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Источник рассказал подробности о тайной тюрьме в Ленинградской области
Источник рассказал подробности о тайной тюрьме в Ленинградской области - РИА Новости, 19.07.2021
Источник рассказал подробности о тайной тюрьме в Ленинградской области
Правоохранительные органы нашли "частную тюрьму" в Ленинградской области, о которой пишут СМИ, еще в 2019 году, сообщил РИА Новости источник в силовых... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T14:03
2021-07-19T14:03
2021-07-19T15:47
ленинградская область
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июл — РИА Новости. Правоохранительные органы нашли "частную тюрьму" в Ленинградской области, о которой пишут СМИ, еще в 2019 году, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."Подземный бункер <…> обнаружили еще в 2019 году, в помещениях и на участке проводились следственные действия. Также следователи работали с новым собственником данного участка", — сказал он, не уточнив детали.Официальным комментарием агентство не располагает.Ранее в СМИ появились публикации о "подпольной тюрьме" в заброшенном коттеджном поселке Новый Петербург в Агалатовском поселении Всеволожского района.В статьях говорилось, что там есть камеры с умывальниками, унитазами и двухъярусными кроватями.В разное время в доме с бункером проживал бывший сотрудник ФСИН и другое частное лицо.
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ленинградская область, происшествия
14:03 19.07.2021 (обновлено: 15:47 19.07.2021)
Источник рассказал подробности о тайной тюрьме в Ленинградской области
Источник: силовики нашли "частную тюрьму" под коттеджем в Ленинградской области еще в 2019 году