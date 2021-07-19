https://ria.ru/20210719/belgiya-1741883070.html

Число жертв наводнений в Бельгии выросло до 36

Число жертв наводнений в Бельгии выросло до 36 - РИА Новости, 19.07.2021

Число жертв наводнений в Бельгии выросло до 36

Число жертв наводнений в Бельгии возросло до 36 человек, сообщили местные власти в пострадавших провинциях. РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T15:43

2021-07-19T15:43

2021-07-19T17:42

шарлеруа

бельгия

люксембург (государство)

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 19 июл - РИА Новости. Число жертв наводнений в Бельгии возросло до 36 человек, сообщили местные власти в пострадавших провинциях.По информации издания, в Льеже скончались 32 человека, по одному погибли в провинциях Шарлеруа и Люксембург, тела еще двух погибших были обнаружены в Намюре.Официальные данные федерального кризисного центра свидетельствуют о 31 погибшем и 127 пропавших без вести или не выходящих на связь с родственниками.В больницах остаются более 50 пострадавших. Всего из-за наводнений зафиксировано 210 обращений в медучреждения.В течение прошлой недели мощные ливни обрушились на южные бельгийские провинции, что привело к беспрецедентным по своим масштабам наводнениям. По словам бельгийского премьера Александра де Кроо, наводнения могут стать самыми катастрофичными в истории страны. Он объявил 20 июля днем национального траура из-за большого числа жертв. В субботу де Кроо посетил в сопровождении главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен наиболее пострадавшие районы. Для восстановления пострадавших районов, по предварительной оценке властей, потребуются сотни миллионов евро.

https://radiosputnik.ria.ru/20210716/belgiya-1741609042.html

шарлеруа

бельгия

люксембург (государство)

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шарлеруа, бельгия, люксембург (государство), в мире