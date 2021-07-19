https://ria.ru/20210719/detsl-1741807527.html

Сын Децла выпустил свой первый клип

Сын Децла выпустил свой первый клип - РИА Новости, 19.07.2021

Сын Децла выпустил свой первый клип

Сын Децла (Кирилл Толмацкий) Антоний Киселев, известный под псевдонимом Juzeppe Junior, выпустил свой первый клип на трек Dzen. Ролик опубликован на... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T10:51

2021-07-19T10:51

2021-07-19T10:51

музыка

новости культуры

шоубиз

децл (кирилл толмацкий)

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Сын Децла (Кирилл Толмацкий) Антоний Киселев, известный под псевдонимом Juzeppe Junior, выпустил свой первый клип на трек Dzen. Ролик опубликован на YouTube-канале ТНТ MUSIC."Трек Dzen — посвящается всем, кто хочет расслабиться. Поймайте правильный настрой, поймайте DZEN!" — говорится в описании к видео. В клипе показано, как музыкант проникает ночью в закрытый продуктовый магазин и устраивает там погром. Но незамеченными его проделки не остались — к финальным титрам в кадре появляется охрана.В песне Антоний упоминает, что ему "дед не помогает". Вероятно, это отсылка к продюсеру Александру Толмацкому — отцу Децла. "Сам себе creator и designer. Одинокой дикий самурай я. Караван идет, собаки лают", — зачитывает музыкант. Не забыл молодой человек и о своем знаменитом родителе — в тексте есть несколько слов и он нем. Ранее дедушка Антония Александр Толмацкий раскритиковал его творчество.

https://ria.ru/20210323/detsl-1602467451.html

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музыка, новости культуры, децл (кирилл толмацкий)