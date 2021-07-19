https://ria.ru/20210719/kitay-1741858983.html

"Это овощ или мясо". Как в Китае готовятся есть растительное мясо

"Это овощ или мясо". Как в Китае готовятся есть растительное мясо - РИА Новости, 19.07.2021

"Это овощ или мясо". Как в Китае готовятся есть растительное мясо

Власти Китая вознамерились провести "пищевую революцию". Китайцев призывают более бережно относиться к продуктам питания, экономить еду и оставлять тарелки... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T14:13

2021-07-19T14:13

2021-07-19T14:13

россия-китай: главное

си цзиньпин

всекитайское собрание народных представителей

китай

экономика

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МОСКВА, 19 июл — Проект "Россия-Китай: Главное". Власти Китая вознамерились провести "пищевую революцию". Китайцев призывают более бережно относиться к продуктам питания, экономить еду и оставлять тарелки пустыми, ведь масштабы пищевого расточительства ужасают даже главу государства. Готовы ли китайцы к изменениям – в материале проекта "Россия-Китай: главное".Питание по законуКто ни разу не участвовал в китайском застолье – не знает, что такое по-настоящему ломящийся от еды стол. Традиционно китайские угощения ставят на вращающийся диск, и каждый желающий "подкатывает" к себе желаемое блюдо, которых так много, что глаза разбегаются.Так было раньше, но теперь власти намерены бороться с расточительством, ведь многое из заказанного отправляется в мусорную корзину. Закон о борьбе с перерасходом еды уже приняли в апреле на заседании Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей.Ежегодно в Китае выбрасывают около 18 миллионов тонн пищевых продуктов, то есть, по 33,5 килограмма на китайца. Такого количества еды хватит, чтобы накормить десятки миллионов человек. Хотя граждане Китая далеко не самые расточительные – их обгоняют американцы и австралийцы, закон все же был необходим. Об этом говорил даже председатель КНР Си Цзиньпин, которого масштабы разбазаривания еды "ужасают и огорчают".Население поспешили заверить, что новые регуляции – не признак того, что еды в стране не хватает. Напротив, это стремление обеспечить продовольственную безопасность и сделать потребление более экологичным.В документе 32 статьи, и касаются они разных проблем. Одна из них регулирует так называемые мукбанги – видеотрансляции, на которых люди поглощают еду в огромных количествах. Например, хрупкая девушка съедает огромную тарелку лапши или огромное блюдо морепродуктов. Такие стримы стали в последние годы особенно популярны в Азии, но посыл их нездоровый, считают законодатели. К тому же, часто блогеры еду не доедают, а выбрасывают. Штраф за пропаганду обжорства немалый - до 100 тысяч юаней (15,5 тысячи долларов). Еще одна мера – наказания за выброс еды в ресторанах. Чтобы клиенты на заказывали больше блюд, чем могут съесть, ресторанам пригрозили штрафами от 10 до 50 тысяч юаней.Подобные меры уже вводили на местах. Китайцы в большинстве своем закон одобряют, ведь масштабы расточительства действительно трудно не заметить. В соцсетях некоторые пользователи даже фотографировали свои пустые тарелки в знак солидарности. В стране уже не первый год популярно так называемое движение "Чистых тарелок" – кампания по пропаганде доедания еды.Пищевая осознанностьПродуктовая безопасность – один из приоритетов китайского руководства, лежащий в основе нового пятилетнего плана по возрождению деревни. И в этой сфере перед КНР стоят серьезные вызовы – природные катаклизмы и инфекции. В частности, свиной грипп не раз приводил к панике на рынке, и китайцы бежали в магазины закупаться самым популярным в стране мясом – свининой.Чтобы предотвратить подобные кризисы, Пекин намерен улучшить систему контроля рынка свинины и пополнить стратегические запасы мяса. Китай, кстати, единственная страна, у которой они есть.Еще один способ решить проблему куда более инновационный – растительное мясо. Искусственно выращенная свинина – отличный способ избавить народ от переживаний из-за колебаний цен, безопасности продукта, а также возможность сделать мясную индустрию более экологичной, считают эксперты.По данным ООН, выбросы парниковых газов от животноводства составляют более 14% всех парниковых газов, что превышает совокупные выбросы автомобилей, поездов и кораблей. Из них 65% приходится на животноводство, указывалось в статье "Синьхуа" под названием "Растительное мясо – это овощ или мясо". "При производстве одного килограмма говядины выделяется 56,6 килограмма углекислого газа. Продвижение "растительного мяса" имеет много преимуществ для защиты окружающей среды и устойчивого развития экологии Земли", – подчеркивали авторы.Более того, растительное мясо понравится сторонникам правильного диетического питания. В рекламе компании Zhiai Shenghuo актриса Гуань Сяотун рассказывала о пельменях с искусственным мясом, которые не только вкусные, но и позволяют ей оставаться в форме. Правда, интернет-пользователи заметили, что пельмень девушка в ролике так и не проглотила. В соцсетях начались пересуды.Все-таки, пока рынок растительного мяса только в начале пути. И такая революционная разработка далеко не всех убеждает перейти с обычного мяса на искусственное. Например, во время ежегодной распродажи в онлайн-магазинах в июне Zhiai Shenghuo продала всего 200 пачек своих флагманских пельменей. У зарубежных производителей дела шли чуть лучше. Nestlé продала несколько тысяч продуктов из растительного мяса. Эти данные свидетельствуют о том, что спрос пока не велик.Причин может быть несколько. Во-первых, иностранные компании приходят на китайский рынок с западными продуктами – стейками и котлетами для бургеров, и им приходится переориентироваться на китайские вкусы. Китайские же бренды знают, что нужно их соотечественникам – фарш, мясные "веревочки" и начинка для пельменей. Гонконгская компания OmniFoods, например, даже выпустила растительные креветки.Вторая причина, по которой китайцы сомневаются в том, покупать ли им новую разработку – цена. Пачка мяса для блюда маподоуфу (острый творог тофу) обойдется в 203 юаня (около 31 доллара), а обычный мясной соус для блюда стоит в 20 раз дешевле. В кафе Starbucks бутерброд с растительным мясом обойдется в 59 юаней (9 долларов), а с обычным мясом – в два раза меньше.Как бы то ни было, у индустрии в стране большое будущее, особенно если учесть опыт других сфер, таких как производство электромобилей и аккумуляторов. Они развиваются не в последнюю очередь благодаря государственной поддержке. А если в интересах китайских властей обеспечить продовольственную безопасность, то рано или поздно перспективный рынок растительного мяса разрастется. Тем более, эксперты уже предсказывают ему рост до 13 миллиардов долларов к 2023 году.

https://ria.ru/20210505/obzhorstvo-1731202806.html

https://ria.ru/20201223/shtrafy-1590579856.html

https://ria.ru/20210429/eda-1730422442.html

https://ria.ru/20210705/lyashenko-1739884562.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

си цзиньпин, всекитайское собрание народных представителей, китай, экономика