
технологии
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МОСКВА, 19 июля – РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik 22 июля при поддержке посольства РФ в Таджикистане проводит в Душанбе второй модуль просветительского проекта SputnikPro.Про ошибки фотографов-новичков и поисках идеального кадра расскажет специальный фотокорреспондент Объединенной дирекции фотоинформации медиагруппы "Россия сегодня" Валерий Мельников. На мастер-классе обсудят, как совместить работу фотографа в новостном агентстве и создание персональных проектов, рассказ истории с помощью фото, участие в конкурсах, персональную мотивацию и пути продвижения проектов, будет разобрана теоретическая составляющая: технические аспекты работы, редактирование фотографий, логистику, аспекты работы фотографа в различных ситуациях.О создании и раскрутке авторского Telegram-канала расскажет блогер, автор канала "Русский ориенталист" Игорь Димитриев, который затронет роль новых медиа в социально-политических процессах постсоветских страни русскоязычные телеграм-каналы как способ межгосударственной коммуникации и народной дипломатии.Мастер-класс на тему "Секреты интервью", проведет заместитель руководителя центра Дирекции развития бизнеса медиагруппы "Россия сегодня" Татьяна Голованова. Мастер-класс посвящен одному из самых сложных и интересных жанров журналистики - интервью. Как подготовиться к интервью и о чем спрашивать, если интервью не было запланировано? Как расположить к себе спикера и получить действительно стоящую информацию, которая ранее не была опубликована коллегами по цеху? Какие навыки soft skills должны быть в арсенале современного журналиста? Ответить на этот вопрос постараемся вместе с участниками мастер-класса.SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как медиаменеджеры Sputnik, так и другие известные российские эксперты. На сессиях обсуждают различные аспекты журналисткой профессии, включая производство мультимедийного контента, работу в социальных сетях, привлечение трафика на новостные ресурсы и многое другое. С марта 2018 года в мастер-классах SputnikPro приняли участие более 5000 слушателей из 80+ государств.Sputnik – международное информационное агентство и радио - часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на 32 языке, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 57 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 22,9 миллиона. Головной офис Sputnik находится в Москве.
https://ria.ru/20210625/master-klassy-1738585075.html
https://ria.ru/20210529/sputnikpro-1734687204.html
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радио sputnik, sputnik, валерий мельников, таджикистан, технологии
18:39 19.07.2021
 

В Таджикистане пройдет модуль SputnikPro

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтенд МИА "Россия сегодня" и студия радио Sputnik на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
Стенд МИА Россия сегодня и студия радио Sputnik на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июля – РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik 22 июля при поддержке посольства РФ в Таджикистане проводит в Душанбе второй модуль просветительского проекта SputnikPro.

Про ошибки фотографов-новичков и поисках идеального кадра расскажет специальный фотокорреспондент Объединенной дирекции фотоинформации медиагруппы "Россия сегодня" Валерий Мельников. На мастер-классе обсудят, как совместить работу фотографа в новостном агентстве и создание персональных проектов, рассказ истории с помощью фото, участие в конкурсах, персональную мотивацию и пути продвижения проектов, будет разобрана теоретическая составляющая: технические аспекты работы, редактирование фотографий, логистику, аспекты работы фотографа в различных ситуациях.
О создании и раскрутке авторского Telegram-канала расскажет блогер, автор канала "Русский ориенталист" Игорь Димитриев, который затронет роль новых медиа в социально-политических процессах постсоветских страни русскоязычные телеграм-каналы как способ межгосударственной коммуникации и народной дипломатии.

Мастер-класс на тему "Секреты интервью", проведет заместитель руководителя центра Дирекции развития бизнеса медиагруппы "Россия сегодня" Татьяна Голованова. Мастер-класс посвящен одному из самых сложных и интересных жанров журналистики - интервью. Как подготовиться к интервью и о чем спрашивать, если интервью не было запланировано? Как расположить к себе спикера и получить действительно стоящую информацию, которая ранее не была опубликована коллегами по цеху? Какие навыки soft skills должны быть в арсенале современного журналиста? Ответить на этот вопрос постараемся вместе с участниками мастер-класса.
Мастер-класс в рамках проекта SputnikPro в Самаре - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
25 июня, 13:13
В Самаре завершилась серия мастер-классов в рамках проекта SputnikPro
SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как медиаменеджеры Sputnik, так и другие известные российские эксперты. На сессиях обсуждают различные аспекты журналисткой профессии, включая производство мультимедийного контента, работу в социальных сетях, привлечение трафика на новостные ресурсы и многое другое. С марта 2018 года в мастер-классах SputnikPro приняли участие более 5000 слушателей из 80+ государств.
Sputnik – международное информационное агентство и радио - часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на 32 языке, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 57 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 22,9 миллиона. Головной офис Sputnik находится в Москве.
Студия информационного агентства и радио Sputnik - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
29 мая, 00:29
SputnikPro снова вернулся в оффлайн
 
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