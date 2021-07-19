https://ria.ru/20210719/ipoteka-1741781369.html

Россия догонит ипотечный рынок Восточной Европы через 5-10 лет

Россия догонит ипотечный рынок Восточной Европы через 5-10 лет - РИА Новости, 19.07.2021

Россия догонит ипотечный рынок Восточной Европы через 5-10 лет

Россия при текущей динамике сможет достигнуть уровня развитости ипотечного рынка стран Восточной Европы в течение 5-10 лет, говорится в исследовании,... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T01:00

2021-07-19T01:00

2021-07-19T01:00

россия

ипотека

восточная европа

москва

дания

эстония

белоруссия

казахстан

экономика

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Россия при текущей динамике сможет достигнуть уровня развитости ипотечного рынка стран Восточной Европы в течение 5-10 лет, говорится в исследовании, подготовленном аналитиками РИА Новости.По данным аналитиков, за прошедший год в России было заключено рекордное за всю историю количество ипотечных договоров и был обновлен исторический максимум по суммарному объему ипотеки.В 2020 году в РФ было выдано 1,72 миллиона новых ипотечных кредитов против 1,28 миллиона в 2019 году. При этом в денежном выражении объем выданной за год ипотеки по итогам 2020 года составил 4,3 триллиона рублей (2,9 триллиона в 2019 году). Таким образом, даже относительно рекордного 2018 года количество ипотечных сделок выросло на 16%, а в деньгах рост составил 42%.Как показали результаты исследования, динамика российского ипотечного рынка является одной из лучших в Европе. Россия с ростом в 85% за три года расположилась на второй строчке, уступив лишь Казахстану, где ипотечный портфель банков вырос на 116%. Также высокий прирост продемонстрировали Белоруссия (68%) и Эстония (56%).Хороший результат у России и ее соседей был во многом связан со снижением ставок, поясняют аналитики. При этом они отмечают, что низкие процентные ставки действуют и во многих странах Европы, а в некоторых странах, например, в Дании, часть кредитов и вовсе в последние годы выдавалась под отрицательные ставки (т.е. порой банк доплачивал за то, что у него взяли кредит). Однако это не сильно сказалось на динамике: среднестатистический прирост в 2018-2020 годах в странах Европы был в диапазоне 15-25%.

https://ria.ru/20210719/ipoteka-1741777939.html

https://ria.ru/20210718/koronavirus-1741760325.html

россия

восточная европа

москва

дания

эстония

белоруссия

казахстан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ипотека, восточная европа, москва, дания, эстония, белоруссия, казахстан, экономика