https://ria.ru/20210719/maksim-1741783647.html

"Нет никаких гарантий": менеджер МакSим рассказала о состоянии певицы

"Нет никаких гарантий": менеджер МакSим рассказала о состоянии певицы - РИА Новости, 19.07.2021

"Нет никаких гарантий": менеджер МакSим рассказала о состоянии певицы

Генеральный менеджер МакSим Маргарита Соколова рассказала телеканалу "360" о состоянии певицы. РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T01:36

2021-07-19T01:36

2021-07-19T10:41

шоубиз

маргарита соколова (директор макsим)

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

макsим (марина абросимова)

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Генеральный менеджер МакSим Маргарита Соколова рассказала телеканалу "360" о состоянии певицы.Соколова также призвала фанатов МакSим не доверять публикациям о здоровье артистки, в которых СМИ ссылаются на работников больницы, — она напомнила, что медики не имеют права разглашать такие сведения о пациентах.Марина Абросимова (МакSим) уже месяц остается на ИВЛ в искусственной коме. Она попала в больницу после концерта в Казани, перед которым у нее поднялась высокая температура. У нее диагностировали пневмонию со значительным поражением легких и низкой сатурацией. При этом тесты на COVID-19 оказались отрицательными.

https://ria.ru/20210717/maksim-1741687865.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

маргарита соколова (директор макsим), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, макsим (марина абросимова)