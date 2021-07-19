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Мишустин назначил вице-премьеров кураторами федеральных округов
Мишустин назначил вице-премьеров кураторами федеральных округов - РИА Новости, 19.07.2021
Мишустин назначил вице-премьеров кураторами федеральных округов
Премьер-министр Михаил Мишустин распределил между своими заместителями обязанности по кураторству федеральных округов. РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T10:16
2021-07-19T14:51
северо-кавказский федеральный округ
юрий трутнев
россия
марат хуснуллин
владимир путин
виктория абрамченко
михаил мишустин
татьяна голикова
политика
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин распределил между своими заместителями обязанности по кураторству федеральных округов.Работу вице-премьеров по развитию регионов будет курировать правительственная комиссия, которую возглавит Марат Хуснуллин.Мишустин пояснил, что вице-премьеры будут нести ответственность за социальное развитие территорий, за эффективное использование бюджетных средств, экономический рост, повышение инвестиционной привлекательности округов, поддержку малого и среднего бизнеса, создание новых рабочих мест.Как подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков, кураторство округов не будет подменять работу правительства.Нововведение в начале июля анонсировал Владимир Путин: во время прямой линии он сказал, что у каждого округа будет свой куратор по аналогии с Дальним Востоком.
https://ria.ru/20210717/zhizn-1741658299.html
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60
Мишустин о задачах кураторов федеральных округов
Мишустин назначил вице-премьеров кураторами федеральных округов. Работу вице-премьеров по развитию регионов будет курировать правительственная комиссия по региональному развитию.
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северо-кавказский федеральный округ, юрий трутнев, россия, марат хуснуллин, владимир путин, виктория абрамченко, михаил мишустин, татьяна голикова, политика
10:16 19.07.2021 (обновлено: 14:51 19.07.2021)
 
Мишустин назначил вице-премьеров кураторами федеральных округов

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил вице-премьеров кураторами федеральных округов

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин распределил между своими заместителями обязанности по кураторству федеральных округов.
Работу вице-премьеров по развитию регионов будет курировать правительственная комиссия, которую возглавит Марат Хуснуллин.
Мишустин пояснил, что вице-премьеры будут нести ответственность за социальное развитие территорий, за эффективное использование бюджетных средств, экономический рост, повышение инвестиционной привлекательности округов, поддержку малого и среднего бизнеса, создание новых рабочих мест.
Как подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков, кураторство округов не будет подменять работу правительства.
Нововведение в начале июля анонсировал Владимир Путин: во время прямой линии он сказал, что у каждого округа будет свой куратор по аналогии с Дальним Востоком.
Вид на Грозный - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
17 июля, 12:58
Названы регионы — лидеры по снижению ожидаемой продолжительности жизни
 
Северо-Кавказский Федеральный округЮрий ТрутневРоссияМарат ХуснуллинВладимир ПутинВиктория АбрамченкоМихаил МишустинТатьяна ГоликоваПолитика
 
 
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