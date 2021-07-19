13:50 19.07.2021 (обновлено: 14:20 19.07.2021)
Лавров рассказал о заинтересованности Никарагуа в производстве "КовиВака"
Глава МИД Лавров: Никарагуа заинтересована в производстве вакцины "КовиВак" на своей территории
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Россия изучает запрос Никарагуа на производство одной из российских вакцин от коронавируса COVID, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"В свое время никарагуанское руководство где-то пару месяцев назад обратилось с предложением наладить производство "Ковивак"-вакцины от центра Чумакова на базе нашего совместного предприятия Mechnikov", - заявил Лавров в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Никарагуа.
По словам российского министра, это непростой вопрос, так как предприятие настроено на производство вакцин против гриппа, и его мощности загружены именно этими препаратами, которые поставляются не только в Никарагуа, но и в Венесуэлу, на Кубу, в Эквадор. Примерно 30 миллионов доз в сезон эпидемии гриппа производит это предприятие, пояснил министр.
Второй аспект заключается в том, что производственные мощности центра Чумакова пока не очень значительны, и спрос в РФ на эту вакцину пока еще не полностью удовлетворен, сказал Лавров.
18 июня, 21:20Путин наградил разработчиков вакцины "КовиВак"
"С учетом всех этих обстоятельств мы изучаем обращение о возможности налаживания производства какой-либо российской вакцины в Никарагуа. Думаю, что в ближайшее время будет ясность по этому вопросу. Политически мы, конечно, целиком за", - добавил министр.
Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи ("Спутник V"), вакцина "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" стала второй, зарегистрированной в РФ. Также в России создана вакцина "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН, а в начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины - "Спутник Лайт".