https://ria.ru/20210719/cheprnyshenko-1741932621.html

Российских старшеклассников обучат языкам программирования

Российских старшеклассников обучат языкам программирования - РИА Новости, 19.07.2021

Российских старшеклассников обучат языкам программирования

Старшеклассники в РФ смогут пройти бесплатное обучение современным языкам программирования, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T19:24

2021-07-19T19:24

2021-07-19T20:33

россия

дмитрий чернышенко

технологии

общество

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Старшеклассники в РФ смогут пройти бесплатное обучение современным языкам программирования, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.Он отметил, что уже третий год подряд увеличиваются контрольные цифры приема по IT-направлениям. Чернышенко также добавил, что многие состоявшие специалисты в других областях хотят попробовать себя в IT-сфере, освоить технологии по искусственному интеллекту. Для них в этом году стартовала программа компенсации половины затрат на обучение, уже с августа по ним начнутся образовательные модули.Он добавил, что также для студентов создадут цифровые кафедры, где в течение года или двух молодые люди смогут поучить цифровую специальность.Чернышенко также упомянул, что будут созданы инженерные школы, которые изменят подготовку инженерных кадров.

https://sn.ria.ru/20210301/shkola-1599382072.html

россия

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2021

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россия, дмитрий чернышенко, технологии, общество