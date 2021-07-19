01:35 19.07.2021 (обновлено: 10:44 19.07.2021)
РБК: Мишустин назначил кураторов регионов на уровне вице-премьеров
РБК: председатель правительства Мишустин назначит вице-премьеров кураторами федеральных округов
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкМихаил Мишустин проводит заседание президиума Координационного совета при правительстве России по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин определил кураторов российских федеральных округов на уровне вице-премьеров, должности распределились между вице-премьерами.
"Премьер-министр Михаил Мишустин определил кураторов регионов из числа вице-премьеров <...> распоряжение об ответственности вице-премьеров за социально-экономическое развитие территорий подписано и новые полномочия они будут реализовывать во взаимодействии с Госсоветом и президентским Советом по стратегическому развитию и нацпроектам", — сообщается в газете "РБК" со ссылкой на источник в аппарате правительства.
По данным издания, Виктория Абрамченко станет куратором Сибирского федерального округа. По словам источника, приведенным в газете, Абрамченко сможет комплексно подойти к решению вопроса сохранения экологического баланса в Сибири. "Вице-премьер родилась в Сибири, хорошо знает округ, который ей предстоит курировать", — приводятся слова источника в материале.
Курировать Северо-Западный федеральный округ, как сообщает газета, будет Татьяна Голикова, которая сейчас отвечает за здравоохранение и образование. Это объясняется тем, что в округе сосредоточены производства жизненно важных вакцин и лекарств, а также там находятся крупные вузы.
"Курирующий в правительстве работу Минфина Дмитрий Григоренко будет отвечать за Центральный федеральный округ <...> связывают это назначение с тем, что ЦФО — один из ключевых источников доходов федерального бюджета <...> Юрий Трутнев останется куратором Дальнего Востока. Ранее он курировал Северо-Кавказский федеральный округ, а также Арктику", — сообщает газета со ссылкой на источники.
По данным в статье, вице-премьер по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов будет курировать Уральский федеральный округ, потому что ведущее место в экономике региона занимают промышленное производство и основные предприятия оборонно-промышленного комплекса. Вице-премьер по ТЭКу Александр Новак станет куратором Северного Кавказа, так как "один из ключевых вопросов для этой территории — стабилизация топливно-энергетического комплекса".
Добавляется, что отвечать за Южный федеральный округ будет Марат Хуснуллин, так как развитие туристического потенциала территории связано со строительством и, в том числе, с транспортной инфраструктурой. А куратором Приволжского федерального округа будет вице-премьер по вопросам цифровой экономики и инновациям Дмитрий Чернышенко, потому что на регион "приходится около половины объема российского экспорта технологий", а также "в Татарстане будет центр подготовки специалистов в области цифровой экономики и информационных технологий".