Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210719/minpromtorg-1741839817.html
От ретейлеров потребуют снижать цены на овощи вслед за поставщиками
От ретейлеров потребуют снижать цены на овощи вслед за поставщиками - РИА Новости, 19.07.2021
От ретейлеров потребуют снижать цены на овощи вслед за поставщиками
Минпромторг будет требовать от крупных ретейлеров, чтобы снижение цен на овощи у производителей отражалось на стоимости продукции в магазинах, заявил... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T13:03
2021-07-19T14:56
виктор евтухов
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602604781_0:15:3072:1743_1920x0_80_0_0_021d4e125b02171943fb60fc26f78b69.jpg
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Минпромторг будет требовать от крупных ретейлеров, чтобы снижение цен на овощи у производителей отражалось на стоимости продукции в магазинах, заявил статс-секретарь — заместитель министра Виктор Евтухов.Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские торговые сети) Игорь Караваев во время совещания партии "Единая Россия" с руководством правительства и главами регионов по сдерживанию цен на продукты питания сообщил, что ассоциация ожидает падения стоимости закупки овощей у поставщиков с новым урожаем — он начал поступать в середине июля "с небольшим запозданием".По его словам, уже по состоянию на 14 июля цены закупки снизились по сравнению с серединой июня:Караваев добавил, что, по прогнозам Минсельхоза, урожай ожидается хороший, однако снижение может приостановиться из-за накопленных производителем издержек."Игорь Евгеньевич обозначил сегодня потенциальное снижение цен. Безусловно, мы будем требовать от ретейла, от крупного ретейла, чтобы это снижение цен транслировалось в полку, как мы всегда, в общем-то, и работали", — сказал, в свою очередь, Евтухов.Он подчеркнул, что в первую очередь это будет относиться к масштабным сетям, которые задают тон по всей России.
https://ria.ru/20210511/reteyl-1731742318.html
https://ria.ru/20210719/tseny-1741791867.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602604781_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_67b93c6fea195b879ab1ab09e2c151f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
виктор евтухов, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика
13:03 19.07.2021 (обновлено: 14:56 19.07.2021)
 
От ретейлеров потребуют снижать цены на овощи вслед за поставщиками

Минпромторг: снижение цен на овощи у производителей должно отражаться на ценах в магазинах

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПродажа лука и картофеля в дискаунтере "365+" торговой сети "Лента"
Продажа лука и картофеля в дискаунтере 365+ торговой сети Лента - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Минпромторг будет требовать от крупных ретейлеров, чтобы снижение цен на овощи у производителей отражалось на стоимости продукции в магазинах, заявил статс-секретарь — заместитель министра Виктор Евтухов.
Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские торговые сети) Игорь Караваев во время совещания партии "Единая Россия" с руководством правительства и главами регионов по сдерживанию цен на продукты питания сообщил, что ассоциация ожидает падения стоимости закупки овощей у поставщиков с новым урожаем — он начал поступать в середине июля "с небольшим запозданием".
Прилавок с бананами в супермаркете в Москве - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
11 мая, 11:32
В России появился новый ретейлер
По его словам, уже по состоянию на 14 июля цены закупки снизились по сравнению с серединой июня:
  • белокочанная капуста — на 12%;
  • картофель — на 56%;
  • репчатый лук — на 11%;
  • морковь — на 30%;
  • свекла — на 65%.
Караваев добавил, что, по прогнозам Минсельхоза, урожай ожидается хороший, однако снижение может приостановиться из-за накопленных производителем издержек.
"Игорь Евгеньевич обозначил сегодня потенциальное снижение цен. Безусловно, мы будем требовать от ретейла, от крупного ретейла, чтобы это снижение цен транслировалось в полку, как мы всегда, в общем-то, и работали", — сказал, в свою очередь, Евтухов.
Он подчеркнул, что в первую очередь это будет относиться к масштабным сетям, которые задают тон по всей России.
Здание Министерства сельского хозяйства России - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
08:04
Минсельхоз опроверг сообщение о росте цен на хлеб в России
 
Виктор ЕвтуховРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:01Кучерена оценил заявления Сноудена об израильской программе-шпионе
16:00Киевское метро возобновило работу в обычном режиме
15:58Премьер Польши оценил вероятность выхода страны из Евросоюза
15:57Директор кладбища на Ставрополье призвал привиться, показав десятки могил
15:56Украинского генерала рассмешили слова Зеленского о Путине
15:53СМИ сообщили о трех кандидатках на пост главы НАТО
15:51В Росприроднадзоре рассказали о ситуации с предприятием "Москокс"
15:50В Польше зафиксировали резкий рост заболеваемости COVID-19
15:46Клишас поддержал назначение Абрамченко куратором СФО
15:44В Google рассказали о диалоге с российскими регуляторами
15:43Число жертв наводнений в Бельгии выросло до 36
15:41Духовное собрание мусульман осудило необоснованные отказы от вакцинации
15:40Глава Калмыкии прокомментировал назначение Хуснуллина куратором ЮФО
15:36В Тегеране ужесточили меры из-за COVID-19
15:35Площадь лесного пожара у поселка в Карелии достигла 800 гектаров
15:33Эрдоган выдвинул условия по урегулированию ситуации на Кипре
15:28NSO Group расследует неправомерное использование своих технологий
15:28В центре Гамалеи заявили о спаде заболеваемости COVID-19 в Москве
15:27Роспотребнадзор раскрыл механизм работы чипа для тестирования на COVID-19
15:25Мосгорсуд не разрешил адвокату Павлову выходить в интернет
Лента новостейМолния