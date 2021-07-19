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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210719/koronavirus-1741784675.html
Вирусолог рассказал о новых симптомах у болеющих COVID-19
Вирусолог рассказал о новых симптомах у болеющих COVID-19 - РИА Новости, 19.07.2021
Вирусолог рассказал о новых симптомах у болеющих COVID-19
Среди болеющих коронавирусом участились желудочно-кишечные симптомы, нарушение обоняния и вкуса стало встречаться реже, сообщил вирусолог, член-корреспондент... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T02:44
2021-07-19T02:44
распространение коронавируса
сергей нетесов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье
российская академия наук
новосибирский государственный университет
москва
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Среди болеющих коронавирусом участились желудочно-кишечные симптомы, нарушение обоняния и вкуса стало встречаться реже, сообщил вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета (НГУ) Сергей Нетесов.Эксперт в своем интервью газете "Известия", говоря о новом варианте коронавирусной инфекции "дельта", подчеркнул, что мутировавший вирус в больших количествах и быстрее размножается в организме. Он также рассказал об изменениях в симптоматике."Произошло повышение доли одних симптомов и снижение других. Отмечают меньшее число людей, у которых нарушаются обоняние и вкус, чаще встречаются желудочно-кишечные симптомы", - сказал Нетесов газете.Эксперт отметил, что это произошло в связи с изменением у вируса строения рецептор-связывающего домена S-белка, а также его взаимодействия с клетками."Судя по всему, он стал лучше с ними связываться. Такие клетки есть и в лёгких, и на стенках сосудов, и в кишечнике. Весьма вероятно, что как раз из-за этого получилось смещение симптомов", - добавил Нетесов.
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сергей нетесов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, российская академия наук, новосибирский государственный университет, москва, общество
02:44 19.07.2021
 
Вирусолог рассказал о новых симптомах у болеющих COVID-19

Вирусолог Сергей Нетесов рассказал об изменениях в симптоматике у болеющих COVID-19

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМосковский клинический центр инфекционных болезней "Вороновское"
Московский клинический центр инфекционных болезней Вороновское - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Среди болеющих коронавирусом участились желудочно-кишечные симптомы, нарушение обоняния и вкуса стало встречаться реже, сообщил вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета (НГУ) Сергей Нетесов.
Эксперт в своем интервью газете "Известия", говоря о новом варианте коронавирусной инфекции "дельта", подчеркнул, что мутировавший вирус в больших количествах и быстрее размножается в организме. Он также рассказал об изменениях в симптоматике.
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"Произошло повышение доли одних симптомов и снижение других. Отмечают меньшее число людей, у которых нарушаются обоняние и вкус, чаще встречаются желудочно-кишечные симптомы", - сказал Нетесов газете.
Эксперт отметил, что это произошло в связи с изменением у вируса строения рецептор-связывающего домена S-белка, а также его взаимодействия с клетками.
"Судя по всему, он стал лучше с ними связываться. Такие клетки есть и в лёгких, и на стенках сосудов, и в кишечнике. Весьма вероятно, что как раз из-за этого получилось смещение симптомов", - добавил Нетесов.
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Распространение коронавирусаСергей НетесовКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровьеРоссийская академия наукНовосибирский государственный университетМоскваОбщество
 
 
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