https://ria.ru/20210718/shoygu-1741743253.html

В Совфеде оценили решение СБУ вызвать Шойгу в Мариуполь

В Совфеде оценили решение СБУ вызвать Шойгу в Мариуполь - РИА Новости, 18.07.2021

В Совфеде оценили решение СБУ вызвать Шойгу в Мариуполь

Решение Службы безопасности Украины вызвать российского министра обороны Сергея Шойгу на следственные действия является бессмысленным и нелепым, заявил РИА... РИА Новости, 18.07.2021

2021-07-18T14:19

2021-07-18T14:19

2021-07-18T14:19

служба безопасности украины

мвд украины

константин косачев

сергей шойгу

украина

в мире

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Решение Службы безопасности Украины вызвать российского министра обороны Сергея Шойгу на следственные действия является бессмысленным и нелепым, заявил РИА Новости в воскресенье вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Украинское издание "Главком" сообщило, что Служба безопасности Украины вызвала Шойгу на следственные действия. Главу Минобороны РФ вызвали для вручения письменного подозрения по ч.3 ст. 27 УК, ч.5 ст. 260 УК ("Создание не предусмотренных законом военизированных вооруженных формирований, что привело к гибели людей"), говорится в сообщении.Именно по этой причине, заключил политик, "ограничусь уже сказанным - бессмысленное и нелепое".Это не первый раз, когда украинская силовая структура пытается провести следственные действия с российским военным, политиком или бизнесменом. В частности, в 2014 году МВД Украины вызывало на допрос Шойгу и Малофеева, а в 2016-м в Киеве объявили Шойгу в розыск. Также в 2014 году украинское МВД вызывало на допросы лидера ЛДПР Владимир Жириновского, председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова и главу "Справедливой России" Сергея Миронова.В 2017 году главная военная прокуратура Украины вызывала на допросы заместителей министра обороны России Николая Панкова и Дмитрия Булгакова, а также замглавкома ВМФ РФ Александра Федотенкова. В 2021 году СБУ выдвинула обвинения против замглавы Минобороны России Андрея Картаполова по статьям, которые предусматривают пожизненное лишение свободы. Во всех этих случаях украинские структуры заявляли о намерении арестовать россиян, но до реальных действий и последствий это ни разу не доходило.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210718/shoygu-1741738744.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

служба безопасности украины, мвд украины, константин косачев, сергей шойгу, украина, в мире