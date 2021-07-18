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В ВМФ опровергли сообщение о столкновении двух кораблей в Петербурге

В ВМФ опровергли сообщение о столкновении двух кораблей в Петербурге - РИА Новости, 18.07.2021

В ВМФ опровергли сообщение о столкновении двух кораблей в Петербурге

Информация ряда СМИ о якобы столкновении двух кораблей на Неве в Санкт-Петербурге не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в ВМФ РФ. РИА Новости, 18.07.2021

2021-07-18T23:57

2021-07-18T23:57

2021-07-18T23:57

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санкт-петербург

вмф рф

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл – РИА Новости. Информация ряда СМИ о якобы столкновении двух кораблей на Неве в Санкт-Петербурге не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в ВМФ РФ.Ранее в ряде местных СМИ со ссылкой на очевидцев в соцсетях сообщали, что якобы два корабля, которые участвовали в тренировке Главного Военно-морского парада в Петербурге, столкнулись из-за сильного ветра."Информация некоторых СМИ о якобы столкновении двух кораблей на Смольнинском рейде Невы не соответствует действительности. Порывы ветра в Санкт-Петербурге не осложнили стоянку кораблей в назначенных точках акватории Невы и Смольнинского рейда. Во время усиления ветра на Смольнинском рейде, корабли, как положено, отработали маневр безопасного отхода от утвержденных мест стоянок. Ни столкновений, ни касаний кораблей не было", - сообщили в ВМФ РФ.Главный Военно-морской парад пройдет в Петербурге 25 июля.-0-

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нева (река)

санкт-петербург

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нева (река), санкт-петербург, вмф рф, происшествия