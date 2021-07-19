15:08 19.07.2021 (обновлено: 15:15 19.07.2021)
Путин проведет переговоры с Алиевым в Москве
Президент РФ Путин проведет переговоры с президентом Азербайджана Алиевым 20 июля в Москве
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев перед началом трехсторонних переговоров по поводу ситуации в Нагорном Карабахе
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 20 июля в Москве проведет переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, основное внимание будет уделено договоренностям по Карабаху, сообщает пресс-служба Кремля.
"Двадцатого июля в Москве пройдут переговоры президента РФ Путина с президентом Азербайджанской Республики Алиевым, который будет находиться в России с рабочим визитом. Предполагается рассмотреть ключевые вопросы дальнейшего укрепления российско-азербайджанских отношений стратегического партнерства с акцентом на торгово-инвестиционное и гуманитарное сотрудничество", - говорится в сообщении.
Кроме того, планируется, что лидеры обменяются мнениями по актуальным региональным проблемам.
"Основное внимание будет уделено практическим аспектам реализации договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, в том числе решению задач по разблокированию и развитию экономических и транспортных связей", - добавляется в сообщении.
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