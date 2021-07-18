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В Приамурье нашли тело пропавшего без вести после столкновения поездов
В Приамурье нашли тело пропавшего без вести после столкновения поездов - РИА Новости, 18.07.2021
В Приамурье нашли тело пропавшего без вести после столкновения поездов
Спасатели обнаружили тело одного из двоих пропавших без вести после столкновения грузовых поездов в Амурской области, сообщает региональный Центр гражданской... РИА Новости, 18.07.2021
2021-07-18T08:49
2021-07-18T08:49
2021-07-18T16:50
россия
дальневосточная железная дорога
следственный комитет россии (ск рф)
ржд
зея (город)
амурская область
происшествия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 июл — РИА Новости. Спасатели обнаружили тело одного из двоих пропавших без вести после столкновения грузовых поездов в Амурской области, сообщает региональный Центр гражданской защиты и пожарной безопасности."Профессионалы смогли его зафиксировать — извлекать его будут после того, как восстановительный поезд с крановой установкой сможет расчистить место подхода. Поиски второго пропавшего без вести продолжаются", — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Два поезда столкнулись накануне на участке железной дороги Улак — Эльга, принадлежащей ООО "Эльгауголь". Вождение поездов здесь угледобывающая компания выполняет самостоятельно, без участия ОАО "РЖД".Жертвами аварии стали три человека, еще трое пострадали. Как сообщили журналистам в Минздраве Приамурья, пострадавшие находятся в больнице, их состояние оценивается как средней степени тяжести. У них диагностировали ожоги и черепно-мозговые травмы. В Амурском центре ГЗ и ПБ уточнили, что пострадавших в больницу города Зея вывезли вертолетом Ми-8."Из-за непростых погодных условий — по-прежнему на территории области висит сильная дымка — экипажу вертолета пришлось идти по приборам и приземлиться в поселке Горный. До этого населенного пункта пострадавших доставили на автомобиле", — говорится в сообщении. Дальневосточное следственное управление на транспорте СК возбудило уголовное дело.
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Последствия лобового столкновения грузовых поездов в Амурской области
Два поезда столкнулись 16 июля в Амурской области на участке железной дороги Улак – Эльга, принадлежащей ООО "Эльгауголь". Вождение поездов здесь угледобывающая компания выполняет самостоятельно, без участия ОАО "РЖД".
2021-07-18T08:49
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россия, дальневосточная железная дорога, следственный комитет россии (ск рф), ржд, зея (город), амурская область, происшествия
08:49 18.07.2021 (обновлено: 16:50 18.07.2021)
В Приамурье нашли тело пропавшего без вести после столкновения поездов
В Приамурье нашли тело одного из двоих пропавших без вести мужчин после столкновения поездов