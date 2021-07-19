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https://ria.ru/20210719/khaker-1741901626.html
В США четверых граждан КНР обвинили в хакерстве
В США четверых граждан КНР обвинили в хакерстве - РИА Новости, 19.07.2021
В США четверых граждан КНР обвинили в хакерстве
Министерство юстиции США предъявило четверым гражданам Китая, сотрудничающим с правительством КНР, обвинения в кибератаках на десятки компаний, университетов и... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T16:57
2021-07-19T16:57
кибератаки
кибербезопасность
министерство юстиции сша
нато
китай
сша
технологии
в мире
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ВАШИНГТОН, 19 июл – РИА Новости. Министерство юстиции США предъявило четверым гражданам Китая, сотрудничающим с правительством КНР, обвинения в кибератаках на десятки компаний, университетов и государственных структур в Соединенных Штатах и других странах в период с 2011 по 2018 год, говорится в заявлении американского ведомства."Обвинительное заключение содержит вывод о том, что большая часть украденного представляла собой сведения, которые принесли значительную экономическую выгоду компаниям КНР и коммерческому сектору, в том числе данные, которые позволили бы обойти длительные и трудоемкие процессы в сфере исследований и разработок", - сказано в документе минюста США, опубликованном на его сайте.Согласно этой информации, масштабная хакерская деятельность группы была нацелена против США, Австрии, Камбоджи, Канады, ФРГ, Индонезии, Малайзии, Норвегии, Саудовской Аравии, ЮАР, Швейцарии и Соединенного Королевства. Предприятия, подвергшиеся взлому китайских хакеров, задействованы в таких сферах, как авиация, оборона, образование, здравоохранение, биофармацевтика и морское судоходство.Высокопоставленный представитель администрации США заявил в понедельник, что США, НАТО и ЕС обвиняют власти Китая в сотрудничестве с наемными хакерами и обещают шаги в ответ на "безответственное" поведение Пекина.Китай ранее неоднократно отвергал обвинения в кибератаках, призывая международное сообщество совместно противостоять действиям США, которые ставят под угрозу глобальную кибербезопасность и нарушают международные правила.
https://ria.ru/20210719/kiber-1741857095.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210718/slezhka-1741724546.html
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кибератаки, кибербезопасность, министерство юстиции сша, нато, китай, сша, технологии, в мире
16:57 19.07.2021
 
В США четверых граждан КНР обвинили в хакерстве

Министерство юстиции США обвинило в хакерстве четверых граждан КНР, им грозит до 15 лет тюрьмы

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПрограммирование
Программирование - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ВАШИНГТОН, 19 июл – РИА Новости. Министерство юстиции США предъявило четверым гражданам Китая, сотрудничающим с правительством КНР, обвинения в кибератаках на десятки компаний, университетов и государственных структур в Соединенных Штатах и других странах в период с 2011 по 2018 год, говорится в заявлении американского ведомства.
"Обвинительное заключение содержит вывод о том, что большая часть украденного представляла собой сведения, которые принесли значительную экономическую выгоду компаниям КНР и коммерческому сектору, в том числе данные, которые позволили бы обойти длительные и трудоемкие процессы в сфере исследований и разработок", - сказано в документе минюста США, опубликованном на его сайте.
Военнослужащие 175-й группы по операциям в киберпространстве армии США на авиабазе Warfield в штате Винсконсин - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
Вчера, 14:08
США, НАТО и ЕС обвинили Китай во вредоносной киберактивности
Согласно этой информации, масштабная хакерская деятельность группы была нацелена против США, Австрии, Камбоджи, Канады, ФРГ, Индонезии, Малайзии, Норвегии, Саудовской Аравии, ЮАР, Швейцарии и Соединенного Королевства. Предприятия, подвергшиеся взлому китайских хакеров, задействованы в таких сферах, как авиация, оборона, образование, здравоохранение, биофармацевтика и морское судоходство.
"Каждый из упомянутых лиц обвиняется в сговоре с целью совершения компьютерного мошенничества", - указал минюст США, отметив, что данная разновидность преступлений предусматривает наказание от 5 до 15 лет лишения свободы.
Высокопоставленный представитель администрации США заявил в понедельник, что США, НАТО и ЕС обвиняют власти Китая в сотрудничестве с наемными хакерами и обещают шаги в ответ на "безответственное" поведение Пекина.
Установка ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз-МС-04 на Гагаринский старт космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 18.07.2021
18 июля, 09:34В мире
США хотят построить секретные базы для слежки за Россией и Китаем
Китай ранее неоднократно отвергал обвинения в кибератаках, призывая международное сообщество совместно противостоять действиям США, которые ставят под угрозу глобальную кибербезопасность и нарушают международные правила.
 
кибератакиКибербезопасностьМинистерство юстиции СШАНАТОКитайСШАТехнологииВ мире
 
 
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