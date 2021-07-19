https://ria.ru/20210719/istrebitel-1741808356.html

В ВПК рассказали об особенностях истребителя шестого поколения

В ВПК рассказали об особенностях истребителя шестого поколения - РИА Новости, 19.07.2021

В ВПК рассказали об особенностях истребителя шестого поколения

В российском истребителе шестого поколения будут широко применяться технологии искусственного интеллекта, рассказал в интервью РИА Новости член коллегии... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T10:39

2021-07-19T10:39

2021-07-19T11:31

новое оружие россии

россия

су-57

сергей смирнов

воздушно-космические силы россии

безопасность

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. В российском истребителе шестого поколения будут широко применяться технологии искусственного интеллекта, рассказал в интервью РИА Новости член коллегии Военно-промышленной комиссии Сергей Смирнов.По словам Смирнова, цикл разработки авиатехники следующего поколения занимает многие годы: на создание самого самолета уходит пять-семь лет, а на двигатель — еще больше.Научно-исследовательские институты, конструкторские бюро постоянно ведут работу, направленную на формирование научно-технического задела под авиационные комплексы будущего, подчеркнул собеседник агентства.Сейчас в российские ВКС поступает истребитель пятого поколения Су-57. Смирнов отметил, что его модернизированная версия получит новые боевые возможности за счет применения более широкого спектра вооружений. Кроме того, госкорпорация "Ростех" планирует представить на авиасалоне МАКС-2021 новый истребитель пятого поколения. Сообщалось, что это будет самолет с одним двигателем, его взлетная масса составляет не более 18 тонн, максимальная скорость превышает два Маха. При этом машина будет отличаться сниженной радиолокационной заметностью и сверхманевренностью. Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20210719/istrebitel-1741788179.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, су-57, сергей смирнов, воздушно-космические силы россии, безопасность