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Бастрыкину доложат о ситуации с нападением льва на девочку на Кубани
Бастрыкину доложат о ситуации с нападением льва на девочку на Кубани - РИА Новости, 19.07.2021
Бастрыкину доложат о ситуации с нападением льва на девочку на Кубани
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить по инциденту на Кубани, где лев напал на девочку на базе отдыха, сообщается на... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T11:06
2021-07-19T11:06
2021-07-19T11:06
россия
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
краснодарский край
происшествия
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить по инциденту на Кубани, где лев напал на девочку на базе отдыха, сообщается на сайте СК РФ.Ранее сообщалось, что лев, которого содержат в вольере на базе отдыха на Кубани, травмировал попытавшуюся сфотографировать его девочку, организована проверка.Подчеркивается, что по поручению Бастрыкина ход и результаты проверки о травмировании ребенка поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.По данным следствия, вечером 16 июля девочка подошла к вольеру, в котором содержался лев, и протянула руку к ограждению, чтобы сфотографировать животное. В это время лев ударил лапой по руке девочки, повредив ей кисть. Девочка госпитализирована, угрозы ее жизни нет. Следователями устанавливаются все обстоятельств произошедшего, в том числе законность содержания дикого животного на базе отдыха, также проверяется соблюдение условий безопасности его содержания.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, краснодарский край, происшествия
Бастрыкину доложат о ситуации с нападением льва на девочку на Кубани
Глава СК Бастрыкин поручил доложить по инциденту на Кубани, где лев напал на девочку на базе отдыха
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
поручил доложить по инциденту на Кубани, где лев напал на девочку на базе отдыха, сообщается на сайте СК
РФ.
Ранее сообщалось, что лев, которого содержат в вольере на базе отдыха на Кубани, травмировал попытавшуюся сфотографировать его девочку, организована проверка.
"Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России
по Краснодарскому краю
доложить о ходе проведения доследственной проверки по факту травмирования 13-летней девочки в результате нападения льва на базе отдыха в селе Марьино Успенского района", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что по поручению Бастрыкина ход и результаты проверки о травмировании ребенка поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.
По данным следствия, вечером 16 июля девочка подошла к вольеру, в котором содержался лев, и протянула руку к ограждению, чтобы сфотографировать животное. В это время лев ударил лапой по руке девочки, повредив ей кисть. Девочка госпитализирована, угрозы ее жизни нет. Следователями устанавливаются все обстоятельств произошедшего, в том числе законность содержания дикого животного на базе отдыха, также проверяется соблюдение условий безопасности его содержания.