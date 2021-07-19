https://ria.ru/20210719/kuratory-1741803933.html
Мишустин назначил вице-премьеров кураторами федеральных округов
Мишустин назначил вице-премьеров кураторами федеральных округов - РИА Новости, 19.07.2021
Мишустин назначил вице-премьеров кураторами федеральных округов
Премьер-министр Михаил Мишустин распределил между своими заместителями обязанности по кураторству федеральных округов. РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T10:16
2021-07-19T10:16
2021-07-19T14:51
северо-кавказский федеральный округ
юрий трутнев
россия
марат хуснуллин
владимир путин
виктория абрамченко
михаил мишустин
татьяна голикова
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/13/1741810136_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_b3ea80698765150e4c9993b533be900a.jpg
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин распределил между своими заместителями обязанности по кураторству федеральных округов.Работу вице-премьеров по развитию регионов будет курировать правительственная комиссия, которую возглавит Марат Хуснуллин.Мишустин пояснил, что вице-премьеры будут нести ответственность за социальное развитие территорий, за эффективное использование бюджетных средств, экономический рост, повышение инвестиционной привлекательности округов, поддержку малого и среднего бизнеса, создание новых рабочих мест.Как подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков, кураторство округов не будет подменять работу правительства.Нововведение в начале июля анонсировал Владимир Путин: во время прямой линии он сказал, что у каждого округа будет свой куратор по аналогии с Дальним Востоком.
https://ria.ru/20210717/zhizn-1741658299.html
северо-кавказский федеральный округ
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/13/1741810136_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_0fa6dda98855c5a33eb39df6df54e736.jpg
Мишустин о задачах кураторов федеральных округов
Мишустин назначил вице-премьеров кураторами федеральных округов. Работу вице-премьеров по развитию регионов будет курировать правительственная комиссия по региональному развитию.
2021-07-19T10:16
true
PT1M27S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
северо-кавказский федеральный округ, юрий трутнев, россия, марат хуснуллин, владимир путин, виктория абрамченко, михаил мишустин, татьяна голикова, политика
10:16 19.07.2021 (обновлено: 14:51 19.07.2021)
Мишустин назначил вице-премьеров кураторами федеральных округов
Премьер-министр Михаил Мишустин назначил вице-премьеров кураторами федеральных округов