https://ria.ru/20200814/1575734395.html
"Не вижу перспектив": отец Децла раскритиковал дебют внука в музыке
Александр Толмацкий, продюсер и отец умершего в феврале 2019-го года рэпера Децла (Кирилл Толмацкий), раскритиковал дебют внука Антония Киселева (Тони), который РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T02:18
2020-08-14T02:18
культура
музыка
новости культуры
децл (кирилл толмацкий)
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музыка, новости культуры, децл (кирилл толмацкий)
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости.
Александр Толмацкий, продюсер и отец умершего в феврале 2019-го года рэпера Децла (Кирилл Толмацкий), раскритиковал дебют внука Антония Киселева (Тони), который разместил в инстаграме видео, на котором исполняет свой первый трек в стиле хип-хоп, сообщает
РЕН ТВ.
По информации канала, Толмацкий "не увидел у внука музыкальных перспектив и посоветовал ему заниматься учебой".
"Творчество как хобби 15-летнего мальчика — ну, нормально все. А как дальнейшее какое-то действие — я не понимаю, что с этим делать. Не вижу перспектив никаких. Вижу перспективу в том, что ему надо учиться и с бабушкой начать общаться", — подчеркнул продюсер.
И хотя знаменитому деду не понравилось творчество начинающего рэпера, пользователи оценили работу Тони и пожелали ему успехов: "Ты просто взбудоражил наши души знакомым тембром", "Как будто Кирилл вернулся", "Отлично. Продолжай дело Кирилла. Музыка — это не просто развлекательный контент, а инструмент, способный доносить глубокие мысли и высокие цели", "Тони, ты —молодец! Это просто огонь, и пусть его никто не потушит".
На видео начинающий исполнитель под псевдонимом Juzeppe Junior зачитывает текст о "тоталитарных чистках" и "грязных мыслях". Создать трек Антонию Кисилеву помог Nongratta (Гор Бабаханян), известный по участию в баттле с Гнойным.
Интересно, что похожий сценический псевдоними когда-то использовал отец Тони. Одним из сценический имен Толмацкого было Juzeppe Jostko (Джузеппе Жестко).