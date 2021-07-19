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УФСИН: ведомство непричастно к истории с "частной тюрьмой" в Ленобласти
УФСИН: ведомство непричастно к истории с "частной тюрьмой" в Ленобласти - РИА Новости, 19.07.2021
УФСИН: ведомство непричастно к истории с "частной тюрьмой" в Ленобласти
УФСИН России по Петербургу и Ленобласти не имеет отношения к подземной "частной тюрьме" во Всеволожском районе Ленобласти, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T18:34
2021-07-19T18:34
2021-07-19T18:46
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
всеволожский район
ленинградская область
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июл – РИА Новости. УФСИН России по Петербургу и Ленобласти не имеет отношения к подземной "частной тюрьме" во Всеволожском районе Ленобласти, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.По данным издания "Фонтанка", подземная тюрьма с крематорием, скрытая под заброшенным дачным строением, находится во Всеволожском районе. Внутри 200-метрового бункера размещены камеры с двухъярусными кроватями и стальными дверями. По данным газеты, владельцем частной тюрьмы оказался житель Петербурга, официально сменивший фамилию на Эскобар.Ранее источник в силовых структурах рассказал РИА Новости, что техника начала закапывать спуск в подземную "частную тюрьму" во Всеволожском районе. По его информации, эту постройку в Агалатовском поселении обнаружили еще в 2019 году, в помещениях и на участке проводились следственные действия.
https://radiosputnik.ria.ru/20210719/peterburg-1741913884.html
всеволожский район
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федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), всеволожский район, ленинградская область, происшествия
18:34 19.07.2021 (обновлено: 18:46 19.07.2021)
УФСИН: ведомство непричастно к истории с "частной тюрьмой" в Ленобласти
УФСИН не имеет отношения к истории с "частной тюрьмой" под Петербургом, заявили в ведомстве