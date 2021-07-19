Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210719/fsin-1741922680.html
УФСИН: ведомство непричастно к истории с "частной тюрьмой" в Ленобласти
УФСИН: ведомство непричастно к истории с "частной тюрьмой" в Ленобласти - РИА Новости, 19.07.2021
УФСИН: ведомство непричастно к истории с "частной тюрьмой" в Ленобласти
УФСИН России по Петербургу и Ленобласти не имеет отношения к подземной "частной тюрьме" во Всеволожском районе Ленобласти, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T18:34
2021-07-19T18:46
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
всеволожский район
ленинградская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/09/1736241864_0:73:3067:1798_1920x0_80_0_0_2dac0fc4b63d6490b0def95df6839143.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июл – РИА Новости. УФСИН России по Петербургу и Ленобласти не имеет отношения к подземной "частной тюрьме" во Всеволожском районе Ленобласти, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.По данным издания "Фонтанка", подземная тюрьма с крематорием, скрытая под заброшенным дачным строением, находится во Всеволожском районе. Внутри 200-метрового бункера размещены камеры с двухъярусными кроватями и стальными дверями. По данным газеты, владельцем частной тюрьмы оказался житель Петербурга, официально сменивший фамилию на Эскобар.Ранее источник в силовых структурах рассказал РИА Новости, что техника начала закапывать спуск в подземную "частную тюрьму" во Всеволожском районе. По его информации, эту постройку в Агалатовском поселении обнаружили еще в 2019 году, в помещениях и на участке проводились следственные действия.
https://radiosputnik.ria.ru/20210719/peterburg-1741913884.html
всеволожский район
ленинградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/09/1736241864_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_13177c6592025ed1938939af26a8dc96.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), всеволожский район, ленинградская область, происшествия
18:34 19.07.2021 (обновлено: 18:46 19.07.2021)
 
УФСИН: ведомство непричастно к истории с "частной тюрьмой" в Ленобласти

УФСИН не имеет отношения к истории с "частной тюрьмой" под Петербургом, заявили в ведомстве

© РИА Новости / Табылды КадырбековЗаключенные в исправительной колонии
Заключенные в исправительной колонии - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июл – РИА Новости. УФСИН России по Петербургу и Ленобласти не имеет отношения к подземной "частной тюрьме" во Всеволожском районе Ленобласти, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
По данным издания "Фонтанка", подземная тюрьма с крематорием, скрытая под заброшенным дачным строением, находится во Всеволожском районе. Внутри 200-метрового бункера размещены камеры с двухъярусными кроватями и стальными дверями. По данным газеты, владельцем частной тюрьмы оказался житель Петербурга, официально сменивший фамилию на Эскобар.
Заключенный в исправительной колонии - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
Вчера, 17:49В России
В Сети появились кадры из найденной под Петербургом "частной тюрьмы"
"УФСИН России по Петербургу и Ленобласти к данной истории не имеет никакого отношения", - сказал собеседник агентства.
Ранее источник в силовых структурах рассказал РИА Новости, что техника начала закапывать спуск в подземную "частную тюрьму" во Всеволожском районе. По его информации, эту постройку в Агалатовском поселении обнаружили еще в 2019 году, в помещениях и на участке проводились следственные действия.
 
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Всеволожский районЛенинградская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:33При столкновении "Газели" и автобуса в Тюмени погибли два человека
07:30На МАКС-2021 впервые представят беспилотник "Орион-Э" в ударном варианте
07:21Российские БПЛА могут занять до десяти процентов рынка вооружений
06:56В Кабуле ракеты упали рядом с президентским дворцом, сообщили СМИ
06:23Врач рассказал, кому нельзя перегреваться в жару
06:22В России предложили ввести наказание за призыв к отказу от вакцинации
06:07Эксперты развеяли популярные мифы о бесконтактной оплате
05:39Соседка рассказала о состоянии матери детей, которых сбили в Москве
05:19В ДТП на юге Красноярского края погибли три человека
05:04На заводе в китайской провинции Хэнань произошел взрыв
05:02Российские банки сокращают отделения на фоне цифровизации
04:57В центральной Мексике застрелили журналиста
04:52Умер обвиняемый в вымогательстве акций разреза "Инской" бизнесмен Щукин
04:45Врач предупредила россиян об ошибке насчет витамина D
04:45Армия Израиля сообщила о запуске двух ракет с территории Ливана
04:39Посольство России прокомментировало заявление США о гиперзвуковом оружии
04:15Названо последствие отказа от второй дозы вакцины
04:13Стоимость трассы Казань-Екатеринбург составит почти 500 миллиардов рублей
04:06Российские ученые разработали новый способ лечения больных ВИЧ
03:57При взрыве дома в Техасе пострадали шесть человек
Лента новостейМолния