https://ria.ru/20210719/bespilotnik-1741785980.html
Минобороны попросило ускорить поставки беспилотника "Охотник"
Минобороны попросило ускорить поставки беспилотника "Охотник" - РИА Новости, 19.07.2021
Минобороны попросило ускорить поставки беспилотника "Охотник"
Минобороны обратилось к промышленности с просьбой ускорить проведение испытаний и приступить к поставкам тяжелого беспилотника "Охотник", рассказал в интервью... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T03:32
2021-07-19T03:32
2021-07-19T11:06
россия
сергей смирнов
юрий борисов (вице-премьер)
жуковский
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156147/36/1561473642_53:137:794:554_1920x0_80_0_0_f90c60752da421731571fccb8a9775ba.jpg
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Минобороны обратилось к промышленности с просьбой ускорить проведение испытаний и приступить к поставкам тяжелого беспилотника "Охотник", рассказал в интервью РИА Новости в преддверии открытия Международного авиакосмического салона МАКС-2021 член коллегии Военно-промышленной комиссии Сергей Смирнов.Ранее вице-премьер Юрий Борисов заявлял о первых поставках "Охотников" в 2024 году."Тяжёлый беспилотник "Охотник" обладает выдающимися возможностями, передовым составом оборудования. Машины подобного класса проектируют и строят в мире всего несколько стран", - рассказал Смирнов.Он напомнил, что первый "Охотник" уже совершал пробные полеты, а на Новосибирском авиазаводе (НАЗ) идет изготовление следующих образцов для статических и летных испытаний.Как писали РИА Новости в начале февраля, НАЗ ведет строительство еще трех опытных образцов тяжелого ударного БПЛА "Охотник", которые планируется подключить к летным испытаниям в 2022-2023 годах. Тогда, в частности, отмечалось, что в конструкцию второго аппарата будут внесены изменения по опыту эксплуатации первого "Охотника".С-70 "Охотник" разработан в ОКБ Сухого (входит в ОАК госкорпорации "Ростех") и выполнен по аэродинамической схеме "летающее крыло". Согласно данным открытых источников, длина беспилотника составляет 14 метров, размах крыла - 19 метров, взлетная масса - 20 тонн. "Охотник" имеет дозвуковую максимальную скорость полета и выполнен с применением материалов, снижающих радиолокационную заметность.Первый полет первого "Охотника", как сообщали в Минобороны, состоялся 3 августа 2019 года. В ходе летных испытаний, по данным источников РИА Новости, БПЛА уже применял авиационное вооружение, в том числе беспилотник нанес бомбовый удар по наземной мишени на полигоне Ашулук.МАКС-2021 пройдет с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона МАКС-2021, агентство Sputnik – официальным информационным партнером.Читайте полный текст интервью Сергея Смирнова >>
https://ria.ru/20210716/bespilotnik-1741483912.html
https://ria.ru/20210716/samolet-1741477880.html
россия
жуковский
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/156147/36/1561473642_163:127:733:554_1920x0_80_0_0_3fb6036ecd8f2b2651adb96dd161933b.jpg
Кадры совместного полета беспилотника "Охотник" и Су-57
Кадры совместного полета беспилотника "Охотник" и Су-57
2021-07-19T03:32
true
PT0M42S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей смирнов, юрий борисов (вице-премьер), жуковский, безопасность
03:32 19.07.2021 (обновлено: 11:06 19.07.2021)
Минобороны попросило ускорить поставки беспилотника "Охотник"
Минобороны попросило ускорить поставки тяжелого беспилотника "Охотник"
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости.
Минобороны обратилось к промышленности с просьбой ускорить проведение испытаний и приступить к поставкам тяжелого беспилотника "Охотник", рассказал в интервью РИА Новости в преддверии открытия Международного авиакосмического салона МАКС-2021 член коллегии Военно-промышленной комиссии Сергей Смирнов
.
"Прорабатываются детали и сроки поставки. Действительно, сформулирован запрос Минобороны к промышленности ускорить проведение опытно-конструкторских работ, сдвинуть начало поставок влево, в сроки, о которых говорил Юрий Иванович. Промышленность работает над реализацией этой задачи", - сказал Смирнов.
Ранее вице-премьер Юрий Борисов
заявлял о первых поставках "Охотников" в 2024 году.
"Тяжёлый беспилотник "Охотник" обладает выдающимися возможностями, передовым составом оборудования. Машины подобного класса проектируют и строят в мире всего несколько стран", - рассказал Смирнов.
Он напомнил, что первый "Охотник" уже совершал пробные полеты, а на Новосибирском авиазаводе (НАЗ) идет изготовление следующих образцов для статических и летных испытаний.
Как писали РИА Новости в начале февраля, НАЗ ведет строительство еще трех опытных образцов тяжелого ударного БПЛА "Охотник", которые планируется подключить к летным испытаниям в 2022-2023 годах. Тогда, в частности, отмечалось, что в конструкцию второго аппарата будут внесены изменения по опыту эксплуатации первого "Охотника".
С-70 "Охотник" разработан в ОКБ Сухого (входит в ОАК госкорпорации "Ростех") и выполнен по аэродинамической схеме "летающее крыло". Согласно данным открытых источников, длина беспилотника составляет 14 метров, размах крыла - 19 метров, взлетная масса - 20 тонн. "Охотник" имеет дозвуковую максимальную скорость полета и выполнен с применением материалов, снижающих радиолокационную заметность.
Первый полет первого "Охотника", как сообщали в Минобороны, состоялся 3 августа 2019 года. В ходе летных испытаний, по данным источников РИА Новости, БПЛА уже применял авиационное вооружение, в том числе беспилотник нанес бомбовый удар по наземной мишени на полигоне Ашулук.
МАКС-2021 пройдет с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском
. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона МАКС-2021, агентство Sputnik – официальным информационным партнером.