https://ria.ru/20210719/arktika-1741834207.html
Трутнев сохранит кураторство над Арктикой
Трутнев сохранит кураторство над Арктикой - РИА Новости, 19.07.2021
Трутнев сохранит кураторство над Арктикой
Вице-премьер РФ, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев сохранит за собой кураторство над Арктикой после распределения новых полномочий между... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T12:39
2021-07-19T12:39
2021-07-19T12:39
россия
дальний восток
арктика
михаил мишустин
юрий трутнев
политика
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев сохранит за собой кураторство над Арктикой после распределения новых полномочий между вице-премьерами, сообщили в пресс-службе Трутнева.Ранее в исполнение соответствующего поручения президента РФ премьер-министр Михаил Мишустин распределил кураторство федеральными округами между вице-премьерами. Трутнев сохранил за собой кураторство Дальневосточного федерального округа."За Юрием Петровичем остается не только ДФО, но и Арктика", - уточнили в пресс-службе аппарата полпреда.Трутнев в должности вице-премьера и полпреда президента в ДФО курирует Дальний Восток с 2013 года. С 2018 года Трутнев также курирует Арктику, возглавляет госкомиссию по вопросам развития Арктики.
https://ria.ru/20210719/kuratory-1741804345.html
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россия, дальний восток, арктика, михаил мишустин, юрий трутнев, политика
Трутнев сохранит кураторство над Арктикой
Полпред президента на Дальнем Востоке Трутнев сохранит кураторство над Арктикой