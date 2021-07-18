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В Приамурье нашли тело пропавшего без вести после столкновения поездов

В Приамурье нашли тело пропавшего без вести после столкновения поездов - РИА Новости, 18.07.2021

В Приамурье нашли тело пропавшего без вести после столкновения поездов

Спасатели обнаружили тело одного из двоих пропавших без вести после столкновения грузовых поездов в Амурской области, сообщает региональный Центр гражданской... РИА Новости, 18.07.2021

2021-07-18T08:49

2021-07-18T08:49

2021-07-18T16:50

россия

дальневосточная железная дорога

следственный комитет россии (ск рф)

ржд

зея (город)

амурская область

происшествия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 июл — РИА Новости. Спасатели обнаружили тело одного из двоих пропавших без вести после столкновения грузовых поездов в Амурской области, сообщает региональный Центр гражданской защиты и пожарной безопасности."Профессионалы смогли его зафиксировать — извлекать его будут после того, как восстановительный поезд с крановой установкой сможет расчистить место подхода. Поиски второго пропавшего без вести продолжаются", — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Два поезда столкнулись накануне на участке железной дороги Улак — Эльга, принадлежащей ООО "Эльгауголь". Вождение поездов здесь угледобывающая компания выполняет самостоятельно, без участия ОАО "РЖД".Жертвами аварии стали три человека, еще трое пострадали. Как сообщили журналистам в Минздраве Приамурья, пострадавшие находятся в больнице, их состояние оценивается как средней степени тяжести. У них диагностировали ожоги и черепно-мозговые травмы. В Амурском центре ГЗ и ПБ уточнили, что пострадавших в больницу города Зея вывезли вертолетом Ми-8."Из-за непростых погодных условий — по-прежнему на территории области висит сильная дымка — экипажу вертолета пришлось идти по приборам и приземлиться в поселке Горный. До этого населенного пункта пострадавших доставили на автомобиле", — говорится в сообщении. Дальневосточное следственное управление на транспорте СК возбудило уголовное дело.

https://ria.ru/20210718/poezd-1741720457.html

россия

зея (город)

амурская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Последствия лобового столкновения грузовых поездов в Амурской области Два поезда столкнулись 16 июля в Амурской области на участке железной дороги Улак – Эльга, принадлежащей ООО "Эльгауголь". Вождение поездов здесь угледобывающая компания выполняет самостоятельно, без участия ОАО "РЖД". 2021-07-18T08:49 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дальневосточная железная дорога, следственный комитет россии (ск рф), ржд, зея (город), амурская область, происшествия