https://ria.ru/20210719/modul-1741916441.html

В Таджикистане пройдет модуль SputnikPro

В Таджикистане пройдет модуль SputnikPro - РИА Новости, 19.07.2021

В Таджикистане пройдет модуль SputnikPro

Международное информационное агентство и радио Sputnik 22 июля при поддержке посольства РФ в Таджикистане проводит в Душанбе второй модуль просветительского... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T18:39

2021-07-19T18:39

2021-07-19T18:39

радио sputnik

sputnik

валерий мельников

таджикистан

технологии

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МОСКВА, 19 июля – РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik 22 июля при поддержке посольства РФ в Таджикистане проводит в Душанбе второй модуль просветительского проекта SputnikPro.Про ошибки фотографов-новичков и поисках идеального кадра расскажет специальный фотокорреспондент Объединенной дирекции фотоинформации медиагруппы "Россия сегодня" Валерий Мельников. На мастер-классе обсудят, как совместить работу фотографа в новостном агентстве и создание персональных проектов, рассказ истории с помощью фото, участие в конкурсах, персональную мотивацию и пути продвижения проектов, будет разобрана теоретическая составляющая: технические аспекты работы, редактирование фотографий, логистику, аспекты работы фотографа в различных ситуациях.О создании и раскрутке авторского Telegram-канала расскажет блогер, автор канала "Русский ориенталист" Игорь Димитриев, который затронет роль новых медиа в социально-политических процессах постсоветских страни русскоязычные телеграм-каналы как способ межгосударственной коммуникации и народной дипломатии.Мастер-класс на тему "Секреты интервью", проведет заместитель руководителя центра Дирекции развития бизнеса медиагруппы "Россия сегодня" Татьяна Голованова. Мастер-класс посвящен одному из самых сложных и интересных жанров журналистики - интервью. Как подготовиться к интервью и о чем спрашивать, если интервью не было запланировано? Как расположить к себе спикера и получить действительно стоящую информацию, которая ранее не была опубликована коллегами по цеху? Какие навыки soft skills должны быть в арсенале современного журналиста? Ответить на этот вопрос постараемся вместе с участниками мастер-класса.SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как медиаменеджеры Sputnik, так и другие известные российские эксперты. На сессиях обсуждают различные аспекты журналисткой профессии, включая производство мультимедийного контента, работу в социальных сетях, привлечение трафика на новостные ресурсы и многое другое. С марта 2018 года в мастер-классах SputnikPro приняли участие более 5000 слушателей из 80+ государств.Sputnik – международное информационное агентство и радио - часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на 32 языке, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 57 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 22,9 миллиона. Головной офис Sputnik находится в Москве.

https://ria.ru/20210625/master-klassy-1738585075.html

https://ria.ru/20210529/sputnikpro-1734687204.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

радио sputnik, sputnik, валерий мельников, таджикистан, технологии