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Украинское издание "Главком": СБУ вызвала Шойгу на следственные действия
Украинское издание "Главком": СБУ вызвала Шойгу на следственные действия - РИА Новости, 18.07.2021
Украинское издание "Главком": СБУ вызвала Шойгу на следственные действия
Служба безопасности Украины подготовила повестки для министра обороны России Сергея Шойгу и предпринимателя Константина Малофеева, сообщило украинское издание... РИА Новости, 18.07.2021
2021-07-18T18:13
2021-07-18T22:31
константин малофеев
служба безопасности украины
сергей шойгу
луганская область
мариуполь
украина
в мире
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Служба безопасности Украины подготовила повестки для министра обороны России Сергея Шойгу и предпринимателя Константина Малофеева, сообщило украинское издание "Главком". На Украине россиянам хотят вручить письменное подозрение по статье "Создание не предусмотренных законом военизированных вооруженных формирований, что привело к гибели людей".Утверждается, что повестку подписал старший следователь главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях Тарас Бутенко.По информации издания, Шойгу и Малофееву предписали 20 июля прибыть в Мариуполь. Кроме того, украинские правоохранители хотят провести с ними следственные процессуальные действия.
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константин малофеев, служба безопасности украины, сергей шойгу, луганская область, мариуполь, украина, в мире
18:13 18.07.2021 (обновлено: 22:31 18.07.2021)
 
Украинское издание "Главком": СБУ вызвала Шойгу на следственные действия

Служба безопасности Украины вызвала министра обороны Шойгу и бизнесмена Малофеева

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 18.07.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Служба безопасности Украины подготовила повестки для министра обороны России Сергея Шойгу и предпринимателя Константина Малофеева, сообщило украинское издание "Главком".
На Украине россиянам хотят вручить письменное подозрение по статье "Создание не предусмотренных законом военизированных вооруженных формирований, что привело к гибели людей".
Утверждается, что повестку подписал старший следователь главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях Тарас Бутенко.
По информации издания, Шойгу и Малофееву предписали 20 июля прибыть в Мариуполь. Кроме того, украинские правоохранители хотят провести с ними следственные процессуальные действия.
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Константин МалофеевСлужба безопасности УкраиныСергей ШойгуЛуганская областьМариупольУкраинаВ мире
 
 
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