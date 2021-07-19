https://ria.ru/20210719/khaker-1741901626.html

В США четверых граждан КНР обвинили в хакерстве

В США четверых граждан КНР обвинили в хакерстве - РИА Новости, 19.07.2021

В США четверых граждан КНР обвинили в хакерстве

Министерство юстиции США предъявило четверым гражданам Китая, сотрудничающим с правительством КНР, обвинения в кибератаках на десятки компаний, университетов и... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T16:57

2021-07-19T16:57

2021-07-19T16:57

кибератаки

кибербезопасность

министерство юстиции сша

нато

китай

сша

технологии

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ВАШИНГТОН, 19 июл – РИА Новости. Министерство юстиции США предъявило четверым гражданам Китая, сотрудничающим с правительством КНР, обвинения в кибератаках на десятки компаний, университетов и государственных структур в Соединенных Штатах и других странах в период с 2011 по 2018 год, говорится в заявлении американского ведомства."Обвинительное заключение содержит вывод о том, что большая часть украденного представляла собой сведения, которые принесли значительную экономическую выгоду компаниям КНР и коммерческому сектору, в том числе данные, которые позволили бы обойти длительные и трудоемкие процессы в сфере исследований и разработок", - сказано в документе минюста США, опубликованном на его сайте.Согласно этой информации, масштабная хакерская деятельность группы была нацелена против США, Австрии, Камбоджи, Канады, ФРГ, Индонезии, Малайзии, Норвегии, Саудовской Аравии, ЮАР, Швейцарии и Соединенного Королевства. Предприятия, подвергшиеся взлому китайских хакеров, задействованы в таких сферах, как авиация, оборона, образование, здравоохранение, биофармацевтика и морское судоходство.Высокопоставленный представитель администрации США заявил в понедельник, что США, НАТО и ЕС обвиняют власти Китая в сотрудничестве с наемными хакерами и обещают шаги в ответ на "безответственное" поведение Пекина.Китай ранее неоднократно отвергал обвинения в кибератаках, призывая международное сообщество совместно противостоять действиям США, которые ставят под угрозу глобальную кибербезопасность и нарушают международные правила.

https://ria.ru/20210719/kiber-1741857095.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210718/slezhka-1741724546.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кибератаки, кибербезопасность, министерство юстиции сша, нато, китай, сша, технологии, в мире