https://ria.ru/20210719/cannes-1741854102.html

"Титан": в Сети появились рецензии на фильм, победивший в Каннах

"Титан": в Сети появились рецензии на фильм, победивший в Каннах - РИА Новости, 19.07.2021

"Титан": в Сети появились рецензии на фильм, победивший в Каннах

Главную награду Каннского фестиваля – "Золотую пальмовую ветвь" — получил фильм французского режиссера Джулии Дюкорно "Титан". РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T15:49

2021-07-19T15:49

2021-07-19T15:49

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Главную награду Каннского фестиваля – "Золотую пальмовую ветвь" — получил фильм французского режиссера Джулии Дюкорно "Титан". Это вторая полнометражная картина режиссера. В 2016 году она представила в Каннах ленту "Сырое". Критики приняли проект очень хорошо. В Сети уже появились первые рецензии и на ее новый проект — "Титан". Рейтинг ленты на сайте-агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes сейчас составляет 95 процентов. Это очень высокий показатель, он означает, что большинству журналистов фильм понравился, пока только один автор написал негативный отзыв. Это был Питер Брэдшоу из The Guardian. По его мнению, лента ощутимо проигрывает дебютной картине Дюкорно. "Если существует синдром трудного второго боди-хоррора, то у Дюкорно он точно есть", — заявляет журналист.С ним не согласен Питер Дебрюдж из Variety. Он считает, что Дюкорно доказала, что "ее дебютный полнометражный фильм "Сырое", посвященный каннибализму, был не просто привлекающим внимание трюком". И в своем втором полном метре режиссер "использует человеческое тело как средство деконструкции представлений о гендере, желании и невероятно дисфункциональной семейной динамики"."Титан" — это также шокирующий жанровый фильм, в котором много жестоких, вызывающих беспокойство моментов. Но за его странным внешним видом скрываются увлекательные темы, которые Дюкорно начинает исследовать", — считает Анна Смит, пишущая для Deadline."Но хотя "Титан" хочет шокировать и удивить, что редкость для современных фильмов, — он также стремится рассказать странно трогательную историю двух человеческих существ, которые, несмотря на отсутствие кровного родства, становятся близкими, как отец и сын", — отмечает Бойд ван Хойдж из The Holliwood Reporter. В фильме снимались Венсан Линдон, Агата Руссель, Геранс Марилье, Лаис Саламе и другие. Джулия Дюкорно стала второй женщиной в истории Каннского фестиваля, которая получила "Золотую пальмовую ветвь" после Джейн Кэмпион, снявшей драму "Пианино".

https://ria.ru/20210715/anderson-1741146384.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, каннский кинофестиваль