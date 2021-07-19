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Минобороны попросило ускорить поставки беспилотника "Охотник"
Минобороны попросило ускорить поставки беспилотника "Охотник" - РИА Новости, 19.07.2021
Минобороны попросило ускорить поставки беспилотника "Охотник"
Минобороны обратилось к промышленности с просьбой ускорить проведение испытаний и приступить к поставкам тяжелого беспилотника "Охотник", рассказал в интервью... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T03:32
2021-07-19T11:06
россия
сергей смирнов
юрий борисов (вице-премьер)
жуковский
безопасность
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Минобороны обратилось к промышленности с просьбой ускорить проведение испытаний и приступить к поставкам тяжелого беспилотника "Охотник", рассказал в интервью РИА Новости в преддверии открытия Международного авиакосмического салона МАКС-2021 член коллегии Военно-промышленной комиссии Сергей Смирнов.Ранее вице-премьер Юрий Борисов заявлял о первых поставках "Охотников" в 2024 году."Тяжёлый беспилотник "Охотник" обладает выдающимися возможностями, передовым составом оборудования. Машины подобного класса проектируют и строят в мире всего несколько стран", - рассказал Смирнов.Он напомнил, что первый "Охотник" уже совершал пробные полеты, а на Новосибирском авиазаводе (НАЗ) идет изготовление следующих образцов для статических и летных испытаний.Как писали РИА Новости в начале февраля, НАЗ ведет строительство еще трех опытных образцов тяжелого ударного БПЛА "Охотник", которые планируется подключить к летным испытаниям в 2022-2023 годах. Тогда, в частности, отмечалось, что в конструкцию второго аппарата будут внесены изменения по опыту эксплуатации первого "Охотника".С-70 "Охотник" разработан в ОКБ Сухого (входит в ОАК госкорпорации "Ростех") и выполнен по аэродинамической схеме "летающее крыло". Согласно данным открытых источников, длина беспилотника составляет 14 метров, размах крыла - 19 метров, взлетная масса - 20 тонн. "Охотник" имеет дозвуковую максимальную скорость полета и выполнен с применением материалов, снижающих радиолокационную заметность.Первый полет первого "Охотника", как сообщали в Минобороны, состоялся 3 августа 2019 года. В ходе летных испытаний, по данным источников РИА Новости, БПЛА уже применял авиационное вооружение, в том числе беспилотник нанес бомбовый удар по наземной мишени на полигоне Ашулук.МАКС-2021 пройдет с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона МАКС-2021, агентство Sputnik – официальным информационным партнером.Читайте полный текст интервью Сергея Смирнова &gt;&gt;
https://ria.ru/20210716/bespilotnik-1741483912.html
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Кадры совместного полета беспилотника "Охотник" и Су-57
Кадры совместного полета беспилотника "Охотник" и Су-57
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россия, сергей смирнов, юрий борисов (вице-премьер), жуковский, безопасность
03:32 19.07.2021 (обновлено: 11:06 19.07.2021)
 
Минобороны попросило ускорить поставки беспилотника "Охотник"

Минобороны попросило ускорить поставки тяжелого беспилотника "Охотник"

© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкНовейший ударный беспилотник "Охотник" совершил первый совместный полет с Су-57
Новейший ударный беспилотник Охотник совершил первый совместный полет с Су-57
© Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Минобороны обратилось к промышленности с просьбой ускорить проведение испытаний и приступить к поставкам тяжелого беспилотника "Охотник", рассказал в интервью РИА Новости в преддверии открытия Международного авиакосмического салона МАКС-2021 член коллегии Военно-промышленной комиссии Сергей Смирнов.
"Прорабатываются детали и сроки поставки. Действительно, сформулирован запрос Минобороны к промышленности ускорить проведение опытно-конструкторских работ, сдвинуть начало поставок влево, в сроки, о которых говорил Юрий Иванович. Промышленность работает над реализацией этой задачи", - сказал Смирнов.
Ранее вице-премьер Юрий Борисов заявлял о первых поставках "Охотников" в 2024 году.
"Тяжёлый беспилотник "Охотник" обладает выдающимися возможностями, передовым составом оборудования. Машины подобного класса проектируют и строят в мире всего несколько стран", - рассказал Смирнов.
Он напомнил, что первый "Охотник" уже совершал пробные полеты, а на Новосибирском авиазаводе (НАЗ) идет изготовление следующих образцов для статических и летных испытаний.
Посетители на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
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Как писали РИА Новости в начале февраля, НАЗ ведет строительство еще трех опытных образцов тяжелого ударного БПЛА "Охотник", которые планируется подключить к летным испытаниям в 2022-2023 годах. Тогда, в частности, отмечалось, что в конструкцию второго аппарата будут внесены изменения по опыту эксплуатации первого "Охотника".
С-70 "Охотник" разработан в ОКБ Сухого (входит в ОАК госкорпорации "Ростех") и выполнен по аэродинамической схеме "летающее крыло". Согласно данным открытых источников, длина беспилотника составляет 14 метров, размах крыла - 19 метров, взлетная масса - 20 тонн. "Охотник" имеет дозвуковую максимальную скорость полета и выполнен с применением материалов, снижающих радиолокационную заметность.
Первый полет первого "Охотника", как сообщали в Минобороны, состоялся 3 августа 2019 года. В ходе летных испытаний, по данным источников РИА Новости, БПЛА уже применял авиационное вооружение, в том числе беспилотник нанес бомбовый удар по наземной мишени на полигоне Ашулук.
МАКС-2021 пройдет с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона МАКС-2021, агентство Sputnik – официальным информационным партнером.
Читайте полный текст интервью Сергея Смирнова >>
Многоцелевые истребители МиГ-29 пилотажной группы Стрижи выполняют демонстрационный полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
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РоссияСергей СмирновЮрий Борисов (вице-премьер)ЖуковскийБезопасность
 
 
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