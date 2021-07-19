https://ria.ru/20210719/maksakova-1741825992.html

"Мои яйца ему покоя не дают": Максакова высказалась о конфликте с Тюриным

"Мои яйца ему покоя не дают": Максакова высказалась о конфликте с Тюриным - РИА Новости, 19.07.2021

"Мои яйца ему покоя не дают": Максакова высказалась о конфликте с Тюриным

Мария Максакова прокомментировала конфликт с Владимиром Тюриным. Об отношениях с отцом своих старших детей она рассказала "СтаХиту". РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T12:12

2021-07-19T12:12

2021-07-19T12:12

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мария максакова

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Мария Максакова прокомментировала конфликт с Владимиром Тюриным. Об отношениях с отцом своих старших детей она рассказала "СтаХиту". Сейчас артистка готовится к суду с 17-летним сыном Ильей и 13-летней дочерью Людмилой. Певица признается, что любит их, не раз обращалась к ним и пыталась объяснить свою точку зрения, но им не хочется о ней даже слышать. "Им так удобно: есть богатый папа, сытая жизнь", — думает Максакова. При этом звездная мать усомнилась и в доброе собственных детей. "Не верю, что они совсем уж такие бессовестные и не понимают. Проще идти на поводу у прихотей Тюрина. А после последнего разговора с моей дочерью Люсенькой, я убедилась, что когда я говорила про нее "злюсенька", то, как мать, преуменьшала объемы неприятностей. Все-таки Люсенька — это уменьшительно-ласкательное от имени Люцифер", — делится оперная певица. Максакова, как пишет "СтарХит", возмущена тем, что ее бывший всегда остается безнаказанным и переживает, что ему удастся отобрать ее жилье."Тюрин просто хочет доказать, что будет так, как хочет он. Приведу его цитату из нашей совместной жизни. Когда я хотела сделать как-то по-своему и была абсолютно уверена в своей правоте, а он понимал, что, наоборот, не прав, говорил следующее: "Маня, спрячь яйца!" Эта фраза должна была завершить любой диалог в его пользу. Похоже, мои яйца ему по сей день покоя не дают", — вспоминает артистка. Певица также подала к экс-возлюбленному иск о лишении родительских прав, однако не предполагает, что может выиграть суд."Это чисто морально-этический иск и, к сожалению, бесперспективный. Очевидно, что Тюрин своим примером калечит психику несовершеннолетних детей. Плюс, злоупотребляет своими правами — не дает им видеться с матерью. Из наших общих сына и дочери он лепит себе подельников. Искалеченных, недальновидных и послушных исполнителей, потерявших остатки рассудка", — считает Максакова. Недавно Мария Максакова объяснила позицию своей матери в конфликте с Владимиром Тюриным.

https://ria.ru/20210609/maksakova-1736324275.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, мария максакова