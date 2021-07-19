19:19 19.07.2021 (обновлено: 19:41 19.07.2021)
Чернышенко сообщил, когда появятся сети 5G в крупных городах
Вице-премьер Чернышенко: сети 5G в крупных городах могут появиться через три года
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко выступает с докладом на встрече со специальным представителем президента США по вопросам климата Джоном Керри
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Сети 5G на российском оборудовании могут появиться в городах-миллионниках страны через три года, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"В городах-миллионниках через три года в планах запустить сети 5G на отечественном оборудовании. Корпорация "Ростех" работает активно над этой задачей", - сказал Чернышенко на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
Заместитель председателя правительства также сообщил, что с Минстроем ведется работа над тем, чтобы при строительстве многоквартирных домов в обязательном порядке было обеспечено их подключение к интернету.
"У нас самая большая в мире страна, и есть территории, где низкая плотность населения и куда невозможно либо очень дорого дотянуть оптоволокно. Для этих территорий через три года в качестве новой инициативы будут запущены четыре космических аппарата обеспечения интернета на территории Арктики и Северного морского пути", - сказал Чернышенко.