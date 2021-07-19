https://ria.ru/20210719/khleb-1741802187.html

Минсельхоз не ожидает существенного роста цен на хлеб

Минсельхоз не ожидает существенного роста цен на хлеб - РИА Новости, 19.07.2021

Минсельхоз не ожидает существенного роста цен на хлеб

Цены на хлеб остаются на стабильном уровне, существенного повышения не ожидается, заявили в Минсельхозе. РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T10:08

2021-07-19T10:08

2021-07-19T10:08

цены

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

хлеб

экономика

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Цены на хлеб остаются на стабильном уровне, существенного повышения не ожидается, заявили в Минсельхозе.Так, после введения таможенных пошлин пшеница третьего класса подешевела в опте на 7,2 процента, а четвертого класса — на 5,9 процента. При этом цена производителей на рожь снизилась на 9,6 процента, а в годовом выражении — на 20,8. Кроме того, отмечает Минсельхоз, пшеничная мука сейчас на 4,6 процента дешевле, чем в начале года."Субсидии на возмещение части затрат высоко востребованы производителями хлебобулочных изделий и муки", — заявили в министерстве. По данным на 16 июля, мукомольные предприятия освоили 81,12 процента средств, направленных на эти цели, а хлебопекарные — 47,61 процента. Все предприятия, получающие субсидии, берут на себя обязательства по неповышению цен, напомнили в ведомстве.Ранее газета "Коммерсант" сообщила со ссылкой на сеть магазинов "Верный", что производители хлеба планируют с августа повысить цены на 7-12 процентов. Эту информацию изданию неофициально подтвердили несколько производителей.

https://radiosputnik.ria.ru/20210628/khleb-1738919857.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цены, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), хлеб, экономика