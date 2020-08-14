"Не вижу перспектив": отец Децла раскритиковал дебют внука в музыке

"Творчество как хобби 15-летнего мальчика — ну, нормально все. А как дальнейшее какое-то действие — я не понимаю, что с этим делать. Не вижу перспектив никаких. Вижу перспективу в том, что ему надо учиться и с бабушкой начать общаться", — подчеркнул продюсер.

И хотя знаменитому деду не понравилось творчество начинающего рэпера, пользователи оценили работу Тони и пожелали ему успехов: "Ты просто взбудоражил наши души знакомым тембром", "Как будто Кирилл вернулся", "Отлично. Продолжай дело Кирилла. Музыка — это не просто развлекательный контент, а инструмент, способный доносить глубокие мысли и высокие цели", "Тони, ты —молодец! Это просто огонь, и пусть его никто не потушит".