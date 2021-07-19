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Новое оружие России
https://ria.ru/20210719/istrebitel-1741808356.html
В ВПК рассказали об особенностях истребителя шестого поколения
В ВПК рассказали об особенностях истребителя шестого поколения - РИА Новости, 19.07.2021
В ВПК рассказали об особенностях истребителя шестого поколения
В российском истребителе шестого поколения будут широко применяться технологии искусственного интеллекта, рассказал в интервью РИА Новости член коллегии... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T10:39
2021-07-19T11:31
новое оружие россии
россия
су-57
сергей смирнов
воздушно-космические силы россии
безопасность
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. В российском истребителе шестого поколения будут широко применяться технологии искусственного интеллекта, рассказал в интервью РИА Новости член коллегии Военно-промышленной комиссии Сергей Смирнов.По словам Смирнова, цикл разработки авиатехники следующего поколения занимает многие годы: на создание самого самолета уходит пять-семь лет, а на двигатель — еще больше.Научно-исследовательские институты, конструкторские бюро постоянно ведут работу, направленную на формирование научно-технического задела под авиационные комплексы будущего, подчеркнул собеседник агентства.Сейчас в российские ВКС поступает истребитель пятого поколения Су-57. Смирнов отметил, что его модернизированная версия получит новые боевые возможности за счет применения более широкого спектра вооружений. Кроме того, госкорпорация "Ростех" планирует представить на авиасалоне МАКС-2021 новый истребитель пятого поколения. Сообщалось, что это будет самолет с одним двигателем, его взлетная масса составляет не более 18 тонн, максимальная скорость превышает два Маха. При этом машина будет отличаться сниженной радиолокационной заметностью и сверхманевренностью. Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
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россия, су-57, сергей смирнов, воздушно-космические силы россии, безопасность
10:39 19.07.2021 (обновлено: 11:31 19.07.2021)
 
В ВПК рассказали об особенностях истребителя шестого поколения

ВПК: технологии искусственного интеллекта будут широко использованы на истребителе шестого поколения

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРоссийский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. В российском истребителе шестого поколения будут широко применяться технологии искусственного интеллекта, рассказал в интервью РИА Новости член коллегии Военно-промышленной комиссии Сергей Смирнов.

"Авиационные комплексы следующего поколения — это дальнейшее совершенствование аэродинамики, новые двигатели, новые конструкционные материалы, бортовое оборудование нового поколения, включая активное использование искусственного интеллекта, возможность работать в режиме сетецентрического взаимодействия различных систем вооружения. Поисковые и аналитические работы по этим направлениям в нашей стране не останавливаются", — сказал он.

По словам Смирнова, цикл разработки авиатехники следующего поколения занимает многие годы: на создание самого самолета уходит пять-семь лет, а на двигатель — еще больше.
Научно-исследовательские институты, конструкторские бюро постоянно ведут работу, направленную на формирование научно-технического задела под авиационные комплексы будущего, подчеркнул собеседник агентства.
Сейчас в российские ВКС поступает истребитель пятого поколения Су-57. Смирнов отметил, что его модернизированная версия получит новые боевые возможности за счет применения более широкого спектра вооружений.
Кроме того, госкорпорация "Ростех" планирует представить на авиасалоне МАКС-2021 новый истребитель пятого поколения. Сообщалось, что это будет самолет с одним двигателем, его взлетная масса составляет не более 18 тонн, максимальная скорость превышает два Маха. При этом машина будет отличаться сниженной радиолокационной заметностью и сверхманевренностью.
Читайте полный текст интервью >>
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Новое оружие РоссииРоссияСу-57Сергей СмирновВоздушно-космические силы РоссииБезопасность
 
 
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