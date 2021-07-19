https://ria.ru/20210719/khleb-1741923348.html

ФАС прокомментировала сообщения о росте цен на хлеб

ФАС прокомментировала сообщения о росте цен на хлеб - РИА Новости, 19.07.2021

ФАС прокомментировала сообщения о росте цен на хлеб

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ не видит оснований для роста цен на хлеб в России, в случае выявления необоснованного повышения будут приниматься... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T18:37

2021-07-19T18:37

2021-07-19T18:37

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

экономика

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ не видит оснований для роста цен на хлеб в России, в случае выявления необоснованного повышения будут приниматься меры антимонопольного реагирования, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."С учетом мер поддержки, оказываемых правительством РФ производителям хлеба и муки, ФАС России не усматривает оснований для роста цен. В случае выявления необоснованного роста цен, признаков нарушения антимонопольного законодательства будут приниматься меры антимонопольного реагирования", - сказали в антимонопольной службе.Газета "Коммерсант" в понедельник со ссылкой на сеть магазинов "Верный" сообщила, что производители хлеба предупредили торговые сети о повышении цен на свою продукцию с августа на 7-12%. Минсельхоз РФ в свою очередь заявил, что цены производителей на хлеб в России находятся на стабильном уровне, и их существенный рост в дальнейшем не ожидается.

https://ria.ru/20210719/ekonomika-1741868185.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика