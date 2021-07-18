https://ria.ru/20210718/youtube-1741735282.html

Пушков предрек "большие неприятности" YouTube в России

Пушков предрек "большие неприятности" YouTube в России - РИА Новости, 18.07.2021

Пушков предрек "большие неприятности" YouTube в России

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что YouTube в скором времени могут ждать "большие неприятности", и перешел на Rutube. Об этом он написал в Twitter. РИА Новости, 18.07.2021

2021-07-18T12:12

2021-07-18T12:12

2021-07-18T13:05

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алексей пушков

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что YouTube в скором времени могут ждать "большие неприятности", и перешел на Rutube. Об этом он написал в Twitter.Он напомнил, что если до конца года YouTube не откроет в России офис и не создаст юридическое лицо, то видеохостинг ждут "большие неприятности"."А если будет продолжат нарушать законы России, то очень большие", – заключил Пушков, добавив, что сам теперь создал канал в Rutube.В последние месяцы зарубежные платформы часто блокируют аккаунты российских СМИ. Так, Facebook без объяснения причин заблокировал аккаунт агентства Baltnews, в октябре прошлого года Twitter пометил материал телеканала RT о выборах в США как потенциально вводящий в заблуждение, а до этого удалил из поисковой выдачи аккаунт РИА Новости. Ранее таким же образом Twitter заблокировал профили RT и Sputnik. Кроме того, Facebook закрыл доступ к интервью телеканала RT France с депутатом Европарламента, а YouTube — к аккаунту арабской версии RT. Официальный представить МИД Мария Захарова назвала это очередным актом цензуры и "изнасилованием свободы слова".

https://ria.ru/20210613/youtube-1736861811.html

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европарламент, facebook, мария захарова, youtube, алексей пушков, политика