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Казанская икона Богоматери: почему она популярна именно в России

Казанская икона Божией Матери 2021: праздник, значение и история

Казанская икона Богоматери: почему она популярна именно в России

Двадцать первого июля православные отмечают день Казанской иконы Божией Матери - один из наиболее популярных праздников. Об истории и значении знаменитого... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T16:03

2021-07-19T16:03

2021-07-19T16:03

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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Двадцать первого июля православные отмечают день Казанской иконы Божией Матери - один из наиболее популярных праздников. Об истории и значении знаменитого образа Богоматери, о том, в чем он помогает и где находится сейчас – в материале РИА Новости.Казанская икона Божией МатериДень памятиКазанская икона – одна из самых почитаемых в России. Об этом говорит два факта: во-первых, у нее неисчислимое количество списков (точных копий), которые верующие также считают чудотворными. Во-вторых, в церковном календаре образу посвящен не один, а сразу два праздника.Прежде всего, православные вспоминают само обретение иконы. Это произошло в 1579-м, когда на пожарище в Казани десятилетняя Матрона нашла не тронутый огнем лик. Предание гласит, что точное место, где лежала святыня, ей указала сама Богородица. Событие случилось 8 июля – по старому стилю. По-новому – 21 июля.Еще одно празднование Церковь установила в честь освобождения Москвы от польских интервентов в 1612-м. Перед решающим штурмом, ополчение во главе с Минином и Пожарским всю ночь молилось перед найденным в Казани образом. Именно Божией Матери верующие приписывают помощь русскому войску, вошедшему в столицу 4 ноября. Сегодня в этот день в России отмечают государственный праздник Дня народного единства.ПраздникДень Казанской иконы не входит в число двенадцати главных праздников – двунадесятых, так как не связан с ключевыми событиями земной жизни Христа и Богоматери. Не входит он и в число великих, которые уровнем ниже. Он относится к третьей группе торжеств – полиелейных.Службы в эти даты отличаются от рядовых. Накануне праздника в храмах совершают всенощное бдение – особое длительное богослужение. А в сам день, после литургии, перед праздничной иконой поют гимны и читают молитвы. То же касается и Казанского образа: священники облачаются в голубые "богородичные" одежды и вместе с верующими молятся перед святыней. А если храм посвящен этой иконе, то вокруг него совершается крестный ход.История иконыДоподлинно неизвестно, кто создал Казанский образ. История начинается после страшного пожара 1579-го, когда икону раскопала на пепелище горожанка Матрона. Об этом мы знаем благодаря свидетельству священника местной Гостинодворской церкви по имени Ермолай. После он станет патриархом Московским и всея Руси Ермогеном.Но вся Россия узнала о святыне благодаря царю Ивану Грозному. Когда ему рассказали о чудесной находке, он приказал на месте обретения построить женский Богородицкий монастырь. Первой его насельницей стала Матрона.В этой обители икона хранилась более 300 лет. Ежегодно к ней приезжали поклониться миллионы верующих. Особенно многолюдно было в течение месяца до 21 июля. И это сыграло со знаменитым ликом злую шутку.Утром 12 июля 1904-го игуменья монастыря обнаружила пропажу святыни. Монахини забили тревогу. Но обитель была переполнена паломниками, поэтому к делу пришлось подключать жандармов. Они приехали из Петербурга, ведь пропажа одной из важнейших святынь России взволновала всех, в том числе и императора.Полицейские вычислили предполагаемых похитителей – шайку местных "шипачей" во главе с Тимофеем Чайкиным. Однако их причастность к преступлению доказать на сто процентов не удалось. И, что самое главное, чудотворный образ так и не нашли. Его судьба после 12 июля 1904-го до сих пор остается загадкой.Значение иконыНесмотря на исчезновение оригинального образа, православные все равно его чтут. Списки Казанской иконы висят практически в каждом храме.Икону считают одной из главных святынь России. Именно перед ней молились не только ополченцы во главе с Мининым и Пожарским в 1612-м, но и русское войско Петра I в 1709-м перед Полтавской битвой, а также солдаты Кутузова накануне Бородинского сражения в 1812-м. Поэтому реликвию считают покровительницей нашей страны.Копию образа принято дарить молодоженам после венчания. Считается, что молитвы перед ней способствуют укреплению брака – христиане верят в незамедлительную помощь Богоматери.В чем помогаетВерующие считают, что молитвенное обращение к Казанской иконе помогает исцелить болезни. Также ей молятся о помощи в учёбе и на работе.Кроме того, образ обычно принято дарить тем, кто принял крещение – он будет оберегать человека всю его жизнь.Описание иконыКазанскую икону не спутаешь с другими изображениями Богородицы. Ее иконографический тип уникален: Богородица изображена лицом к зрителю, по плечи, голова чуть наклонена в сторону младенца Христа, который восседает на ее руке.