Минсельхоз не ожидает существенного роста цен на хлеб
Минсельхоз не ожидает существенного роста цен на хлеб в России
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПродавцы в отделе хлебобулочных изделий магазина "Магнит" в Москве
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Цены на хлеб остаются на стабильном уровне, существенного повышения не ожидается, заявили в Минсельхозе.
По данным ведомства, за последний год отпускные цены на хлеб из пшеничной муки выросли на 4,6 процента, на хлеб из ржано-пшеничной муки — на 5,9 процента. Это сопоставимо с уровнем инфляции.
"Минсельхоз не ожидает существенного повышения цен на хлеб в дальнейшем, что обусловлено снижением стоимости сырья, а также действием мер господдержки производителей хлебобулочных изделий и муки", — добавили в министерстве.
"Минсельхоз не ожидает существенного повышения цен на хлеб в дальнейшем, что обусловлено снижением стоимости сырья, а также действием мер господдержки производителей хлебобулочных изделий и муки", — добавили в министерстве.
Так, после введения таможенных пошлин пшеница третьего класса подешевела в опте на 7,2 процента, а четвертого класса — на 5,9 процента. При этом цена производителей на рожь снизилась на 9,6 процента, а в годовом выражении — на 20,8. Кроме того, отмечает Минсельхоз, пшеничная мука сейчас на 4,6 процента дешевле, чем в начале года.
"Субсидии на возмещение части затрат высоко востребованы производителями хлебобулочных изделий и муки", — заявили в министерстве. По данным на 16 июля, мукомольные предприятия освоили 81,12 процента средств, направленных на эти цели, а хлебопекарные — 47,61 процента. Все предприятия, получающие субсидии, берут на себя обязательства по неповышению цен, напомнили в ведомстве.
Ранее газета "Коммерсант" сообщила со ссылкой на сеть магазинов "Верный", что производители хлеба планируют с августа повысить цены на 7-12 процентов. Эту информацию изданию неофициально подтвердили несколько производителей.
"Субсидии на возмещение части затрат высоко востребованы производителями хлебобулочных изделий и муки", — заявили в министерстве. По данным на 16 июля, мукомольные предприятия освоили 81,12 процента средств, направленных на эти цели, а хлебопекарные — 47,61 процента. Все предприятия, получающие субсидии, берут на себя обязательства по неповышению цен, напомнили в ведомстве.
Ранее газета "Коммерсант" сообщила со ссылкой на сеть магазинов "Верный", что производители хлеба планируют с августа повысить цены на 7-12 процентов. Эту информацию изданию неофициально подтвердили несколько производителей.