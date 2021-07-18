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Пушков предрек "большие неприятности" YouTube в России
Пушков предрек "большие неприятности" YouTube в России - РИА Новости, 18.07.2021
Пушков предрек "большие неприятности" YouTube в России
Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что YouTube в скором времени могут ждать "большие неприятности", и перешел на Rutube. Об этом он написал в Twitter. РИА Новости, 18.07.2021
2021-07-18T12:12
2021-07-18T13:05
европарламент
facebook
мария захарова
youtube
алексей пушков
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что YouTube в скором времени могут ждать "большие неприятности", и перешел на Rutube. Об этом он написал в Twitter.Он напомнил, что если до конца года YouTube не откроет в России офис и не создаст юридическое лицо, то видеохостинг ждут "большие неприятности"."А если будет продолжат нарушать законы России, то очень большие", – заключил Пушков, добавив, что сам теперь создал канал в Rutube.В последние месяцы зарубежные платформы часто блокируют аккаунты российских СМИ. Так, Facebook без объяснения причин заблокировал аккаунт агентства Baltnews, в октябре прошлого года Twitter пометил материал телеканала RT о выборах в США как потенциально вводящий в заблуждение, а до этого удалил из поисковой выдачи аккаунт РИА Новости. Ранее таким же образом Twitter заблокировал профили RT и Sputnik. Кроме того, Facebook закрыл доступ к интервью телеканала RT France с депутатом Европарламента, а YouTube — к аккаунту арабской версии RT. Официальный представить МИД Мария Захарова назвала это очередным актом цензуры и "изнасилованием свободы слова".
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европарламент, facebook, мария захарова, youtube, алексей пушков, политика
12:12 18.07.2021 (обновлено: 13:05 18.07.2021)
 
Пушков предрек "большие неприятности" YouTube в России

Сенатор Алексей Пушков предрек "большие неприятности" компании YouTube в России

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанк Алексей Пушков
 Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 18.07.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что YouTube в скором времени могут ждать "большие неприятности", и перешел на Rutube. Об этом он написал в Twitter.

"Компания (YouTube. — Прим. ред.) удалила с моего аккаунта сюжет из программы о навязывании детям трансгендерной культуры. Такой сюжет, видите ли, противоречит принципам сообщества. А навязывание — нет", поделился политик.

Он напомнил, что если до конца года YouTube не откроет в России офис и не создаст юридическое лицо, то видеохостинг ждут "большие неприятности".
"А если будет продолжат нарушать законы России, то очень большие", – заключил Пушков, добавив, что сам теперь создал канал в Rutube.
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В последние месяцы зарубежные платформы часто блокируют аккаунты российских СМИ. Так, Facebook без объяснения причин заблокировал аккаунт агентства Baltnews, в октябре прошлого года Twitter пометил материал телеканала RT о выборах в США как потенциально вводящий в заблуждение, а до этого удалил из поисковой выдачи аккаунт РИА Новости. Ранее таким же образом Twitter заблокировал профили RT и Sputnik. Кроме того, Facebook закрыл доступ к интервью телеканала RT France с депутатом Европарламента, а YouTube — к аккаунту арабской версии RT. Официальный представить МИД Мария Захарова назвала это очередным актом цензуры и "изнасилованием свободы слова".
 
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