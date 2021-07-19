Дрозденко прокомментировал назначение Голиковой куратором СЗФО
Губернатор Ленинградской области Дрозденко высоко оценил назначение Голиковой куратором СЗФО
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июл – РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что власти региона видят поддержку федерального центра по всем направлениям деятельности вице-премьера Татьяны Голиковой, которая будет курировать СЗФО.
Ранее во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина глава правительства Михаил Мишустин распределил кураторство федеральными округами между вице-премьерами. Так, вице-премьер Виктория Абрамченко будет курировать развитие Сибирского федерального округа, Юрий Борисов станет ответственным за Уральский федеральный округ, Татьяна Голикова примет кураторство за Северо-Западным федеральным округом, Дмитрий Григоренко будет курировать Центральный федеральный округ, Александр Новак – Северо-Кавказский.
"Татьяна Алексеевна Голикова хорошо знает Северо-Западный округ и Ленинградскую область в частности. В круг ее деятельности как вице-премьера входят вопросы образования, здравоохранения, социальной защиты. По всем этим направлениям мы неизменно видим поддержку федерального центра, в особенности это касается здравоохранения, где в последний "пандемийный" год многие вопросы приходилось решать сверхоперативно, что называется "с колес", - заявил Дрозденко, которого цитирует пресс-служба областного правительства.
По его словам, Голикова имеет большой опыт в сфере государственных финансов, "и это, несомненно, помогает ей видеть не только проблему, но и способы ее решения, оценивать эффективность использования бюджетных средств".