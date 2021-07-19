https://ria.ru/20210719/kurator-1741895092.html

Дрозденко прокомментировал назначение Голиковой куратором СЗФО

Дрозденко прокомментировал назначение Голиковой куратором СЗФО - РИА Новости, 19.07.2021

Дрозденко прокомментировал назначение Голиковой куратором СЗФО

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что власти региона видят поддержку федерального центра по всем направлениям деятельности... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T16:29

2021-07-19T16:29

2021-07-19T16:29

александр дрозденко

татьяна голикова

северо-западный фо

ленинградская область

политика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июл – РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что власти региона видят поддержку федерального центра по всем направлениям деятельности вице-премьера Татьяны Голиковой, которая будет курировать СЗФО.Ранее во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина глава правительства Михаил Мишустин распределил кураторство федеральными округами между вице-премьерами. Так, вице-премьер Виктория Абрамченко будет курировать развитие Сибирского федерального округа, Юрий Борисов станет ответственным за Уральский федеральный округ, Татьяна Голикова примет кураторство за Северо-Западным федеральным округом, Дмитрий Григоренко будет курировать Центральный федеральный округ, Александр Новак – Северо-Кавказский.По его словам, Голикова имеет большой опыт в сфере государственных финансов, "и это, несомненно, помогает ей видеть не только проблему, но и способы ее решения, оценивать эффективность использования бюджетных средств".

https://ria.ru/20210719/kurator-1741892096.html

северо-западный фо

ленинградская область

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александр дрозденко, татьяна голикова, северо-западный фо, ленинградская область, политика