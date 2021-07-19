https://ria.ru/20210719/maksim-1741783647.html
"Нет никаких гарантий": менеджер МакSим рассказала о состоянии певицы
"Нет никаких гарантий": менеджер МакSим рассказала о состоянии певицы - РИА Новости, 19.07.2021
"Нет никаких гарантий": менеджер МакSим рассказала о состоянии певицы
Генеральный менеджер МакSим Маргарита Соколова рассказала телеканалу "360" о состоянии певицы. РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T01:36
2021-07-19T01:36
2021-07-19T10:41
шоубиз
маргарита соколова (директор макsим)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
макsим (марина абросимова)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739878152_0:112:2048:1264_1920x0_80_0_0_fa2a16ecb124de32652a0bcfb086628e.jpg
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Генеральный менеджер МакSим Маргарита Соколова рассказала телеканалу "360" о состоянии певицы.Соколова также призвала фанатов МакSим не доверять публикациям о здоровье артистки, в которых СМИ ссылаются на работников больницы, — она напомнила, что медики не имеют права разглашать такие сведения о пациентах.Марина Абросимова (МакSим) уже месяц остается на ИВЛ в искусственной коме. Она попала в больницу после концерта в Казани, перед которым у нее поднялась высокая температура. У нее диагностировали пневмонию со значительным поражением легких и низкой сатурацией. При этом тесты на COVID-19 оказались отрицательными.
https://ria.ru/20210717/maksim-1741687865.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739878152_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_28ed64dd267c4eb1afb7f0c5dd884335.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
маргарита соколова (директор макsим), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, макsим (марина абросимова)
01:36 19.07.2021 (обновлено: 10:41 19.07.2021)
"Нет никаких гарантий": менеджер МакSим рассказала о состоянии певицы
Менеджер МакSим Соколова заявила, что врачи не дают никаких гарантий по здоровью певицы