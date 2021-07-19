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https://ria.ru/20210719/kovivak-1741852145.html
Лавров рассказал о заинтересованности Никарагуа в производстве "КовиВака"
Лавров рассказал о заинтересованности Никарагуа в производстве "КовиВака" - РИА Новости, 19.07.2021
Лавров рассказал о заинтересованности Никарагуа в производстве "КовиВака"
Россия изучает запрос Никарагуа на производство одной из российских вакцин от коронавируса COVID, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T13:50
2021-07-19T14:20
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
никарагуа
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Россия изучает запрос Никарагуа на производство одной из российских вакцин от коронавируса COVID, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."В свое время никарагуанское руководство где-то пару месяцев назад обратилось с предложением наладить производство "Ковивак"-вакцины от центра Чумакова на базе нашего совместного предприятия Mechnikov", - заявил Лавров в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Никарагуа.По словам российского министра, это непростой вопрос, так как предприятие настроено на производство вакцин против гриппа, и его мощности загружены именно этими препаратами, которые поставляются не только в Никарагуа, но и в Венесуэлу, на Кубу, в Эквадор. Примерно 30 миллионов доз в сезон эпидемии гриппа производит это предприятие, пояснил министр.Второй аспект заключается в том, что производственные мощности центра Чумакова пока не очень значительны, и спрос в РФ на эту вакцину пока еще не полностью удовлетворен, сказал Лавров."С учетом всех этих обстоятельств мы изучаем обращение о возможности налаживания производства какой-либо российской вакцины в Никарагуа. Думаю, что в ближайшее время будет ясность по этому вопросу. Политически мы, конечно, целиком за", - добавил министр.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи ("Спутник V"), вакцина "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" стала второй, зарегистрированной в РФ. Также в России создана вакцина "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН, а в начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины - "Спутник Лайт".
https://ria.ru/20210707/kovivak-1740269088.html
https://ria.ru/20210618/kovivak-1737643312.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, никарагуа, в мире
13:50 19.07.2021 (обновлено: 14:20 19.07.2021)
 
Лавров рассказал о заинтересованности Никарагуа в производстве "КовиВака"

Глава МИД Лавров: Никарагуа заинтересована в производстве вакцины "КовиВак" на своей территории

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВакцинация от COVID-19 препаратом КовиВак
Вакцинация от COVID-19 препаратом КовиВак - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Россия изучает запрос Никарагуа на производство одной из российских вакцин от коронавируса COVID, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"В свое время никарагуанское руководство где-то пару месяцев назад обратилось с предложением наладить производство "Ковивак"-вакцины от центра Чумакова на базе нашего совместного предприятия Mechnikov", - заявил Лавров в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Никарагуа.
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По словам российского министра, это непростой вопрос, так как предприятие настроено на производство вакцин против гриппа, и его мощности загружены именно этими препаратами, которые поставляются не только в Никарагуа, но и в Венесуэлу, на Кубу, в Эквадор. Примерно 30 миллионов доз в сезон эпидемии гриппа производит это предприятие, пояснил министр.
Второй аспект заключается в том, что производственные мощности центра Чумакова пока не очень значительны, и спрос в РФ на эту вакцину пока еще не полностью удовлетворен, сказал Лавров.
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"С учетом всех этих обстоятельств мы изучаем обращение о возможности налаживания производства какой-либо российской вакцины в Никарагуа. Думаю, что в ближайшее время будет ясность по этому вопросу. Политически мы, конечно, целиком за", - добавил министр.
Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи ("Спутник V"), вакцина "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" стала второй, зарегистрированной в РФ. Также в России создана вакцина "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН, а в начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины - "Спутник Лайт".
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