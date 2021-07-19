https://ria.ru/20210719/chernyshenko-1741932112.html

Чернышенко сообщил, когда появятся сети 5G в крупных городах

Чернышенко сообщил, когда появятся сети 5G в крупных городах - РИА Новости, 19.07.2021

Чернышенко сообщил, когда появятся сети 5G в крупных городах

Сети 5G на российском оборудовании могут появиться в городах-миллионниках страны через три года, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T19:19

2021-07-19T19:19

2021-07-19T19:41

5g

дмитрий чернышенко

технологии

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Сети 5G на российском оборудовании могут появиться в городах-миллионниках страны через три года, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко."В городах-миллионниках через три года в планах запустить сети 5G на отечественном оборудовании. Корпорация "Ростех" работает активно над этой задачей", - сказал Чернышенко на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.Заместитель председателя правительства также сообщил, что с Минстроем ведется работа над тем, чтобы при строительстве многоквартирных домов в обязательном порядке было обеспечено их подключение к интернету.

https://ria.ru/20210620/svyaz-1737748747.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

5g, дмитрий чернышенко, технологии