https://ria.ru/20210719/kuratory-1741803933.html

Мишустин назначил вице-премьеров кураторами федеральных округов

Мишустин назначил вице-премьеров кураторами федеральных округов - РИА Новости, 19.07.2021

Мишустин назначил вице-премьеров кураторами федеральных округов

Премьер-министр Михаил Мишустин распределил между своими заместителями обязанности по кураторству федеральных округов. РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T10:16

2021-07-19T10:16

2021-07-19T14:51

северо-кавказский федеральный округ

юрий трутнев

россия

марат хуснуллин

владимир путин

виктория абрамченко

михаил мишустин

татьяна голикова

политика

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин распределил между своими заместителями обязанности по кураторству федеральных округов.Работу вице-премьеров по развитию регионов будет курировать правительственная комиссия, которую возглавит Марат Хуснуллин.Мишустин пояснил, что вице-премьеры будут нести ответственность за социальное развитие территорий, за эффективное использование бюджетных средств, экономический рост, повышение инвестиционной привлекательности округов, поддержку малого и среднего бизнеса, создание новых рабочих мест.Как подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков, кураторство округов не будет подменять работу правительства.Нововведение в начале июля анонсировал Владимир Путин: во время прямой линии он сказал, что у каждого округа будет свой куратор по аналогии с Дальним Востоком.

https://ria.ru/20210717/zhizn-1741658299.html

северо-кавказский федеральный округ

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Мишустин о задачах кураторов федеральных округов Мишустин назначил вице-премьеров кураторами федеральных округов. Работу вице-премьеров по развитию регионов будет курировать правительственная комиссия по региональному развитию. 2021-07-19T10:16 true PT1M27S

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северо-кавказский федеральный округ, юрий трутнев, россия, марат хуснуллин, владимир путин, виктория абрамченко, михаил мишустин, татьяна голикова, политика