https://ria.ru/20210719/kipr-1741880054.html

Эрдоган выдвинул условия по урегулированию ситуации на Кипре

Эрдоган выдвинул условия по урегулированию ситуации на Кипре - РИА Новости, 19.07.2021

Эрдоган выдвинул условия по урегулированию ситуации на Кипре

Переговоры по кипрскому урегулированию возможны только на основе принципа двух государств, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган. РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T15:33

2021-07-19T15:33

2021-07-19T15:38

кипр

северный кипр

турция

оон

реджеп тайип эрдоган

в мире

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АНКАРА, 19 июл – РИА Новости. Переговоры по кипрскому урегулированию возможны только на основе принципа двух государств, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган."Турция выступает за урегулирование конфликта на Кипре на основе принципа двух равноправных и суверенных государств. Переговоры по Кипру отныне возможны лишь на основе этого принципа", - сказал Эрдоган журналистам перед вылетом с визитом в самопровозглашенную Турецкую республику Северного Кипра (ТРСК).Он добавил, что установление контактов высокого уровня между ТРСК и различными странами мира, в том числе Азербайджаном, является результатом усилий Анкары.Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года после вооруженного вторжения Турции, спровоцированного попыткой присоединения острова к Греции. Оккупированными оказались 37% территории острова, на которой в 1983 году была провозглашена ТРСК. Ее признала только Турция. Переговоры между греческой и турецкими общинами о воссоединении Кипра ведутся при посредничестве ООН. Они были прерваны после провала очередного раунда, прошедшего в швейцарском городке Кран-Монтана в 2017 году.Новый лидер турок-киприотов Эрсин Татар, избранный на выборах 18 октября 2020 года, выступает за конфедеративное устройство Кипра, в то время как греки-киприоты предлагают двухзональное двухобщинное федеративное государство.

https://ria.ru/20210621/kipr-1737927368.html

https://ria.ru/20210716/sudno-1741604711.html

кипр

северный кипр

турция

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