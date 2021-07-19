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Российских старшеклассников обучат языкам программирования
Российских старшеклассников обучат языкам программирования - РИА Новости, 19.07.2021
Российских старшеклассников обучат языкам программирования
Старшеклассники в РФ смогут пройти бесплатное обучение современным языкам программирования, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T19:24
2021-07-19T20:33
россия
дмитрий чернышенко
технологии
общество
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Старшеклассники в РФ смогут пройти бесплатное обучение современным языкам программирования, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.Он отметил, что уже третий год подряд увеличиваются контрольные цифры приема по IT-направлениям. Чернышенко также добавил, что многие состоявшие специалисты в других областях хотят попробовать себя в IT-сфере, освоить технологии по искусственному интеллекту. Для них в этом году стартовала программа компенсации половины затрат на обучение, уже с августа по ним начнутся образовательные модули.Он добавил, что также для студентов создадут цифровые кафедры, где в течение года или двух молодые люди смогут поучить цифровую специальность.Чернышенко также упомянул, что будут созданы инженерные школы, которые изменят подготовку инженерных кадров.
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россия, дмитрий чернышенко, технологии, общество
19:24 19.07.2021 (обновлено: 20:33 19.07.2021)
 
Российских старшеклассников обучат языкам программирования

Чернышенко: российские старшеклассники смогут бесплатно изучать языки программирования

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкУченики в классе в школе Екатеринбурга
Ученики в классе в школе Екатеринбурга - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Старшеклассники в РФ смогут пройти бесплатное обучение современным языкам программирования, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Он отметил, что уже третий год подряд увеличиваются контрольные цифры приема по IT-направлениям. Чернышенко также добавил, что многие состоявшие специалисты в других областях хотят попробовать себя в IT-сфере, освоить технологии по искусственному интеллекту. Для них в этом году стартовала программа компенсации половины затрат на обучение, уже с августа по ним начнутся образовательные модули.
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"Ученикам старших классов предоставим возможность пройти двухлетнее обучение современным языкам программирования бесплатно. Считаю, что это крайне важная инициатива, так как в этом возрасте ребята выбирают будущую профессию", - заявил Чернышенко в ходе заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Он добавил, что также для студентов создадут цифровые кафедры, где в течение года или двух молодые люди смогут поучить цифровую специальность.
Чернышенко также упомянул, что будут созданы инженерные школы, которые изменят подготовку инженерных кадров.
 
РоссияДмитрий ЧернышенкоТехнологииОбщество
 
 
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