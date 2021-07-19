https://ria.ru/20210719/kuratory-1741783766.html

РБК: Мишустин назначил кураторов регионов на уровне вице-премьеров

РБК: Мишустин назначил кураторов регионов на уровне вице-премьеров - РИА Новости, 19.07.2021

РБК: Мишустин назначил кураторов регионов на уровне вице-премьеров

Премьер-министр России Михаил Мишустин определил кураторов российских федеральных округов на уровне вице-премьеров, должности распределились между... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T01:35

2021-07-19T01:35

2021-07-19T10:44

россия

виктория абрамченко

северо-кавказский федеральный округ

северный кавказ

дальний восток

михаил мишустин

юрий трутнев

москва

политика

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин определил кураторов российских федеральных округов на уровне вице-премьеров, должности распределились между вице-премьерами.По данным издания, Виктория Абрамченко станет куратором Сибирского федерального округа. По словам источника, приведенным в газете, Абрамченко сможет комплексно подойти к решению вопроса сохранения экологического баланса в Сибири. "Вице-премьер родилась в Сибири, хорошо знает округ, который ей предстоит курировать", — приводятся слова источника в материале.Курировать Северо-Западный федеральный округ, как сообщает газета, будет Татьяна Голикова, которая сейчас отвечает за здравоохранение и образование. Это объясняется тем, что в округе сосредоточены производства жизненно важных вакцин и лекарств, а также там находятся крупные вузы."Курирующий в правительстве работу Минфина Дмитрий Григоренко будет отвечать за Центральный федеральный округ <...> связывают это назначение с тем, что ЦФО — один из ключевых источников доходов федерального бюджета <...> Юрий Трутнев останется куратором Дальнего Востока. Ранее он курировал Северо-Кавказский федеральный округ, а также Арктику", — сообщает газета со ссылкой на источники.По данным в статье, вице-премьер по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов будет курировать Уральский федеральный округ, потому что ведущее место в экономике региона занимают промышленное производство и основные предприятия оборонно-промышленного комплекса. Вице-премьер по ТЭКу Александр Новак станет куратором Северного Кавказа, так как "один из ключевых вопросов для этой территории — стабилизация топливно-энергетического комплекса".Добавляется, что отвечать за Южный федеральный округ будет Марат Хуснуллин, так как развитие туристического потенциала территории связано со строительством и, в том числе, с транспортной инфраструктурой. А куратором Приволжского федерального округа будет вице-премьер по вопросам цифровой экономики и инновациям Дмитрий Чернышенко, потому что на регион "приходится около половины объема российского экспорта технологий", а также "в Татарстане будет центр подготовки специалистов в области цифровой экономики и информационных технологий".

https://ria.ru/20210717/zhizn-1741658299.html

https://ria.ru/20210718/dorogi-1741740373.html

россия

северо-кавказский федеральный округ

северный кавказ

дальний восток

москва

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россия, виктория абрамченко, северо-кавказский федеральный округ, северный кавказ, дальний восток, михаил мишустин, юрий трутнев, москва, политика