10:39 19.07.2021 (обновлено: 11:31 19.07.2021)
В ВПК рассказали об особенностях истребителя шестого поколения
ВПК: технологии искусственного интеллекта будут широко использованы на истребителе шестого поколения
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРоссийский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. В российском истребителе шестого поколения будут широко применяться технологии искусственного интеллекта, рассказал в интервью РИА Новости член коллегии Военно-промышленной комиссии Сергей Смирнов.
"Авиационные комплексы следующего поколения — это дальнейшее совершенствование аэродинамики, новые двигатели, новые конструкционные материалы, бортовое оборудование нового поколения, включая активное использование искусственного интеллекта, возможность работать в режиме сетецентрического взаимодействия различных систем вооружения. Поисковые и аналитические работы по этим направлениям в нашей стране не останавливаются", — сказал он.
По словам Смирнова, цикл разработки авиатехники следующего поколения занимает многие годы: на создание самого самолета уходит пять-семь лет, а на двигатель — еще больше.
Научно-исследовательские институты, конструкторские бюро постоянно ведут работу, направленную на формирование научно-технического задела под авиационные комплексы будущего, подчеркнул собеседник агентства.
Кроме того, госкорпорация "Ростех" планирует представить на авиасалоне МАКС-2021 новый истребитель пятого поколения. Сообщалось, что это будет самолет с одним двигателем, его взлетная масса составляет не более 18 тонн, максимальная скорость превышает два Маха. При этом машина будет отличаться сниженной радиолокационной заметностью и сверхманевренностью.