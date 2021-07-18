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Украинское издание "Главком": СБУ вызвала Шойгу на следственные действия
Украинское издание "Главком": СБУ вызвала Шойгу на следственные действия - РИА Новости, 18.07.2021
Украинское издание "Главком": СБУ вызвала Шойгу на следственные действия
Служба безопасности Украины подготовила повестки для министра обороны России Сергея Шойгу и предпринимателя Константина Малофеева, сообщило украинское издание... РИА Новости, 18.07.2021
2021-07-18T18:13
2021-07-18T18:13
2021-07-18T22:31
константин малофеев
служба безопасности украины
сергей шойгу
луганская область
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в мире
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Служба безопасности Украины подготовила повестки для министра обороны России Сергея Шойгу и предпринимателя Константина Малофеева, сообщило украинское издание "Главком". На Украине россиянам хотят вручить письменное подозрение по статье "Создание не предусмотренных законом военизированных вооруженных формирований, что привело к гибели людей".Утверждается, что повестку подписал старший следователь главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях Тарас Бутенко.По информации издания, Шойгу и Малофееву предписали 20 июля прибыть в Мариуполь. Кроме того, украинские правоохранители хотят провести с ними следственные процессуальные действия.
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константин малофеев, служба безопасности украины, сергей шойгу, луганская область, мариуполь, украина, в мире
18:13 18.07.2021 (обновлено: 22:31 18.07.2021)
Украинское издание "Главком": СБУ вызвала Шойгу на следственные действия
Служба безопасности Украины вызвала министра обороны Шойгу и бизнесмена Малофеева