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Украинское издание "Главком": СБУ вызвала Шойгу на следственные действия

Украинское издание "Главком": СБУ вызвала Шойгу на следственные действия - РИА Новости, 18.07.2021

Украинское издание "Главком": СБУ вызвала Шойгу на следственные действия

Служба безопасности Украины подготовила повестки для министра обороны России Сергея Шойгу и предпринимателя Константина Малофеева, сообщило украинское издание... РИА Новости, 18.07.2021

2021-07-18T18:13

2021-07-18T18:13

2021-07-18T22:31

константин малофеев

служба безопасности украины

сергей шойгу

луганская область

мариуполь

украина

в мире

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Служба безопасности Украины подготовила повестки для министра обороны России Сергея Шойгу и предпринимателя Константина Малофеева, сообщило украинское издание "Главком". На Украине россиянам хотят вручить письменное подозрение по статье "Создание не предусмотренных законом военизированных вооруженных формирований, что привело к гибели людей".Утверждается, что повестку подписал старший следователь главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях Тарас Бутенко.По информации издания, Шойгу и Малофееву предписали 20 июля прибыть в Мариуполь. Кроме того, украинские правоохранители хотят провести с ними следственные процессуальные действия.

https://ria.ru/20210718/shoygu-1741738744.html

луганская область

мариуполь

украина

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константин малофеев, служба безопасности украины, сергей шойгу, луганская область, мариуполь, украина, в мире