https://ria.ru/20210628/maksakova-1738956768.html

"Она боится Тюрина": Максакова объяснила поведение своей мамы

"Она боится Тюрина": Максакова объяснила поведение своей мамы - РИА Новости, 28.06.2021

"Она боится Тюрина": Максакова объяснила поведение своей мамы

Мария Максакова объяснила позицию своей матери Людмилы Максаковой в конфликте оперной певицы и ее бывшего Владимира Тюрина. Своим мнением она поделилась с... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T21:08

2021-06-28T21:08

2021-06-28T21:08

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Мария Максакова объяснила позицию своей матери Людмилы Максаковой в конфликте оперной певицы и ее бывшего Владимира Тюрина. Своим мнением она поделилась с ведущим передачи "Судьба человека" Борисом Корчевниковым. Людмила Максакова, по словам ее дочери, считает, что примкнувши к Тюрину, она "нивелирует его агрессию и гнев". Сама же Мария бывшего не боится. Певица уверена, что страх "контрпродуктивен" и если она начнет боятся бывшего, то никак не улучшит свое положение.В 2004 певица родила сына Илью от Владимира Тюрина, а через четыре года — дочь Людмилу. В 2015 Максакова вышла замуж за Дениса Вороненкова. В 2016 у них появился сын Иван.В 2016 Максакова с мужем переехала на Украину. В 2017 Вороненкова убили в Киеве. Ранее в шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир" певица заявила, что бедствует.

https://ria.ru/20210624/maksakova-1738482367.html

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знаменитости, звезды, мария максакова-игенбергс, борис корчевников