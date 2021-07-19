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Число жертв наводнений в Бельгии выросло до 36
Число жертв наводнений в Бельгии выросло до 36 - РИА Новости, 19.07.2021
Число жертв наводнений в Бельгии выросло до 36
Число жертв наводнений в Бельгии возросло до 36 человек, сообщили местные власти в пострадавших провинциях. РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T15:43
2021-07-19T17:42
шарлеруа
бельгия
люксембург (государство)
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 19 июл - РИА Новости. Число жертв наводнений в Бельгии возросло до 36 человек, сообщили местные власти в пострадавших провинциях.По информации издания, в Льеже скончались 32 человека, по одному погибли в провинциях Шарлеруа и Люксембург, тела еще двух погибших были обнаружены в Намюре.Официальные данные федерального кризисного центра свидетельствуют о 31 погибшем и 127 пропавших без вести или не выходящих на связь с родственниками.В больницах остаются более 50 пострадавших. Всего из-за наводнений зафиксировано 210 обращений в медучреждения.В течение прошлой недели мощные ливни обрушились на южные бельгийские провинции, что привело к беспрецедентным по своим масштабам наводнениям. По словам бельгийского премьера Александра де Кроо, наводнения могут стать самыми катастрофичными в истории страны. Он объявил 20 июля днем национального траура из-за большого числа жертв. В субботу де Кроо посетил в сопровождении главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен наиболее пострадавшие районы. Для восстановления пострадавших районов, по предварительной оценке властей, потребуются сотни миллионов евро.
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шарлеруа, бельгия, люксембург (государство), в мире
15:43 19.07.2021 (обновлено: 17:42 19.07.2021)
 
Число жертв наводнений в Бельгии выросло до 36

Бургомистр коммуны Шофонтен в Бельгии сообщил о росте числа погибших из-за наводнений до 36 человек

© AP Photo / Valentin BianchiЛюди плывут на лодке по жилой улице после наводнения в Англере, провинция Льеж, Бельгия
Люди плывут на лодке по жилой улице после наводнения в Англере, провинция Льеж, Бельгия - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© AP Photo / Valentin Bianchi
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БРЮССЕЛЬ, 19 июл - РИА Новости. Число жертв наводнений в Бельгии возросло до 36 человек, сообщили местные власти в пострадавших провинциях.

"Погибли 36 человек, но это все еще предварительные данные", - сказал бургомистр коммуны Шофонтен бельгийскому изданию LeSoir.

По информации издания, в Льеже скончались 32 человека, по одному погибли в провинциях Шарлеруа и Люксембург, тела еще двух погибших были обнаружены в Намюре.
Официальные данные федерального кризисного центра свидетельствуют о 31 погибшем и 127 пропавших без вести или не выходящих на связь с родственниками.
"Катастрофа столетия": последствия наводнений в Европе
© REUTERS / Thilo Schmuelgen

Следствием разгула стихии на западе Европы стали десятки погибших и разрушенная инфраструктура.

Пожарная машина проезжает по затопленной улице после проливных дождей в Эрфтштадте, Германия
1 из 18

Следствием разгула стихии на западе Европы стали десятки погибших и разрушенная инфраструктура.

© REUTERS / Thilo Schmuelgen
© AP Photo / Valentin Bianchi

На западе Германии погибли 164 человека, в Бельгии — 36. Сотни людей пропали без вести.

Люди плывут на лодке по жилой улице после наводнения в Англере, провинция Льеж, Бельгия
2 из 18

На западе Германии погибли 164 человека, в Бельгии — 36. Сотни людей пропали без вести.

© AP Photo / Valentin Bianchi
© AP Photo / Michael Probst

В Германии называют наводнение "катастрофой столетия".

Поврежденный замок (слева) в Эрфтштадт-Блессем, Германия
3 из 18

В Германии называют наводнение "катастрофой столетия".

