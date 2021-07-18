https://ria.ru/20210718/vmf-1741779083.html
В ВМФ опровергли сообщение о столкновении двух кораблей в Петербурге
В ВМФ опровергли сообщение о столкновении двух кораблей в Петербурге - РИА Новости, 18.07.2021
В ВМФ опровергли сообщение о столкновении двух кораблей в Петербурге
Информация ряда СМИ о якобы столкновении двух кораблей на Неве в Санкт-Петербурге не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в ВМФ РФ. РИА Новости, 18.07.2021
2021-07-18T23:57
2021-07-18T23:57
2021-07-18T23:57
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санкт-петербург
вмф рф
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл – РИА Новости. Информация ряда СМИ о якобы столкновении двух кораблей на Неве в Санкт-Петербурге не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в ВМФ РФ.Ранее в ряде местных СМИ со ссылкой на очевидцев в соцсетях сообщали, что якобы два корабля, которые участвовали в тренировке Главного Военно-морского парада в Петербурге, столкнулись из-за сильного ветра."Информация некоторых СМИ о якобы столкновении двух кораблей на Смольнинском рейде Невы не соответствует действительности. Порывы ветра в Санкт-Петербурге не осложнили стоянку кораблей в назначенных точках акватории Невы и Смольнинского рейда. Во время усиления ветра на Смольнинском рейде, корабли, как положено, отработали маневр безопасного отхода от утвержденных мест стоянок. Ни столкновений, ни касаний кораблей не было", - сообщили в ВМФ РФ.Главный Военно-морской парад пройдет в Петербурге 25 июля.-0-
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нева (река)
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нева (река), санкт-петербург, вмф рф, происшествия
В ВМФ опровергли сообщение о столкновении двух кораблей в Петербурге
В ВМФ опровергли сообщение о столкновении двух кораблей
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл – РИА Новости.
Информация ряда СМИ о якобы столкновении двух кораблей на Неве
в Санкт-Петербурге
не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в ВМФ РФ
.
Ранее в ряде местных СМИ со ссылкой на очевидцев в соцсетях сообщали, что якобы два корабля, которые участвовали в тренировке Главного Военно-морского парада в Петербурге, столкнулись из-за сильного ветра.
"Информация некоторых СМИ о якобы столкновении двух кораблей на Смольнинском рейде Невы не соответствует действительности. Порывы ветра в Санкт-Петербурге не осложнили стоянку кораблей в назначенных точках акватории Невы и Смольнинского рейда. Во время усиления ветра на Смольнинском рейде, корабли, как положено, отработали маневр безопасного отхода от утвержденных мест стоянок. Ни столкновений, ни касаний кораблей не было", - сообщили в ВМФ РФ.
Главный Военно-морской парад пройдет в Петербурге 25 июля.-0-