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В России испытали кресло для лунного космического корабля

В России испытали кресло для лунного космического корабля - РИА Новости, 19.07.2021

В России испытали кресло для лунного космического корабля

Кресло, которое будет установлено в перспективный российский космический корабль "Орел", предназначенный для полетов к Луне, в ходе испытаний подтвердило свои... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T09:35

2021-07-19T09:35

2021-07-19T10:08

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Кресло, которое будет установлено в перспективный российский космический корабль "Орел", предназначенный для полетов к Луне, в ходе испытаний подтвердило свои характеристики, но по заданию заказчика его сделают легче, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор-генеральный конструктор Научно-производственного предприятия "Звезда" Сергей Поздняков."Проведено несколько сбросов массо-габаритного макета кресла. Подтверждено, что амортизация работает, параметры кресла выбраны правильно. Сейчас по требованию заказчика в лице Ракетно-космической корпорации "Энергия" мы работаем над снижением массы кресла", - сказал он.Ранее из материалов Ракетно-космической корпорации "Энергия" (разработчик и изготовитель корабля) стало известно, что разрабатываемый в России пилотируемый космический корабль "Орел", предназначенный для полетов к Луне, оказался на две тонны тяжелее, чем закладывалось в условия по разработке. Спустя время стало известно, что разрабатывается облегченная версия корабля, которая получила условное название "Орленок".Продукцию НПП "Звезда", в том числе кресло "Чегет" для корабля "Орел", можно будет увидеть на авиасалоне МАКС-2021. Он пройдет с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона МАКС-2021, агентство Sputnik – официальным информационным партнером.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20210711/rogozin-1740845209.html

https://ria.ru/20210708/luna-1740528374.html

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луна

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2021

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макс-2021, россия, научно-производственное предприятие "звезда", нпп "звезда", луна, космос - риа наука, жуковский