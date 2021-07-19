Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210719/kurator-1741895092.html
Дрозденко прокомментировал назначение Голиковой куратором СЗФО
Дрозденко прокомментировал назначение Голиковой куратором СЗФО - РИА Новости, 19.07.2021
Дрозденко прокомментировал назначение Голиковой куратором СЗФО
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что власти региона видят поддержку федерального центра по всем направлениям деятельности... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T16:29
2021-07-19T16:29
александр дрозденко
татьяна голикова
северо-западный фо
ленинградская область
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736467187_0:0:3055:1718_1920x0_80_0_0_08eb37f57dc7bbd774b88bfe0722beb4.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июл – РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что власти региона видят поддержку федерального центра по всем направлениям деятельности вице-премьера Татьяны Голиковой, которая будет курировать СЗФО.Ранее во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина глава правительства Михаил Мишустин распределил кураторство федеральными округами между вице-премьерами. Так, вице-премьер Виктория Абрамченко будет курировать развитие Сибирского федерального округа, Юрий Борисов станет ответственным за Уральский федеральный округ, Татьяна Голикова примет кураторство за Северо-Западным федеральным округом, Дмитрий Григоренко будет курировать Центральный федеральный округ, Александр Новак – Северо-Кавказский.По его словам, Голикова имеет большой опыт в сфере государственных финансов, "и это, несомненно, помогает ей видеть не только проблему, но и способы ее решения, оценивать эффективность использования бюджетных средств".
https://ria.ru/20210719/kurator-1741892096.html
северо-западный фо
ленинградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736467187_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_1c098df826ef86a0ab5e09b91ebf5833.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр дрозденко, татьяна голикова, северо-западный фо, ленинградская область, политика
16:29 19.07.2021
 
Дрозденко прокомментировал назначение Голиковой куратором СЗФО

Губернатор Ленинградской области Дрозденко высоко оценил назначение Голиковой куратором СЗФО

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВице-премьер РФ Татьяна Голикова
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июл – РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что власти региона видят поддержку федерального центра по всем направлениям деятельности вице-премьера Татьяны Голиковой, которая будет курировать СЗФО.
Ранее во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина глава правительства Михаил Мишустин распределил кураторство федеральными округами между вице-премьерами. Так, вице-премьер Виктория Абрамченко будет курировать развитие Сибирского федерального округа, Юрий Борисов станет ответственным за Уральский федеральный округ, Татьяна Голикова примет кураторство за Северо-Западным федеральным округом, Дмитрий Григоренко будет курировать Центральный федеральный округ, Александр Новак – Северо-Кавказский.
"Татьяна Алексеевна Голикова хорошо знает Северо-Западный округ и Ленинградскую область в частности. В круг ее деятельности как вице-премьера входят вопросы образования, здравоохранения, социальной защиты. По всем этим направлениям мы неизменно видим поддержку федерального центра, в особенности это касается здравоохранения, где в последний "пандемийный" год многие вопросы приходилось решать сверхоперативно, что называется "с колес", - заявил Дрозденко, которого цитирует пресс-служба областного правительства.
По его словам, Голикова имеет большой опыт в сфере государственных финансов, "и это, несомненно, помогает ей видеть не только проблему, но и способы ее решения, оценивать эффективность использования бюджетных средств".
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
Вчера, 16:18
Глава Вологодской области оценил назначение Голиковой куратором СЗФО
 
Александр ДрозденкоТатьяна ГоликоваСеверо-Западный ФОЛенинградская областьПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:33При столкновении "Газели" и автобуса в Тюмени погибли два человека
07:30На МАКС-2021 впервые представят беспилотник "Орион-Э" в ударном варианте
07:21Российские БПЛА могут занять до десяти процентов рынка вооружений
06:56В Кабуле ракеты упали рядом с президентским дворцом, сообщили СМИ
06:23Врач рассказал, кому нельзя перегреваться в жару
06:22В России предложили ввести наказание за призыв к отказу от вакцинации
06:07Эксперты развеяли популярные мифы о бесконтактной оплате
05:39Соседка рассказала о состоянии матери детей, которых сбили в Москве
05:19В ДТП на юге Красноярского края погибли три человека
05:04На заводе в китайской провинции Хэнань произошел взрыв
05:02Российские банки сокращают отделения на фоне цифровизации
04:57В центральной Мексике застрелили журналиста
04:52Умер обвиняемый в вымогательстве акций разреза "Инской" бизнесмен Щукин
04:45Врач предупредила россиян об ошибке насчет витамина D
04:45Армия Израиля сообщила о запуске двух ракет с территории Ливана
04:39Посольство России прокомментировало заявление США о гиперзвуковом оружии
04:15Названо последствие отказа от второй дозы вакцины
04:13Стоимость трассы Казань-Екатеринбург составит почти 500 миллиардов рублей
04:06Российские ученые разработали новый способ лечения больных ВИЧ
03:57При взрыве дома в Техасе пострадали шесть человек
Лента новостейМолния