https://ria.ru/20210718/roskomnadzor-1741762861.html

Роскомнадзор потребовал разблокировать на YouTube ролик сенатора Пушкова

Роскомнадзор потребовал разблокировать на YouTube ролик сенатора Пушкова - РИА Новости, 18.07.2021

Роскомнадзор потребовал разблокировать на YouTube ролик сенатора Пушкова

Роскомнадзор направил руководству Google письмо с требованием разблокировать выпуск программы "Постскриптум" сенатора Алексея Пушкова, который был размещен на... РИА Новости, 18.07.2021

2021-07-18T19:10

2021-07-18T19:10

2021-07-18T19:21

youtube

google

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

алексей пушков

технологии

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Роскомнадзор направил руководству Google письмо с требованием разблокировать выпуск программы "Постскриптум" сенатора Алексея Пушкова, который был размещен на его YouTube-канале, говорится в сообщении ведомства."Роскомнадзор направил руководству компании Google LLC письмо с требованием в максимально короткие сроки снять все ограничения с YouTube-канала сенатора Совета Федерации Федерального Собрания РФ Алексея Пушкова. Видеохостинг удалил выпуск программы "Постскриптум", который был размещен на официальном канале "Алексей Пушков", - говорится в сообщении.Ведомство указывает, что в удаленном выпуске программы обсуждаются проблемы полового воспитания детей школьного и дошкольного возраста, отстаиваются идеи защиты традиционных семейных ценностей. При этом акцентируется недопустимость нарушения российских законов."В письме Роскомнадзора отмечается, что подобные действия администрации Google LLC нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и являются актом цензуры, а также вступают в противоречие с действующими положениями Конституции и законов РФ", - добавляет Роскомнадзор.

https://ria.ru/20210718/youtube-1741735282.html

https://ria.ru/20210712/servis-1740941767.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

youtube, google, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), алексей пушков, технологии