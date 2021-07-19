https://ria.ru/20210719/arktika-1741834207.html

Трутнев сохранит кураторство над Арктикой

Трутнев сохранит кураторство над Арктикой - РИА Новости, 19.07.2021

Трутнев сохранит кураторство над Арктикой

Вице-премьер РФ, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев сохранит за собой кураторство над Арктикой после распределения новых полномочий между... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T12:39

2021-07-19T12:39

2021-07-19T12:39

россия

дальний восток

арктика

михаил мишустин

юрий трутнев

политика

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев сохранит за собой кураторство над Арктикой после распределения новых полномочий между вице-премьерами, сообщили в пресс-службе Трутнева.Ранее в исполнение соответствующего поручения президента РФ премьер-министр Михаил Мишустин распределил кураторство федеральными округами между вице-премьерами. Трутнев сохранил за собой кураторство Дальневосточного федерального округа."За Юрием Петровичем остается не только ДФО, но и Арктика", - уточнили в пресс-службе аппарата полпреда.Трутнев в должности вице-премьера и полпреда президента в ДФО курирует Дальний Восток с 2013 года. С 2018 года Трутнев также курирует Арктику, возглавляет госкомиссию по вопросам развития Арктики.

https://ria.ru/20210719/kuratory-1741804345.html

россия

дальний восток

арктика

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россия, дальний восток, арктика, михаил мишустин, юрий трутнев, политика