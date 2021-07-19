https://ria.ru/20210719/bunker-1741855925.html

Источник рассказал подробности о тайной тюрьме в Ленинградской области

Источник рассказал подробности о тайной тюрьме в Ленинградской области - РИА Новости, 19.07.2021

Источник рассказал подробности о тайной тюрьме в Ленинградской области

Правоохранительные органы нашли "частную тюрьму" в Ленинградской области, о которой пишут СМИ, еще в 2019 году, сообщил РИА Новости источник в силовых... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T14:03

2021-07-19T14:03

2021-07-19T15:47

ленинградская область

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июл — РИА Новости. Правоохранительные органы нашли "частную тюрьму" в Ленинградской области, о которой пишут СМИ, еще в 2019 году, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."Подземный бункер <…> обнаружили еще в 2019 году, в помещениях и на участке проводились следственные действия. Также следователи работали с новым собственником данного участка", — сказал он, не уточнив детали.Официальным комментарием агентство не располагает.Ранее в СМИ появились публикации о "подпольной тюрьме" в заброшенном коттеджном поселке Новый Петербург в Агалатовском поселении Всеволожского района.В статьях говорилось, что там есть камеры с умывальниками, унитазами и двухъярусными кроватями.В разное время в доме с бункером проживал бывший сотрудник ФСИН и другое частное лицо.

ленинградская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ленинградская область, происшествия