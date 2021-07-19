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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210719/maksim-1741783647.html
"Нет никаких гарантий": менеджер МакSим рассказала о состоянии певицы
"Нет никаких гарантий": менеджер МакSим рассказала о состоянии певицы - РИА Новости, 19.07.2021
"Нет никаких гарантий": менеджер МакSим рассказала о состоянии певицы
Генеральный менеджер МакSим Маргарита Соколова рассказала телеканалу "360" о состоянии певицы. РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T01:36
2021-07-19T10:41
шоубиз
маргарита соколова (директор макsим)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
макsим (марина абросимова)
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Генеральный менеджер МакSим Маргарита Соколова рассказала телеканалу "360" о состоянии певицы.Соколова также призвала фанатов МакSим не доверять публикациям о здоровье артистки, в которых СМИ ссылаются на работников больницы, — она напомнила, что медики не имеют права разглашать такие сведения о пациентах.Марина Абросимова (МакSим) уже месяц остается на ИВЛ в искусственной коме. Она попала в больницу после концерта в Казани, перед которым у нее поднялась высокая температура. У нее диагностировали пневмонию со значительным поражением легких и низкой сатурацией. При этом тесты на COVID-19 оказались отрицательными.
https://ria.ru/20210717/maksim-1741687865.html
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маргарита соколова (директор макsим), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, макsим (марина абросимова)
01:36 19.07.2021 (обновлено: 10:41 19.07.2021)
 
"Нет никаких гарантий": менеджер МакSим рассказала о состоянии певицы

Менеджер МакSим Соколова заявила, что врачи не дают никаких гарантий по здоровью певицы

© Фото : предоставлено пресс-службой певицы МакSимПевица МакSим (Марина Максимова)
Певица МакSим (Марина Максимова) - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой певицы МакSим
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Генеральный менеджер МакSим Маргарита Соколова рассказала телеканалу "360" о состоянии певицы.

"Врачи пока не дают прогнозов, никаких гарантий. Состояние то туда качается, то сюда. Как на самом деле сейчас, я не могу сказать. Стабильно тяжелое состояние, с какими-то минимальными улучшениями, по крайней мере на вчерашний день", — сказала она.

Соколова также призвала фанатов МакSим не доверять публикациям о здоровье артистки, в которых СМИ ссылаются на работников больницы, — она напомнила, что медики не имеют права разглашать такие сведения о пациентах.
Марина Абросимова (МакSим) уже месяц остается на ИВЛ в искусственной коме. Она попала в больницу после концерта в Казани, перед которым у нее поднялась высокая температура. У нее диагностировали пневмонию со значительным поражением легких и низкой сатурацией. При этом тесты на COVID-19 оказались отрицательными.
Певица МакSим (Марина Максимова) - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
17 июля, 18:28Шоубиз
Представитель МакSим ответила на сообщения об отказе легкого у певицы
 
ШоубизМаргарита Соколова (директор МакSим)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МакSим (Марина Абросимова)
 
 
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