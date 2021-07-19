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Россия догонит ипотечный рынок Восточной Европы через 5-10 лет
Россия догонит ипотечный рынок Восточной Европы через 5-10 лет - РИА Новости, 19.07.2021
Россия догонит ипотечный рынок Восточной Европы через 5-10 лет
Россия при текущей динамике сможет достигнуть уровня развитости ипотечного рынка стран Восточной Европы в течение 5-10 лет, говорится в исследовании,... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T01:00
2021-07-19T01:00
россия
ипотека
восточная европа
москва
дания
эстония
белоруссия
казахстан
экономика
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Россия при текущей динамике сможет достигнуть уровня развитости ипотечного рынка стран Восточной Европы в течение 5-10 лет, говорится в исследовании, подготовленном аналитиками РИА Новости.По данным аналитиков, за прошедший год в России было заключено рекордное за всю историю количество ипотечных договоров и был обновлен исторический максимум по суммарному объему ипотеки.В 2020 году в РФ было выдано 1,72 миллиона новых ипотечных кредитов против 1,28 миллиона в 2019 году. При этом в денежном выражении объем выданной за год ипотеки по итогам 2020 года составил 4,3 триллиона рублей (2,9 триллиона в 2019 году). Таким образом, даже относительно рекордного 2018 года количество ипотечных сделок выросло на 16%, а в деньгах рост составил 42%.Как показали результаты исследования, динамика российского ипотечного рынка является одной из лучших в Европе. Россия с ростом в 85% за три года расположилась на второй строчке, уступив лишь Казахстану, где ипотечный портфель банков вырос на 116%. Также высокий прирост продемонстрировали Белоруссия (68%) и Эстония (56%).Хороший результат у России и ее соседей был во многом связан со снижением ставок, поясняют аналитики. При этом они отмечают, что низкие процентные ставки действуют и во многих странах Европы, а в некоторых странах, например, в Дании, часть кредитов и вовсе в последние годы выдавалась под отрицательные ставки (т.е. порой банк доплачивал за то, что у него взяли кредит). Однако это не сильно сказалось на динамике: среднестатистический прирост в 2018-2020 годах в странах Европы был в диапазоне 15-25%.
https://ria.ru/20210719/ipoteka-1741777939.html
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восточная европа
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россия, ипотека, восточная европа, москва, дания, эстония, белоруссия, казахстан, экономика
01:00 19.07.2021
 
Россия догонит ипотечный рынок Восточной Европы через 5-10 лет

Исследование аналитиков РИА Новости показало, когда Россия догонит ипотечный рынок Восточной Европы

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМногоэтажные жилые дома в Москве
Многоэтажные жилые дома в Москве - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Россия при текущей динамике сможет достигнуть уровня развитости ипотечного рынка стран Восточной Европы в течение 5-10 лет, говорится в исследовании, подготовленном аналитиками РИА Новости.
"Ипотека в России в последние годы активно развивалась, ипотечный портфель рос заметно быстрее, чем в других странах Европы. Однако по уровню развитости ипотеки есть куда расти. При текущей динамике Россия сможет достигнуть уровня развитости ипотечного рынка стран Восточной Европы, скорее всего, на горизонте 5-10 лет, а самые развитые страны мы будем догонять еще дольше", - считают авторы исследования.
По данным аналитиков, за прошедший год в России было заключено рекордное за всю историю количество ипотечных договоров и был обновлен исторический максимум по суммарному объему ипотеки.
В 2020 году в РФ было выдано 1,72 миллиона новых ипотечных кредитов против 1,28 миллиона в 2019 году. При этом в денежном выражении объем выданной за год ипотеки по итогам 2020 года составил 4,3 триллиона рублей (2,9 триллиона в 2019 году). Таким образом, даже относительно рекордного 2018 года количество ипотечных сделок выросло на 16%, а в деньгах рост составил 42%.
Рейтинг европейских стран по динамике ипотеки
00:00Инфографика
Рейтинг европейских стран по динамике ипотеки
Как показали результаты исследования, динамика российского ипотечного рынка является одной из лучших в Европе. Россия с ростом в 85% за три года расположилась на второй строчке, уступив лишь Казахстану, где ипотечный портфель банков вырос на 116%. Также высокий прирост продемонстрировали Белоруссия (68%) и Эстония (56%).
Хороший результат у России и ее соседей был во многом связан со снижением ставок, поясняют аналитики. При этом они отмечают, что низкие процентные ставки действуют и во многих странах Европы, а в некоторых странах, например, в Дании, часть кредитов и вовсе в последние годы выдавалась под отрицательные ставки (т.е. порой банк доплачивал за то, что у него взяли кредит). Однако это не сильно сказалось на динамике: среднестатистический прирост в 2018-2020 годах в странах Европы был в диапазоне 15-25%.
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