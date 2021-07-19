https://ria.ru/20210719/aliev-1741874255.html

Путин проведет переговоры с Алиевым в Москве

Путин проведет переговоры с Алиевым в Москве - РИА Новости, 19.07.2021

Путин проведет переговоры с Алиевым в Москве

Президент России Владимир Путин 20 июля в Москве проведет переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, основное внимание будет уделено... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T15:08

2021-07-19T15:08

2021-07-19T15:15

россия

ильхам алиев

владимир путин

армения

в мире

москва

азербайджан

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 20 июля в Москве проведет переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, основное внимание будет уделено договоренностям по Карабаху, сообщает пресс-служба Кремля."Двадцатого июля в Москве пройдут переговоры президента РФ Путина с президентом Азербайджанской Республики Алиевым, который будет находиться в России с рабочим визитом. Предполагается рассмотреть ключевые вопросы дальнейшего укрепления российско-азербайджанских отношений стратегического партнерства с акцентом на торгово-инвестиционное и гуманитарное сотрудничество", - говорится в сообщении.Кроме того, планируется, что лидеры обменяются мнениями по актуальным региональным проблемам."Основное внимание будет уделено практическим аспектам реализации договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, в том числе решению задач по разблокированию и развитию экономических и транспортных связей", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20210718/karabakh-1741758696.html

россия

армения

москва

азербайджан

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россия, ильхам алиев, владимир путин, армения, в мире, москва, азербайджан