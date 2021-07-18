https://ria.ru/20210718/sbu-1741713961.html

СМИ: СБУ "обязала" Шойгу явиться 20 июля в Мариуполь

СМИ: СБУ "обязала" Шойгу явиться 20 июля в Мариуполь - РИА Новости, 18.07.2021

СМИ: СБУ "обязала" Шойгу явиться 20 июля в Мариуполь

Служба безопасности Украины (СБУ) "вызвала" министра обороны России Сергея Шойгу для "вручения письменного подозрения" и "проведения процессуальных действий",... РИА Новости, 18.07.2021

2021-07-18T04:25

2021-07-18T04:25

2021-07-18T04:36

россия

служба безопасности украины

юрий луценко

министерство обороны рф (минобороны рф)

верховная рада украины

сергей шойгу

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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) "вызвала" министра обороны России Сергея Шойгу для "вручения письменного подозрения" и "проведения процессуальных действий", соответствующий документ опубликовало украинское издание "Главком".Министру вменяется якобы "создание непредусмотренных законом военизированных вооруженных формирований". Служба безопасности Украины "обязала" Шойгу явиться 20 июля в Мариуполь в Главное управление (ГУ) СБУ в Донецкой и Луганской областях. Повестка подписана старшим следователем ГУ СБУ Тарасом Бутенко.Это не первый раз, когда украинская силовая структура пытается провести следственные действия с россиянами. В августе 2016 года бывший тогда генпрокурором Украины Юрий Луценко заявлял о намерении арестовать Шойгу и 17 высокопоставленных россиян, тогда киевские власти заподозрили их в преступлениях "против основ нацбезопасности Украины".В 2014 году украинское МВД вызывало на допросы лидера ЛДПР Владимира Жириновского, председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова и главу "Справедливой России" Сергея Миронова. В 2017 году главная военная прокуратура Украины вызывала на допросы заместителей министра обороны России Николая Панкова и Дмитрия Булгакова, а также замглавкома ВМФ РФ Александра Федотенкова. В феврале этого года украинская спецслужба также выдвинула обвинения против замглавы Минобороны России генерал-полковника Андрея Картаполова. Во всех этих случаях украинские структуры заявляли о намерении арестовать россиян, но до реальных действий или последствий это ни разу не доходило.Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором". В частности, в Киеве считают, что Москва якобы является стороной конфликта в Донбассе. В России не раз подчеркивали, что государство не вмешивалось во внутриукраинский конфликт. Также Москва отмечала, что непричастна к событиям на юго-востоке Украины и заинтересована в том, чтобы страна преодолела политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210512/ukraina-1731930107.html

https://ria.ru/20210707/ukraina-1740261911.html

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россия, служба безопасности украины, юрий луценко, министерство обороны рф (минобороны рф), верховная рада украины, сергей шойгу, украина, в мире