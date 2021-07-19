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РБК: Мишустин назначил кураторов регионов на уровне вице-премьеров
РБК: Мишустин назначил кураторов регионов на уровне вице-премьеров - РИА Новости, 19.07.2021
РБК: Мишустин назначил кураторов регионов на уровне вице-премьеров
Премьер-министр России Михаил Мишустин определил кураторов российских федеральных округов на уровне вице-премьеров, должности распределились между... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T01:35
2021-07-19T10:44
россия
виктория абрамченко
северо-кавказский федеральный округ
северный кавказ
дальний восток
михаил мишустин
юрий трутнев
москва
политика
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин определил кураторов российских федеральных округов на уровне вице-премьеров, должности распределились между вице-премьерами.По данным издания, Виктория Абрамченко станет куратором Сибирского федерального округа. По словам источника, приведенным в газете, Абрамченко сможет комплексно подойти к решению вопроса сохранения экологического баланса в Сибири. "Вице-премьер родилась в Сибири, хорошо знает округ, который ей предстоит курировать", — приводятся слова источника в материале.Курировать Северо-Западный федеральный округ, как сообщает газета, будет Татьяна Голикова, которая сейчас отвечает за здравоохранение и образование. Это объясняется тем, что в округе сосредоточены производства жизненно важных вакцин и лекарств, а также там находятся крупные вузы."Курирующий в правительстве работу Минфина Дмитрий Григоренко будет отвечать за Центральный федеральный округ &lt;...&gt; связывают это назначение с тем, что ЦФО — один из ключевых источников доходов федерального бюджета &lt;...&gt; Юрий Трутнев останется куратором Дальнего Востока. Ранее он курировал Северо-Кавказский федеральный округ, а также Арктику", — сообщает газета со ссылкой на источники.По данным в статье, вице-премьер по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов будет курировать Уральский федеральный округ, потому что ведущее место в экономике региона занимают промышленное производство и основные предприятия оборонно-промышленного комплекса. Вице-премьер по ТЭКу Александр Новак станет куратором Северного Кавказа, так как "один из ключевых вопросов для этой территории — стабилизация топливно-энергетического комплекса".Добавляется, что отвечать за Южный федеральный округ будет Марат Хуснуллин, так как развитие туристического потенциала территории связано со строительством и, в том числе, с транспортной инфраструктурой. А куратором Приволжского федерального округа будет вице-премьер по вопросам цифровой экономики и инновациям Дмитрий Чернышенко, потому что на регион "приходится около половины объема российского экспорта технологий", а также "в Татарстане будет центр подготовки специалистов в области цифровой экономики и информационных технологий".
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россия, виктория абрамченко, северо-кавказский федеральный округ, северный кавказ, дальний восток, михаил мишустин, юрий трутнев, москва, политика
01:35 19.07.2021 (обновлено: 10:44 19.07.2021)
 
РБК: Мишустин назначил кураторов регионов на уровне вице-премьеров

РБК: председатель правительства Мишустин назначит вице-премьеров кураторами федеральных округов

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкМихаил Мишустин проводит заседание президиума Координационного совета при правительстве России по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции
Михаил Мишустин проводит заседание президиума Координационного совета при правительстве России по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин определил кураторов российских федеральных округов на уровне вице-премьеров, должности распределились между вице-премьерами.

"Премьер-министр Михаил Мишустин определил кураторов регионов из числа вице-премьеров <...> распоряжение об ответственности вице-премьеров за социально-экономическое развитие территорий подписано и новые полномочия они будут реализовывать во взаимодействии с Госсоветом и президентским Советом по стратегическому развитию и нацпроектам", — сообщается в газете "РБК" со ссылкой на источник в аппарате правительства.

По данным издания, Виктория Абрамченко станет куратором Сибирского федерального округа. По словам источника, приведенным в газете, Абрамченко сможет комплексно подойти к решению вопроса сохранения экологического баланса в Сибири. "Вице-премьер родилась в Сибири, хорошо знает округ, который ей предстоит курировать", — приводятся слова источника в материале.
Курировать Северо-Западный федеральный округ, как сообщает газета, будет Татьяна Голикова, которая сейчас отвечает за здравоохранение и образование. Это объясняется тем, что в округе сосредоточены производства жизненно важных вакцин и лекарств, а также там находятся крупные вузы.
"Курирующий в правительстве работу Минфина Дмитрий Григоренко будет отвечать за Центральный федеральный округ <...> связывают это назначение с тем, что ЦФО — один из ключевых источников доходов федерального бюджета <...> Юрий Трутнев останется куратором Дальнего Востока. Ранее он курировал Северо-Кавказский федеральный округ, а также Арктику", — сообщает газета со ссылкой на источники.
Вид на Грозный - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
17 июля, 12:58
Названы регионы — лидеры по снижению ожидаемой продолжительности жизни
По данным в статье, вице-премьер по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов будет курировать Уральский федеральный округ, потому что ведущее место в экономике региона занимают промышленное производство и основные предприятия оборонно-промышленного комплекса. Вице-премьер по ТЭКу Александр Новак станет куратором Северного Кавказа, так как "один из ключевых вопросов для этой территории — стабилизация топливно-энергетического комплекса".
Добавляется, что отвечать за Южный федеральный округ будет Марат Хуснуллин, так как развитие туристического потенциала территории связано со строительством и, в том числе, с транспортной инфраструктурой. А куратором Приволжского федерального округа будет вице-премьер по вопросам цифровой экономики и инновациям Дмитрий Чернышенко, потому что на регион "приходится около половины объема российского экспорта технологий", а также "в Татарстане будет центр подготовки специалистов в области цифровой экономики и информационных технологий".
Строительство транспортной развязки - РИА Новости, 1920, 18.07.2021
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РоссияВиктория АбрамченкоСеверо-Кавказский Федеральный округСеверный КавказДальний ВостокМихаил МишустинЮрий ТрутневМоскваПолитика
 
 
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