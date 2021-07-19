13:03 19.07.2021 (обновлено: 14:56 19.07.2021)
От ретейлеров потребуют снижать цены на овощи вслед за поставщиками
Минпромторг: снижение цен на овощи у производителей должно отражаться на ценах в магазинах
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПродажа лука и картофеля в дискаунтере "365+" торговой сети "Лента"
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Минпромторг будет требовать от крупных ретейлеров, чтобы снижение цен на овощи у производителей отражалось на стоимости продукции в магазинах, заявил статс-секретарь — заместитель министра Виктор Евтухов.
Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские торговые сети) Игорь Караваев во время совещания партии "Единая Россия" с руководством правительства и главами регионов по сдерживанию цен на продукты питания сообщил, что ассоциация ожидает падения стоимости закупки овощей у поставщиков с новым урожаем — он начал поступать в середине июля "с небольшим запозданием".
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По его словам, уже по состоянию на 14 июля цены закупки снизились по сравнению с серединой июня:
- —белокочанная капуста — на 12%;
- —картофель — на 56%;
- —репчатый лук — на 11%;
- —морковь — на 30%;
- —свекла — на 65%.
Караваев добавил, что, по прогнозам Минсельхоза, урожай ожидается хороший, однако снижение может приостановиться из-за накопленных производителем издержек.
"Игорь Евгеньевич обозначил сегодня потенциальное снижение цен. Безусловно, мы будем требовать от ретейла, от крупного ретейла, чтобы это снижение цен транслировалось в полку, как мы всегда, в общем-то, и работали", — сказал, в свою очередь, Евтухов.
Он подчеркнул, что в первую очередь это будет относиться к масштабным сетям, которые задают тон по всей России.