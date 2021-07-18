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СМИ: СБУ "обязала" Шойгу явиться 20 июля в Мариуполь
СМИ: СБУ "обязала" Шойгу явиться 20 июля в Мариуполь - РИА Новости, 18.07.2021
СМИ: СБУ "обязала" Шойгу явиться 20 июля в Мариуполь
Служба безопасности Украины (СБУ) "вызвала" министра обороны России Сергея Шойгу для "вручения письменного подозрения" и "проведения процессуальных действий",... РИА Новости, 18.07.2021
2021-07-18T04:25
2021-07-18T04:36
россия
служба безопасности украины
юрий луценко
министерство обороны рф (минобороны рф)
верховная рада украины
сергей шойгу
украина
в мире
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) "вызвала" министра обороны России Сергея Шойгу для "вручения письменного подозрения" и "проведения процессуальных действий", соответствующий документ опубликовало украинское издание "Главком".Министру вменяется якобы "создание непредусмотренных законом военизированных вооруженных формирований". Служба безопасности Украины "обязала" Шойгу явиться 20 июля в Мариуполь в Главное управление (ГУ) СБУ в Донецкой и Луганской областях. Повестка подписана старшим следователем ГУ СБУ Тарасом Бутенко.Это не первый раз, когда украинская силовая структура пытается провести следственные действия с россиянами. В августе 2016 года бывший тогда генпрокурором Украины Юрий Луценко заявлял о намерении арестовать Шойгу и 17 высокопоставленных россиян, тогда киевские власти заподозрили их в преступлениях "против основ нацбезопасности Украины".В 2014 году украинское МВД вызывало на допросы лидера ЛДПР Владимира Жириновского, председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова и главу "Справедливой России" Сергея Миронова. В 2017 году главная военная прокуратура Украины вызывала на допросы заместителей министра обороны России Николая Панкова и Дмитрия Булгакова, а также замглавкома ВМФ РФ Александра Федотенкова. В феврале этого года украинская спецслужба также выдвинула обвинения против замглавы Минобороны России генерал-полковника Андрея Картаполова. Во всех этих случаях украинские структуры заявляли о намерении арестовать россиян, но до реальных действий или последствий это ни разу не доходило.Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором". В частности, в Киеве считают, что Москва якобы является стороной конфликта в Донбассе. В России не раз подчеркивали, что государство не вмешивалось во внутриукраинский конфликт. Также Москва отмечала, что непричастна к событиям на юго-востоке Украины и заинтересована в том, чтобы страна преодолела политический и экономический кризис.
https://ria.ru/20210512/ukraina-1731930107.html
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россия, служба безопасности украины, юрий луценко, министерство обороны рф (минобороны рф), верховная рада украины, сергей шойгу, украина, в мире
04:25 18.07.2021 (обновлено: 04:36 18.07.2021)
 
СМИ: СБУ "обязала" Шойгу явиться 20 июля в Мариуполь

"Главком": СБУ "обязала" министра обороны России Шойгу явиться 20 июля в Мариуполь

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу наблюдает за масштабными учениями войск Южного военного округа и ВДВ на полигоне "Опук" в Крыму
Министр обороны РФ Сергей Шойгу наблюдает за масштабными учениями войск Южного военного округа и ВДВ на полигоне Опук в Крыму - РИА Новости, 1920, 18.07.2021
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) "вызвала" министра обороны России Сергея Шойгу для "вручения письменного подозрения" и "проведения процессуальных действий", соответствующий документ опубликовало украинское издание "Главком".
Министру вменяется якобы "создание непредусмотренных законом военизированных вооруженных формирований". Служба безопасности Украины "обязала" Шойгу явиться 20 июля в Мариуполь в Главное управление (ГУ) СБУ в Донецкой и Луганской областях. Повестка подписана старшим следователем ГУ СБУ Тарасом Бутенко.
Начальник Генерального штаба - Главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак
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Главком ВСУ обвинил Россию в "провокациях" в Черном море
Это не первый раз, когда украинская силовая структура пытается провести следственные действия с россиянами. В августе 2016 года бывший тогда генпрокурором Украины Юрий Луценко заявлял о намерении арестовать Шойгу и 17 высокопоставленных россиян, тогда киевские власти заподозрили их в преступлениях "против основ нацбезопасности Украины".
В 2014 году украинское МВД вызывало на допросы лидера ЛДПР Владимира Жириновского, председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова и главу "Справедливой России" Сергея Миронова. В 2017 году главная военная прокуратура Украины вызывала на допросы заместителей министра обороны России Николая Панкова и Дмитрия Булгакова, а также замглавкома ВМФ РФ Александра Федотенкова. В феврале этого года украинская спецслужба также выдвинула обвинения против замглавы Минобороны России генерал-полковника Андрея Картаполова. Во всех этих случаях украинские структуры заявляли о намерении арестовать россиян, но до реальных действий или последствий это ни разу не доходило.
Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором". В частности, в Киеве считают, что Москва якобы является стороной конфликта в Донбассе. В России не раз подчеркивали, что государство не вмешивалось во внутриукраинский конфликт. Также Москва отмечала, что непричастна к событиям на юго-востоке Украины и заинтересована в том, чтобы страна преодолела политический и экономический кризис.
Генерал-лейтенант запаса, профессор, военный эксперт Игорь Романенко - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
7 июля, 14:12
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РоссияСлужба безопасности УкраиныЮрий ЛуценкоМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Верховная Рада УкраиныСергей ШойгуУкраинаВ мире
 
 
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