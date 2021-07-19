https://ria.ru/20210719/kovivak-1741852145.html

Лавров рассказал о заинтересованности Никарагуа в производстве "КовиВака"

Лавров рассказал о заинтересованности Никарагуа в производстве "КовиВака" - РИА Новости, 19.07.2021

Лавров рассказал о заинтересованности Никарагуа в производстве "КовиВака"

Россия изучает запрос Никарагуа на производство одной из российских вакцин от коронавируса COVID, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T13:50

2021-07-19T13:50

2021-07-19T14:20

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

никарагуа

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1c/1734542887_0:476:2795:2048_1920x0_80_0_0_e11fbbe508247db08f4e2f76095d2582.jpg

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Россия изучает запрос Никарагуа на производство одной из российских вакцин от коронавируса COVID, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."В свое время никарагуанское руководство где-то пару месяцев назад обратилось с предложением наладить производство "Ковивак"-вакцины от центра Чумакова на базе нашего совместного предприятия Mechnikov", - заявил Лавров в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Никарагуа.По словам российского министра, это непростой вопрос, так как предприятие настроено на производство вакцин против гриппа, и его мощности загружены именно этими препаратами, которые поставляются не только в Никарагуа, но и в Венесуэлу, на Кубу, в Эквадор. Примерно 30 миллионов доз в сезон эпидемии гриппа производит это предприятие, пояснил министр.Второй аспект заключается в том, что производственные мощности центра Чумакова пока не очень значительны, и спрос в РФ на эту вакцину пока еще не полностью удовлетворен, сказал Лавров."С учетом всех этих обстоятельств мы изучаем обращение о возможности налаживания производства какой-либо российской вакцины в Никарагуа. Думаю, что в ближайшее время будет ясность по этому вопросу. Политически мы, конечно, целиком за", - добавил министр.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи ("Спутник V"), вакцина "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" стала второй, зарегистрированной в РФ. Также в России создана вакцина "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН, а в начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины - "Спутник Лайт".

https://ria.ru/20210707/kovivak-1740269088.html

https://ria.ru/20210618/kovivak-1737643312.html

https://ria.ru/20210712/kovivak-1740771223.html

никарагуа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, никарагуа, в мире