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Трутнев сохранит кураторство над Арктикой
Трутнев сохранит кураторство над Арктикой - РИА Новости, 19.07.2021
Трутнев сохранит кураторство над Арктикой
Вице-премьер РФ, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев сохранит за собой кураторство над Арктикой после распределения новых полномочий между... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T12:39
2021-07-19T12:39
россия
дальний восток
арктика
михаил мишустин
юрий трутнев
политика
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев сохранит за собой кураторство над Арктикой после распределения новых полномочий между вице-премьерами, сообщили в пресс-службе Трутнева.Ранее в исполнение соответствующего поручения президента РФ премьер-министр Михаил Мишустин распределил кураторство федеральными округами между вице-премьерами. Трутнев сохранил за собой кураторство Дальневосточного федерального округа."За Юрием Петровичем остается не только ДФО, но и Арктика", - уточнили в пресс-службе аппарата полпреда.Трутнев в должности вице-премьера и полпреда президента в ДФО курирует Дальний Восток с 2013 года. С 2018 года Трутнев также курирует Арктику, возглавляет госкомиссию по вопросам развития Арктики.
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россия, дальний восток, арктика, михаил мишустин, юрий трутнев, политика
12:39 19.07.2021
 
Трутнев сохранит кураторство над Арктикой

Полпред президента на Дальнем Востоке Трутнев сохранит кураторство над Арктикой

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев перед началом заседания правительства РФ
Заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев перед началом заседания правительства РФ - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев сохранит за собой кураторство над Арктикой после распределения новых полномочий между вице-премьерами, сообщили в пресс-службе Трутнева.
Ранее в исполнение соответствующего поручения президента РФ премьер-министр Михаил Мишустин распределил кураторство федеральными округами между вице-премьерами. Трутнев сохранил за собой кураторство Дальневосточного федерального округа.
"За Юрием Петровичем остается не только ДФО, но и Арктика", - уточнили в пресс-службе аппарата полпреда.
Трутнев в должности вице-премьера и полпреда президента в ДФО курирует Дальний Восток с 2013 года. С 2018 года Трутнев также курирует Арктику, возглавляет госкомиссию по вопросам развития Арктики.
Председатель правительства России Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
10:18
Мишустин назначил вице-премьеров кураторами федеральных округов
 
РоссияДальний ВостокАрктикаМихаил МишустинЮрий ТрутневПолитика
 
 
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