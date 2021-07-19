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Мишустин назначил вице-премьеров кураторами федеральных округов
Мишустин назначил вице-премьеров кураторами федеральных округов - РИА Новости, 19.07.2021
Мишустин назначил вице-премьеров кураторами федеральных округов
Премьер-министр Михаил Мишустин определил кураторов российских федеральных округов на уровне вице-премьеров. РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T10:18
2021-07-19T15:01
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин определил кураторов российских федеральных округов на уровне вице-премьеров.Кураторы будут ответственны за социальное и экономическое развитие территорий, им предстоит следить за тем, как расходуются бюджетные средства, отвечают ли траты запросам местных жителей. Также в их обязанности будет входить мониторинг инвестиционной привлекательности, обеспечения поддержки малого и среднего бизнеса, создания новых рабочих мест.Работу вице-премьеров в этой сфере будет регулировать правительственная комиссия по региональному развитию, ее возглавит Хуснуллин."Это позволит наладить эффективное взаимодействие между округами, что особенно важно с учетом необходимости совместной работы по реализации масштабных инфраструктурных проектов в регионах на стыке различных отраслей", — пояснил Мишустин на оперативном совещании. Нововведение 30 июня анонсировал Владимир Путин: во время прямой линии он сказал, что у каждого округа будет свой куратор по аналогии с Дальним Востоком.
https://ria.ru/20210630/putin-1739221198.html
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михаил мишустин
10:18 19.07.2021 (обновлено: 15:01 19.07.2021)
 
Мишустин назначил вице-премьеров кураторами федеральных округов

Определены вице-премьеры — кураторы российских федеральных округов

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства России Михаил Мишустин
Председатель правительства России Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин определил кураторов российских федеральных округов на уровне вице-премьеров.
Кураторы будут ответственны за социальное и экономическое развитие территорий, им предстоит следить за тем, как расходуются бюджетные средства, отвечают ли траты запросам местных жителей. Также в их обязанности будет входить мониторинг инвестиционной привлекательности, обеспечения поддержки малого и среднего бизнеса, создания новых рабочих мест.
Работу вице-премьеров в этой сфере будет регулировать правительственная комиссия по региональному развитию, ее возглавит Хуснуллин.
"Это позволит наладить эффективное взаимодействие между округами, что особенно важно с учетом необходимости совместной работы по реализации масштабных инфраструктурных проектов в регионах на стыке различных отраслей", — пояснил Мишустин на оперативном совещании.
Нововведение 30 июня анонсировал Владимир Путин: во время прямой линии он сказал, что у каждого округа будет свой куратор по аналогии с Дальним Востоком.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным в эфире российских телеканалов и радиостанций - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
30 июня, 14:02Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021
Путин рассказал о практике кураторства отдельных территорий
 
Михаил Мишустин
 
 
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