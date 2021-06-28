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"Она боится Тюрина": Максакова объяснила поведение своей мамы
"Она боится Тюрина": Максакова объяснила поведение своей мамы - РИА Новости, 28.06.2021
"Она боится Тюрина": Максакова объяснила поведение своей мамы
Мария Максакова объяснила позицию своей матери Людмилы Максаковой в конфликте оперной певицы и ее бывшего Владимира Тюрина. Своим мнением она поделилась с... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T21:08
2021-06-28T21:08
2021-06-28T21:08
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Мария Максакова объяснила позицию своей матери Людмилы Максаковой в конфликте оперной певицы и ее бывшего Владимира Тюрина. Своим мнением она поделилась с ведущим передачи "Судьба человека" Борисом Корчевниковым. Людмила Максакова, по словам ее дочери, считает, что примкнувши к Тюрину, она "нивелирует его агрессию и гнев". Сама же Мария бывшего не боится. Певица уверена, что страх "контрпродуктивен" и если она начнет боятся бывшего, то никак не улучшит свое положение.В 2004 певица родила сына Илью от Владимира Тюрина, а через четыре года — дочь Людмилу. В 2015 Максакова вышла замуж за Дениса Вороненкова. В 2016 у них появился сын Иван.В 2016 Максакова с мужем переехала на Украину. В 2017 Вороненкова убили в Киеве. Ранее в шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир" певица заявила, что бедствует.
https://ria.ru/20210624/maksakova-1738482367.html
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знаменитости, звезды, мария максакова-игенбергс, борис корчевников
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости.
Мария Максакова объяснила позицию своей матери Людмилы Максаковой в конфликте оперной певицы и ее бывшего Владимира Тюрина. Своим мнением она поделилась
с ведущим передачи "Судьба человека" Борисом Корчевниковым.
"Я не знаю, почему маме кажется, что Тюрин такой страшный и опасный, что управы на него нет, что сопротивляться ему бесполезно, что рано или поздно он и меня тоже убьет, и зря я только лезу на рожон, кончится все это очень плохо. Вот, что думает моя мама. Она боится Тюрина", — говорит Максакова.
Людмила Максакова, по словам ее дочери, считает, что примкнувши к Тюрину, она "нивелирует его агрессию и гнев".
Сама же Мария бывшего не боится. Певица уверена, что страх "контрпродуктивен" и если она начнет боятся бывшего, то никак не улучшит свое положение.
"У него холодный циничный расчет, как раздеть меня до гола, чтобы унизить до предела, чтобы я хлебнула как следует нищеты", — говорит о Тюрине оперная певица.
В 2004 певица родила сына Илью от Владимира Тюрина, а через четыре года — дочь Людмилу. В 2015 Максакова вышла замуж за Дениса Вороненкова. В 2016 у них появился сын Иван.
В 2016 Максакова с мужем переехала на Украину. В 2017 Вороненкова убили в Киеве.
Ранее в шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир" певица заявила
, что бедствует.