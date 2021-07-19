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Эрдоган выдвинул условия по урегулированию ситуации на Кипре
Эрдоган выдвинул условия по урегулированию ситуации на Кипре - РИА Новости, 19.07.2021
Эрдоган выдвинул условия по урегулированию ситуации на Кипре
Переговоры по кипрскому урегулированию возможны только на основе принципа двух государств, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган. РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T15:33
2021-07-19T15:38
кипр
северный кипр
турция
оон
реджеп тайип эрдоган
в мире
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АНКАРА, 19 июл – РИА Новости. Переговоры по кипрскому урегулированию возможны только на основе принципа двух государств, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган."Турция выступает за урегулирование конфликта на Кипре на основе принципа двух равноправных и суверенных государств. Переговоры по Кипру отныне возможны лишь на основе этого принципа", - сказал Эрдоган журналистам перед вылетом с визитом в самопровозглашенную Турецкую республику Северного Кипра (ТРСК).Он добавил, что установление контактов высокого уровня между ТРСК и различными странами мира, в том числе Азербайджаном, является результатом усилий Анкары.Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года после вооруженного вторжения Турции, спровоцированного попыткой присоединения острова к Греции. Оккупированными оказались 37% территории острова, на которой в 1983 году была провозглашена ТРСК. Ее признала только Турция. Переговоры между греческой и турецкими общинами о воссоединении Кипра ведутся при посредничестве ООН. Они были прерваны после провала очередного раунда, прошедшего в швейцарском городке Кран-Монтана в 2017 году.Новый лидер турок-киприотов Эрсин Татар, избранный на выборах 18 октября 2020 года, выступает за конфедеративное устройство Кипра, в то время как греки-киприоты предлагают двухзональное двухобщинное федеративное государство.
https://ria.ru/20210621/kipr-1737927368.html
https://ria.ru/20210716/sudno-1741604711.html
кипр
северный кипр
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кипр, северный кипр, турция, оон, реджеп тайип эрдоган, в мире
15:33 19.07.2021 (обновлено: 15:38 19.07.2021)
 
Эрдоган выдвинул условия по урегулированию ситуации на Кипре

Президент Турции Эрдоган: урегулирование на Кипре возможно только при условии двух государств

© REUTERS / Umit BektasПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© REUTERS / Umit Bektas
Читать ria.ru в
АНКАРА, 19 июл – РИА Новости. Переговоры по кипрскому урегулированию возможны только на основе принципа двух государств, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.
"Турция выступает за урегулирование конфликта на Кипре на основе принципа двух равноправных и суверенных государств. Переговоры по Кипру отныне возможны лишь на основе этого принципа", - сказал Эрдоган журналистам перед вылетом с визитом в самопровозглашенную Турецкую республику Северного Кипра (ТРСК).
Миротворец у ворот буферной зоны ООН на Кипре - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
21 июня, 16:06
В Греции заявили о невозможности разделения Кипра на два государства
Он добавил, что установление контактов высокого уровня между ТРСК и различными странами мира, в том числе Азербайджаном, является результатом усилий Анкары.
Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года после вооруженного вторжения Турции, спровоцированного попыткой присоединения острова к Греции. Оккупированными оказались 37% территории острова, на которой в 1983 году была провозглашена ТРСК. Ее признала только Турция. Переговоры между греческой и турецкими общинами о воссоединении Кипра ведутся при посредничестве ООН. Они были прерваны после провала очередного раунда, прошедшего в швейцарском городке Кран-Монтана в 2017 году.
Новый лидер турок-киприотов Эрсин Татар, избранный на выборах 18 октября 2020 года, выступает за конфедеративное устройство Кипра, в то время как греки-киприоты предлагают двухзональное двухобщинное федеративное государство.
Турецкая береговая охрана - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
16 июля, 19:00
Северный Кипр опроверг сообщения о стрельбе по судну береговой охраны
 
КипрСеверный КипрТурцияООНРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
 
 
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