© AP Photo / Michael Probst
© REUTERS / Eva Plevier

Очевидцы говорят, что течение было таким сильным, что уносило даже грузовики.

Наводнение в Гелле, Нидерланды
4 из 18

Очевидцы говорят, что течение было таким сильным, что уносило даже грузовики.

© REUTERS / Eva Plevier
© REUTERS / Thilo Schmuelgen

Затоплены целые улицы и оборваны линии электропередачи.

Улицы затоплены после проливных дождей в Эрфтштадте, Германия
5 из 18

Затоплены целые улицы и оборваны линии электропередачи.

© REUTERS / Thilo Schmuelgen
© AFP 2021 / APA/Austria OUT/ Barbara Gindl

Пострадали частные дома, рестораны и автотрассы.

Рабочие очищают улицы от грязи и воды в затопленном историческом центре Халлайна, Австрия
6 из 18

Пострадали частные дома, рестораны и автотрассы.

© AFP 2021 / APA/Austria OUT/ Barbara Gindl
© REUTERS / Eva Plevier

Затопленный дом в Нидерландах.

Затопленный дом в Гелле, Нидерланды
7 из 18

Затопленный дом в Нидерландах.

© REUTERS / Eva Plevier
© AFP 2021 / APA/Austria OUT/Manderet Fesl

Сильными потоками воды разрушены дамбы.

Семья наблюдает за водами реки Инн в Рансхофене, Австрия
8 из 18

Сильными потоками воды разрушены дамбы.

© AFP 2021 / APA/Austria OUT/Manderet Fesl
© AP Photo / Francisco Seco

Жителей пострадавших районов экстренно эвакуировали.

Жилец дома выбрасывает поврежденные предметы из окна после наводнения в Энсивале, Бельгия
9 из 18

Жителей пострадавших районов экстренно эвакуировали.

© AP Photo / Francisco Seco
© REUTERS / Bart Biesemans

Поврежденные автомобили на улице в Пепинстере, Бельгия.

Поврежденные автомобили и обломки на затопленной улице в Пепинстере, Бельгия
10 из 18

Поврежденные автомобили на улице в Пепинстере, Бельгия.

© REUTERS / Bart Biesemans
© AP Photo / Virginia Mayo

Улицы заполнены горами мусора, дороги покрыты слоем грязи.

Женщина убирает повреждённые вещи после наводнения в Пепинстере, Бельгия
11 из 18

Улицы заполнены горами мусора, дороги покрыты слоем грязи.

© AP Photo / Virginia Mayo
© REUTERS / Piroschka Van De Wouw

Спасатели работают безостановочно, на помощь им приходят добровольцы.

Спасатели идут по затопленной улице после проливных дождей в Валкенбурге, Нидерланды
12 из 18

Спасатели работают безостановочно, на помощь им приходят добровольцы.

© REUTERS / Piroschka Van De Wouw
© AP Photo / Virginia Mayo

Люди выносят из затопленных подвалов вещи и складывают на улице.

Поврежденные вещи после наводнения в Пепинстере, Бельгия
13 из 18

Люди выносят из затопленных подвалов вещи и складывают на улице.

© AP Photo / Virginia Mayo
© REUTERS / Thilo Schmuelgen

Собака на затопленной улице Эрфтштадта в Германии.

Собака стоит рядом с мешками с песком на затопленной улице после проливных дождей в Эрфтштадте, Германия
14 из 18

Собака на затопленной улице Эрфтштадта в Германии.

© REUTERS / Thilo Schmuelgen
© AP Photo / Michael Probst

В Бад-Нойенар-Арвайлере в воскресенье невозможно было встретить человека в чистой одежде.

Последствия наводнения в Бад-Нойенар-Арвайлере, Германия
15 из 18

В Бад-Нойенар-Арвайлере в воскресенье невозможно было встретить человека в чистой одежде.

© AP Photo / Michael Probst
© REUTERS / Eva Plevier

Впереди — большая работа...

