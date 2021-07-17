https://ria.ru/20210717/titan-1741704219.html

Картина "Титан" Джулии Дюкорно получила "Золотую пальмовую ветвь"

Картина "Титан" Джулии Дюкорно получила "Золотую пальмовую ветвь" - РИА Новости, 18.07.2021

Картина "Титан" Джулии Дюкорно получила "Золотую пальмовую ветвь"

Фильм французского режиссера Джулии Дюкорно "Титан" получил главную награду Каннского фестиваля – "Золотую пальмовую ветвь". РИА Новости, 18.07.2021

2021-07-17T22:02

2021-07-17T22:02

2021-07-18T05:17

культура

каннский кинофестиваль

спайк ли

шэрон стоун

в мире

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КАНН, 17 июл – РИА Новости. Фильм французского режиссера Джулии Дюкорно "Титан" получил главную награду Каннского фестиваля – "Золотую пальмовую ветвь".Торжественная церемония награждения победителей состоялась в субботу в главном зале Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазетт. Награду вручили актриса Шэрон Стоун и президент жюри этого года режиссер и актер Спайк Ли.В самом начале церемонии Спайк Ли вместо объявления премии за лучшую мужскую роль обмолвился, что "Золотая ветвь" будет присуждена именно картине "Титан".Джулия Дюкорно, представившая в Канне свою вторую картину, стала второй женщиной в истории фестиваля, которая получила "Золотую пальмовую ветвь"."Спасибо жюри за то, что они призывают к большему разнообразию опыта в кино и в нашей жизни, также спасибо жюри за то, что впустили монстров", - сказала режиссер, еле сдерживая слезы на сцене.Эпатажная работа Дюкорно, снятая в жанре психологического триллера, вызывал неоднозначные оценки критиков. Главные роли в картине исполнили Венсан Линдон и Агата Руссель.В основной программе Каннского кинофестиваль, начавшегося в этом году 7 июля, участвовали 24 картины, в том числе фильм российского режиссера Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе".Приза жюри фестиваля были удостоены две картины - "Колено Ахеда" израильского режиссера Надава Лапида и "Память" тайского режиссера Апичатпонга Вирасетакула.

https://ria.ru/20210717/kupe-1741707768.html

https://ria.ru/20210717/gran-pri-1741704056.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

каннский кинофестиваль, спайк ли, шэрон стоун, в мире