https://ria.ru/20210719/khaker-1741901626.html
В США четверых граждан КНР обвинили в хакерстве
В США четверых граждан КНР обвинили в хакерстве - РИА Новости, 19.07.2021
В США четверых граждан КНР обвинили в хакерстве
Министерство юстиции США предъявило четверым гражданам Китая, сотрудничающим с правительством КНР, обвинения в кибератаках на десятки компаний, университетов и... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T16:57
2021-07-19T16:57
2021-07-19T16:57
кибератаки
кибербезопасность
министерство юстиции сша
нато
китай
сша
технологии
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/154800/69/1548006967_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_33b39a688e05194ac2862115f98fd058.jpg
ВАШИНГТОН, 19 июл – РИА Новости. Министерство юстиции США предъявило четверым гражданам Китая, сотрудничающим с правительством КНР, обвинения в кибератаках на десятки компаний, университетов и государственных структур в Соединенных Штатах и других странах в период с 2011 по 2018 год, говорится в заявлении американского ведомства."Обвинительное заключение содержит вывод о том, что большая часть украденного представляла собой сведения, которые принесли значительную экономическую выгоду компаниям КНР и коммерческому сектору, в том числе данные, которые позволили бы обойти длительные и трудоемкие процессы в сфере исследований и разработок", - сказано в документе минюста США, опубликованном на его сайте.Согласно этой информации, масштабная хакерская деятельность группы была нацелена против США, Австрии, Камбоджи, Канады, ФРГ, Индонезии, Малайзии, Норвегии, Саудовской Аравии, ЮАР, Швейцарии и Соединенного Королевства. Предприятия, подвергшиеся взлому китайских хакеров, задействованы в таких сферах, как авиация, оборона, образование, здравоохранение, биофармацевтика и морское судоходство.Высокопоставленный представитель администрации США заявил в понедельник, что США, НАТО и ЕС обвиняют власти Китая в сотрудничестве с наемными хакерами и обещают шаги в ответ на "безответственное" поведение Пекина.Китай ранее неоднократно отвергал обвинения в кибератаках, призывая международное сообщество совместно противостоять действиям США, которые ставят под угрозу глобальную кибербезопасность и нарушают международные правила.
https://ria.ru/20210719/kiber-1741857095.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210718/slezhka-1741724546.html
китай
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/154800/69/1548006967_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_da81d6bcc477d97346210965429666f3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кибератаки, кибербезопасность, министерство юстиции сша, нато, китай, сша, технологии, в мире
В США четверых граждан КНР обвинили в хакерстве
Министерство юстиции США обвинило в хакерстве четверых граждан КНР, им грозит до 15 лет тюрьмы