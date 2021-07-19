https://ria.ru/20210719/covid-19-1741885004.html

В Польше зафиксировали резкий рост заболеваемости COVID-19

В Польше зафиксировали резкий рост заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 19.07.2021

В Польше зафиксировали резкий рост заболеваемости COVID-19

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Польше растет после сильного снижения, сообщил министр здравоохранения страны Адам Недзельский. РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T15:50

2021-07-19T15:50

2021-07-19T15:50

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

польша

в мире

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ВАРШАВА, 19 июл – РИА Новости. Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Польше растет после сильного снижения, сообщил министр здравоохранения страны Адам Недзельский.Весной в Польше резко выросло число ежедневно выявляемых носителей коронавируса. В начале апреля в стране был зафиксирован 35 251 случай COVID-19 за сутки, что стало наивысшим показателем с начала пандемии. Также в начале апреля был зафиксирован суточный рекорд летальных исходов – скончались 954 пациента с коронавирусом. С апреля заболеваемость коронавирусом стала существенно снижаться."Стабилизация заболеваемости уходит в прошлое. По сравнению с предыдущей неделей у нас уже на 13% увеличилось среднее количество заболеваний", - написал Недзельский в Twitter."В последующие недели мы будем наблюдать дальнейшее увеличение", - добавил он.За минувшие сутки лабораторные исследования подтвердили наличие коронавируса у 67 человек. Общее количество подтвержденных случаев заражения в Польше с начала пандемии составило 2 881 491.За сутки не скончался ни один пациент с коронавирусом, общее число летальных случаев в стране составляет 75 215.

https://ria.ru/20210716/zarazhenie-1741518693.html

польша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, польша, в мире