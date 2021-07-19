https://ria.ru/20210719/minpromtorg-1741839817.html

От ретейлеров потребуют снижать цены на овощи вслед за поставщиками

От ретейлеров потребуют снижать цены на овощи вслед за поставщиками - РИА Новости, 19.07.2021

От ретейлеров потребуют снижать цены на овощи вслед за поставщиками

Минпромторг будет требовать от крупных ретейлеров, чтобы снижение цен на овощи у производителей отражалось на стоимости продукции в магазинах, заявил... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T13:03

2021-07-19T13:03

2021-07-19T14:56

виктор евтухов

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

экономика

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Минпромторг будет требовать от крупных ретейлеров, чтобы снижение цен на овощи у производителей отражалось на стоимости продукции в магазинах, заявил статс-секретарь — заместитель министра Виктор Евтухов.Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские торговые сети) Игорь Караваев во время совещания партии "Единая Россия" с руководством правительства и главами регионов по сдерживанию цен на продукты питания сообщил, что ассоциация ожидает падения стоимости закупки овощей у поставщиков с новым урожаем — он начал поступать в середине июля "с небольшим запозданием".По его словам, уже по состоянию на 14 июля цены закупки снизились по сравнению с серединой июня:Караваев добавил, что, по прогнозам Минсельхоза, урожай ожидается хороший, однако снижение может приостановиться из-за накопленных производителем издержек."Игорь Евгеньевич обозначил сегодня потенциальное снижение цен. Безусловно, мы будем требовать от ретейла, от крупного ретейла, чтобы это снижение цен транслировалось в полку, как мы всегда, в общем-то, и работали", — сказал, в свою очередь, Евтухов.Он подчеркнул, что в первую очередь это будет относиться к масштабным сетям, которые задают тон по всей России.

https://ria.ru/20210511/reteyl-1731742318.html

https://ria.ru/20210719/tseny-1741791867.html

россия

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виктор евтухов, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика