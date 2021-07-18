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На выплаты для школьников выделили свыше 204 миллиардов рублей
На выплаты для школьников выделили свыше 204 миллиардов рублей - РИА Новости, 18.07.2021
На выплаты для школьников выделили свыше 204 миллиардов рублей
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении свыше 204 миллиардов рублей для выплат на школьников, сообщила пресс-служба кабмина. РИА Новости, 18.07.2021
2021-07-18T11:43
2021-07-18T11:43
россия
михаил мишустин
правительство рф
дети
общество
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении свыше 204 миллиардов рублей для выплат на школьников, сообщила пресс-служба кабмина."По указу президента все семьи, в которых растут дети школьного возраста, к началу учебного года получат по 10 тысяч рублей на каждого такого ребёнка. Распоряжение о выделении на эти цели более 204 млрд рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что единовременную выплату могут получить родители, усыновители, опекуны, попечители детей от 6 до 18 лет, если ребенку исполнилось 6 лет до 1 сентября 2021 года (включительно).В ходе послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию были озвучены новые меры поддержки семей с детьми. В частности, с 16 августа начнутся единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 6 до 18 лет. Единовременную выплату смогут получить родители более 20 миллионов детей.
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россия, михаил мишустин, правительство рф, дети, общество
11:43 18.07.2021
 
На выплаты для школьников выделили свыше 204 миллиардов рублей

Правительство выделило свыше 204 миллиардов рублей для выплат на школьников

© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 18.07.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении свыше 204 миллиардов рублей для выплат на школьников, сообщила пресс-служба кабмина.
"По указу президента все семьи, в которых растут дети школьного возраста, к началу учебного года получат по 10 тысяч рублей на каждого такого ребёнка. Распоряжение о выделении на эти цели более 204 млрд рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что единовременную выплату могут получить родители, усыновители, опекуны, попечители детей от 6 до 18 лет, если ребенку исполнилось 6 лет до 1 сентября 2021 года (включительно).
В ходе послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию были озвучены новые меры поддержки семей с детьми. В частности, с 16 августа начнутся единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 6 до 18 лет. Единовременную выплату смогут получить родители более 20 миллионов детей.
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РоссияМихаил МишустинПравительство РФДетиОбщество
 
 
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