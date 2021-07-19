https://ria.ru/20210719/kadry-1741908238.html

Путин отметил важность подготовки квалифицированных кадров

Путин отметил важность подготовки квалифицированных кадров - РИА Новости, 19.07.2021

Путин отметил важность подготовки квалифицированных кадров

Подготовка квалифицированных кадров, как и научно-технологическое развитие, стала важнейшей частью национальной повестки, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T17:25

2021-07-19T17:25

2021-07-19T17:28

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россия

владимир путин

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Подготовка квалифицированных кадров, как и научно-технологическое развитие, стала важнейшей частью национальной повестки, заявил президент РФ Владимир Путин."Подготовка квалифицированных кадров, как и ускоренное научное, технологическое развитие уже стали важнейшей частью национальной повестки", - сказал Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.Он отметил, что в регионах России все больше вузов, качество обучения и исследовательской деятельности в которых признаны на международном уровне.Также президент отметил, что уже сейчас многие государственные услуги можно получить в электронном виде. "Нужно дополнительно поддержать такое уверенное движение вперед в сфере инновации", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20210715/minkultury-1741340399.html

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2021

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