Обычно такую композицию относят к типу "Одигитрия" ("Путеводительница"), например, Смоленская или Тихвинская иконы. Однако на них Божья Матерь указывает рукой на своего божественного сына. На Казанском же образе ничего подобного нет, ее ладони скрыты под одеждой. А Христос смотрит не на Деву Марию, а на зрителя.Молитвы перед иконойВ день Казанской иконы принято петь особые гимны – тропарь и кондак. Кроме того, верующие читают акафист – сборник молитвенных воззваний.Существует немало молитв, которые можно произнести перед Казанским образом. Но каноничными, то есть допущенными Церковью, считаются только две.Молитва первая:О, Пресвята́я Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице! Со стра́хом, ве́рою и любо́вию пред честно́ю ико́ною Твое́ю припа́дающе, мо́лим Тя: не отврати́ лица́ Твоего́ от прибега́ющих к Тебе́, умоли́, Милосе́рдая Ма́ти, Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, Го́спода Иису́са Христа́, да сохрани́т ми́рну страну́ на́шу, Це́рковь же Свою́ святу́ю непоколеби́му да соблюде́т и от неве́рия, ересе́й и раско́ла да изба́вит. Не и́мамы бо ины́я по́мощи, не и́мамы ины́я наде́жды, ра́зве Тебе́, Пречи́стая Де́во: Ты еси́ всеси́льная христиа́н Помо́щница и Засту́пница. Изба́ви же и всех с ве́рою Тебе́ моля́щихся от паде́ний грехо́вных, от наве́та злых челове́к, от вся́ких искуше́ний, скорбе́й, боле́зней, бед и от внеза́пныя сме́рти; да́руй нам дух сокруше́ния, смире́ния се́рдца, чистоту́ помышле́ний, исправле́ния грехо́вныя жи́зни и оставле́ние прегреше́ний, да вси, благода́рне воспева́юще вели́чия и ми́лости Твоя́, явля́емыя над на́ми зде на земли́, сподо́бимся и Небе́снаго Ца́рствия и та́мо со все́ми святы́ми просла́вим пречестно́е и великоле́пое и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.Молитва вторая:О, Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице, Цари́це Небеси́ и земли́, вы́шшая а́нгел и арха́нгел и всея́ тва́ри честне́йшая, чи́стая Де́во Мари́е, ми́ру блага́я Помо́щнице, и всем лю́дем утвержде́ние, и во вся́ких ну́ждах избавле́ние! При́зри и ны́не, Госпоже́ Всеми́лостивая, на рабы́ Твоя́, Тебе́ умиле́нною душе́ю и сокруше́нным се́рдцем моля́щияся, со слеза́ми к Тебе́ припа́дающия и покланя́ющияся пречи́стому и цельбоно́сному о́бразу Твоему́, и по́мощи и заступле́ния Твоего́ прося́щия. О, Всеми́лостивая и Премилосе́рдая Де́во Богоро́дице Чи́стая! Воззри́, Госпоже́, на лю́ди Твоя́: мы бо гре́шнии не и́мамы ины́я по́мощи, ра́зве Тебе́ и от Тебе́ ро́ждшагося Христа́ Бо́га на́шего. Ты еси́ засту́пница и предста́тельница на́ша. Ты еси́ оби́димых защище́ние, скорбя́щим ра́дование, си́рым прибе́жище, вдо́вам храни́тельница, де́вам сла́ва, пла́чущим весе́лие, больны́м посеще́ние, немощны́м исцеле́ние, гре́шным спасе́ние. Сего́ ра́ди, о Богома́ти, к Тебе́ прибега́ем, и на Твой Пречи́стый о́браз с Предве́чным на руку́ Твое́ю держи́мым Младе́нцем, Го́сподем на́шим Иису́сом Христо́м взира́юще, умиле́нное пе́ние Тебе́ прино́сим и вопие́м: поми́луй нас, Ма́ти Бо́жия, и проше́ние на́ше испо́лни, вся бо суть возмо́жна хода́тайству Твоему́: я́ко Тебе́ сла́ва подоба́ет ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.Как молитьсяТропарь и кондак Казанской иконе принято не читать, а петь. Обычно верующие это делают в конце утреннего молитвенного правила. Акафист же можно прочитать в любое свободное время.Молитвы перед иконой и в храмах, и дома обычно произносят стоя на коленях. Либо, после слова "аминь", совершают земной поклон.БогослуженияОсобых служб по случаю праздника Казанской иконы церковный устав не предусматривает. Но дата значимая, поэтому накануне в храмах совершают всенощное бдение.А после праздничной литургии священники вместе с прихожанами поют в центре храма тропарь и кондак чудотворному образу. Также читается молитва. Кроме того, верующие могут пойти крестным ходом с иконой – подобные шествия, например, ежегодно проводят в Казани.Храмы и соборы Казанской иконы Божией МатериЧудотворный образ чтут и другим способом: освящают в его честь храмы. В Русской православной церкви их немало – Казанский храм есть в каждой епархии.Наиболее известны два из них. Прежде всего московский собор в честь Казанской иконы. Его построили на средства князя Дмитрия Пожарского по случаю освобождения столицы в 1612-м. Некоторое время там хранился оригинальный образ, пока его не увезли обратно в Казань. Сейчас здесь на поклонение верующим выставлена чудотворная копия.Другой, не менее почитаемый список, находится в Петербурге – тоже в Казанском соборе. Его посвятили победе русского народа в Отечественной войне 1812-го. Здесь похоронен полководец Михаил Кутузов, а также выставлены ключи освобожденных от наполеоновских войск европейских городов.

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религиозные праздники, россия, дмитрий пожарский, русская православная церковь, москва, санкт-петербург, справки