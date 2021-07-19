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Путин проведет переговоры с Алиевым в Москве
Путин проведет переговоры с Алиевым в Москве - РИА Новости, 19.07.2021
Путин проведет переговоры с Алиевым в Москве
Президент России Владимир Путин 20 июля в Москве проведет переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, основное внимание будет уделено... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T15:08
2021-07-19T15:15
россия
ильхам алиев
владимир путин
армения
в мире
москва
азербайджан
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 20 июля в Москве проведет переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, основное внимание будет уделено договоренностям по Карабаху, сообщает пресс-служба Кремля."Двадцатого июля в Москве пройдут переговоры президента РФ Путина с президентом Азербайджанской Республики Алиевым, который будет находиться в России с рабочим визитом. Предполагается рассмотреть ключевые вопросы дальнейшего укрепления российско-азербайджанских отношений стратегического партнерства с акцентом на торгово-инвестиционное и гуманитарное сотрудничество", - говорится в сообщении.Кроме того, планируется, что лидеры обменяются мнениями по актуальным региональным проблемам."Основное внимание будет уделено практическим аспектам реализации договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, в том числе решению задач по разблокированию и развитию экономических и транспортных связей", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20210718/karabakh-1741758696.html
россия
армения
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россия, ильхам алиев, владимир путин, армения, в мире, москва, азербайджан
15:08 19.07.2021 (обновлено: 15:15 19.07.2021)
 
Путин проведет переговоры с Алиевым в Москве

Президент РФ Путин проведет переговоры с президентом Азербайджана Алиевым 20 июля в Москве

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев перед началом трехсторонних переговоров по поводу ситуации в Нагорном Карабахе
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев перед началом трехсторонних переговоров по поводу ситуации в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 20 июля в Москве проведет переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, основное внимание будет уделено договоренностям по Карабаху, сообщает пресс-служба Кремля.
"Двадцатого июля в Москве пройдут переговоры президента РФ Путина с президентом Азербайджанской Республики Алиевым, который будет находиться в России с рабочим визитом. Предполагается рассмотреть ключевые вопросы дальнейшего укрепления российско-азербайджанских отношений стратегического партнерства с акцентом на торгово-инвестиционное и гуманитарное сотрудничество", - говорится в сообщении.
Кроме того, планируется, что лидеры обменяются мнениями по актуальным региональным проблемам.
"Основное внимание будет уделено практическим аспектам реализации договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, в том числе решению задач по разблокированию и развитию экономических и транспортных связей", - добавляется в сообщении.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в субботу во дворце Гюлистан в Баку с группой руководителей и личного состава азербайджанской армии по случаю Дня вооруженных сил - РИА Новости, 1920, 18.07.2021
Вчера, 17:54
Алиев заявил о завершении конфликта в Карабахе
 
РоссияИльхам АлиевВладимир ПутинАрменияВ миреМоскваАзербайджан
 
 
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