https://ria.ru/20210719/fsin-1741922680.html

УФСИН: ведомство непричастно к истории с "частной тюрьмой" в Ленобласти

УФСИН: ведомство непричастно к истории с "частной тюрьмой" в Ленобласти - РИА Новости, 19.07.2021

УФСИН: ведомство непричастно к истории с "частной тюрьмой" в Ленобласти

УФСИН России по Петербургу и Ленобласти не имеет отношения к подземной "частной тюрьме" во Всеволожском районе Ленобласти, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T18:34

2021-07-19T18:34

2021-07-19T18:46

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

всеволожский район

ленинградская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/09/1736241864_0:73:3067:1798_1920x0_80_0_0_2dac0fc4b63d6490b0def95df6839143.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июл – РИА Новости. УФСИН России по Петербургу и Ленобласти не имеет отношения к подземной "частной тюрьме" во Всеволожском районе Ленобласти, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.По данным издания "Фонтанка", подземная тюрьма с крематорием, скрытая под заброшенным дачным строением, находится во Всеволожском районе. Внутри 200-метрового бункера размещены камеры с двухъярусными кроватями и стальными дверями. По данным газеты, владельцем частной тюрьмы оказался житель Петербурга, официально сменивший фамилию на Эскобар.Ранее источник в силовых структурах рассказал РИА Новости, что техника начала закапывать спуск в подземную "частную тюрьму" во Всеволожском районе. По его информации, эту постройку в Агалатовском поселении обнаружили еще в 2019 году, в помещениях и на участке проводились следственные действия.

https://radiosputnik.ria.ru/20210719/peterburg-1741913884.html

всеволожский район

ленинградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), всеволожский район, ленинградская область, происшествия