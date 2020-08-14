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"Не вижу перспектив": отец Децла раскритиковал дебют внука в музыке
Александр Толмацкий, продюсер и отец умершего в феврале 2019-го года рэпера Децла (Кирилл Толмацкий), раскритиковал дебют внука Антония Киселева (Тони), который РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T02:18
культура
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новости культуры
децл (кирилл толмацкий)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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музыка, новости культуры, децл (кирилл толмацкий)

"Не вижу перспектив": отец Децла раскритиковал дебют внука в музыке

02:18 14.08.2020
493
© Аккаунт juzeppe.junior в InstagramСкриншот видео juzeppe.junior в Instagram
Скриншот видео juzeppe.junior в Instagram
© Аккаунт juzeppe.junior в Instagram
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Александр Толмацкий, продюсер и отец умершего в феврале 2019-го года рэпера Децла (Кирилл Толмацкий), раскритиковал дебют внука Антония Киселева (Тони), который разместил в инстаграме видео, на котором исполняет свой первый трек в стиле хип-хоп, сообщает РЕН ТВ.
По информации канала, Толмацкий "не увидел у внука музыкальных перспектив и посоветовал ему заниматься учебой".

"Творчество как хобби 15-летнего мальчика — ну, нормально все. А как дальнейшее какое-то действие — я не понимаю, что с этим делать. Не вижу перспектив никаких. Вижу перспективу в том, что ему надо учиться и с бабушкой начать общаться", — подчеркнул продюсер.

И хотя знаменитому деду не понравилось творчество начинающего рэпера, пользователи оценили работу Тони и пожелали ему успехов: "Ты просто взбудоражил наши души знакомым тембром", "Как будто Кирилл вернулся", "Отлично. Продолжай дело Кирилла. Музыка — это не просто развлекательный контент, а инструмент, способный доносить глубокие мысли и высокие цели", "Тони, ты —молодец! Это просто огонь, и пусть его никто не потушит".
На видео начинающий исполнитель под псевдонимом Juzeppe Junior зачитывает текст о "тоталитарных чистках" и "грязных мыслях". Создать трек Антонию Кисилеву помог Nongratta (Гор Бабаханян), известный по участию в баттле с Гнойным.
Интересно, что похожий сценический псевдоними когда-то использовал отец Тони. Одним из сценический имен Толмацкого было Juzeppe Jostko (Джузеппе Жестко).
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КультураМузыкаНовости культурыДецл (Кирилл Толмацкий)
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