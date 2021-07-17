https://ria.ru/20210717/titan-1741704219.html
Картина "Титан" Джулии Дюкорно получила "Золотую пальмовую ветвь"
Картина "Титан" Джулии Дюкорно получила "Золотую пальмовую ветвь" - РИА Новости, 18.07.2021
Картина "Титан" Джулии Дюкорно получила "Золотую пальмовую ветвь"
Фильм французского режиссера Джулии Дюкорно "Титан" получил главную награду Каннского фестиваля – "Золотую пальмовую ветвь". РИА Новости, 18.07.2021
2021-07-17T22:02
2021-07-17T22:02
2021-07-18T05:17
культура
каннский кинофестиваль
спайк ли
шэрон стоун
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741571155_590:0:4231:2048_1920x0_80_0_0_18712c3a0688f9e903122bdcf313f011.jpg
КАНН, 17 июл – РИА Новости. Фильм французского режиссера Джулии Дюкорно "Титан" получил главную награду Каннского фестиваля – "Золотую пальмовую ветвь".Торжественная церемония награждения победителей состоялась в субботу в главном зале Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазетт. Награду вручили актриса Шэрон Стоун и президент жюри этого года режиссер и актер Спайк Ли.В самом начале церемонии Спайк Ли вместо объявления премии за лучшую мужскую роль обмолвился, что "Золотая ветвь" будет присуждена именно картине "Титан".Джулия Дюкорно, представившая в Канне свою вторую картину, стала второй женщиной в истории фестиваля, которая получила "Золотую пальмовую ветвь"."Спасибо жюри за то, что они призывают к большему разнообразию опыта в кино и в нашей жизни, также спасибо жюри за то, что впустили монстров", - сказала режиссер, еле сдерживая слезы на сцене.Эпатажная работа Дюкорно, снятая в жанре психологического триллера, вызывал неоднозначные оценки критиков. Главные роли в картине исполнили Венсан Линдон и Агата Руссель.В основной программе Каннского кинофестиваль, начавшегося в этом году 7 июля, участвовали 24 картины, в том числе фильм российского режиссера Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе".Приза жюри фестиваля были удостоены две картины - "Колено Ахеда" израильского режиссера Надава Лапида и "Память" тайского режиссера Апичатпонга Вирасетакула.
https://ria.ru/20210717/kupe-1741707768.html
https://ria.ru/20210717/gran-pri-1741704056.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741571155_1045:0:3776:2048_1920x0_80_0_0_b5d7c301fad24a155150215ba4846fb5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
каннский кинофестиваль, спайк ли, шэрон стоун, в мире
22:02 17.07.2021 (обновлено: 05:17 18.07.2021)
Картина "Титан" Джулии Дюкорно получила "Золотую пальмовую ветвь"
Картина "Титан" француженки Джулии Дюкорно получила "Золотую пальмовую ветвь" Каннского фестиваля
КАНН, 17 июл – РИА Новости. Фильм французского режиссера Джулии Дюкорно "Титан" получил главную награду Каннского фестиваля – "Золотую пальмовую ветвь".
Торжественная церемония награждения победителей состоялась в субботу в главном зале Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазетт. Награду вручили актриса Шэрон Стоун
и президент жюри этого года режиссер и актер Спайк Ли
.
В самом начале церемонии Спайк Ли вместо объявления премии за лучшую мужскую роль обмолвился, что "Золотая ветвь" будет присуждена именно картине "Титан".
Джулия Дюкорно, представившая в Канне свою вторую картину, стала второй женщиной в истории фестиваля, которая получила "Золотую пальмовую ветвь".
"Спасибо жюри за то, что они призывают к большему разнообразию опыта в кино и в нашей жизни, также спасибо жюри за то, что впустили монстров", - сказала режиссер, еле сдерживая слезы на сцене.
Эпатажная работа Дюкорно, снятая в жанре психологического триллера, вызывал неоднозначные оценки критиков. Главные роли в картине исполнили Венсан Линдон и Агата Руссель.
В основной программе Каннского кинофестиваль, начавшегося в этом году 7 июля, участвовали 24 картины, в том числе фильм российского режиссера Кирилла Серебренникова
"Петровы в гриппе".
Приза жюри фестиваля были удостоены две картины - "Колено Ахеда" израильского режиссера Надава Лапида и "Память" тайского режиссера Апичатпонга Вирасетакула.