https://ria.ru/20210719/kuratory-1741804345.html
Мишустин назначил вице-премьеров кураторами федеральных округов
Мишустин назначил вице-премьеров кураторами федеральных округов - РИА Новости, 19.07.2021
Мишустин назначил вице-премьеров кураторами федеральных округов
Премьер-министр Михаил Мишустин определил кураторов российских федеральных округов на уровне вице-премьеров. РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T10:18
2021-07-19T10:18
2021-07-19T15:01
михаил мишустин
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин определил кураторов российских федеральных округов на уровне вице-премьеров.Кураторы будут ответственны за социальное и экономическое развитие территорий, им предстоит следить за тем, как расходуются бюджетные средства, отвечают ли траты запросам местных жителей. Также в их обязанности будет входить мониторинг инвестиционной привлекательности, обеспечения поддержки малого и среднего бизнеса, создания новых рабочих мест.Работу вице-премьеров в этой сфере будет регулировать правительственная комиссия по региональному развитию, ее возглавит Хуснуллин."Это позволит наладить эффективное взаимодействие между округами, что особенно важно с учетом необходимости совместной работы по реализации масштабных инфраструктурных проектов в регионах на стыке различных отраслей", — пояснил Мишустин на оперативном совещании. Нововведение 30 июня анонсировал Владимир Путин: во время прямой линии он сказал, что у каждого округа будет свой куратор по аналогии с Дальним Востоком.
https://ria.ru/20210630/putin-1739221198.html
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михаил мишустин
10:18 19.07.2021 (обновлено: 15:01 19.07.2021)
Мишустин назначил вице-премьеров кураторами федеральных округов
Определены вице-премьеры — кураторы российских федеральных округов