Затопленный интерьер дома в Гелле, Нидерланды
16 из 18

Впереди — большая работа...

© REUTERS / Eva Plevier
© REUTERS / Andreas Gebert

Многие страны выражают поддержку пострадавшим от наводнений.

Люди убирают грязь после наводнения в центре города Халлайн, Австрия
17 из 18

Многие страны выражают поддержку пострадавшим от наводнений.

© REUTERS / Andreas Gebert
© REUTERS / Thilo Schmuelgen

Не исключено привлечение средств ЕС для помощи людям.

Полицейские и волонтеры убирают завалы в районе, пострадавшем от наводнения в Бад-Мюнстерайфеле, Германия
18 из 18

Не исключено привлечение средств ЕС для помощи людям.

© REUTERS / Thilo Schmuelgen
1 из 18

Следствием разгула стихии на западе Европы стали десятки погибших и разрушенная инфраструктура.

© REUTERS / Thilo Schmuelgen
2 из 18

На западе Германии погибли 164 человека, в Бельгии — 36. Сотни людей пропали без вести.

© AP Photo / Valentin Bianchi
3 из 18

В Германии называют наводнение "катастрофой столетия".

© AP Photo / Michael Probst
4 из 18

Очевидцы говорят, что течение было таким сильным, что уносило даже грузовики.

© REUTERS / Eva Plevier
5 из 18

Затоплены целые улицы и оборваны линии электропередачи.

© REUTERS / Thilo Schmuelgen
6 из 18

Пострадали частные дома, рестораны и автотрассы.

© AFP 2021 / APA/Austria OUT/ Barbara Gindl
7 из 18

Затопленный дом в Нидерландах.

© REUTERS / Eva Plevier
8 из 18

Сильными потоками воды разрушены дамбы.

© AFP 2021 / APA/Austria OUT/Manderet Fesl
9 из 18

Жителей пострадавших районов экстренно эвакуировали.

© AP Photo / Francisco Seco
10 из 18

Поврежденные автомобили на улице в Пепинстере, Бельгия.

© REUTERS / Bart Biesemans
11 из 18

Улицы заполнены горами мусора, дороги покрыты слоем грязи.

© AP Photo / Virginia Mayo
12 из 18

Спасатели работают безостановочно, на помощь им приходят добровольцы.

© REUTERS / Piroschka Van De Wouw
13 из 18

Люди выносят из затопленных подвалов вещи и складывают на улице.

© AP Photo / Virginia Mayo
14 из 18

Собака на затопленной улице Эрфтштадта в Германии.

© REUTERS / Thilo Schmuelgen
15 из 18

В Бад-Нойенар-Арвайлере в воскресенье невозможно было встретить человека в чистой одежде.

© AP Photo / Michael Probst
16 из 18

Впереди — большая работа...

© REUTERS / Eva Plevier
17 из 18

Многие страны выражают поддержку пострадавшим от наводнений.

© REUTERS / Andreas Gebert
18 из 18

Не исключено привлечение средств ЕС для помощи людям.

© REUTERS / Thilo Schmuelgen
В больницах остаются более 50 пострадавших. Всего из-за наводнений зафиксировано 210 обращений в медучреждения.
В течение прошлой недели мощные ливни обрушились на южные бельгийские провинции, что привело к беспрецедентным по своим масштабам наводнениям. По словам бельгийского премьера Александра де Кроо, наводнения могут стать самыми катастрофичными в истории страны. Он объявил 20 июля днем национального траура из-за большого числа жертв. В субботу де Кроо посетил в сопровождении главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен наиболее пострадавшие районы. Для восстановления пострадавших районов, по предварительной оценке властей, потребуются сотни миллионов евро.
Последствия наводнения в Вервье, Бельгия - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
16 июля, 19:24В мире
В Бельгии объявили траур по погибшим при наводнении
 
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