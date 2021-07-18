https://ria.ru/20210718/roskomnadzor-1741762861.html
Роскомнадзор потребовал разблокировать на YouTube ролик сенатора Пушкова
Роскомнадзор потребовал разблокировать на YouTube ролик сенатора Пушкова - РИА Новости, 18.07.2021
Роскомнадзор потребовал разблокировать на YouTube ролик сенатора Пушкова
Роскомнадзор направил руководству Google письмо с требованием разблокировать выпуск программы "Постскриптум" сенатора Алексея Пушкова, который был размещен на... РИА Новости, 18.07.2021
2021-07-18T19:10
2021-07-18T19:10
2021-07-18T19:21
youtube
google
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
алексей пушков
технологии
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Роскомнадзор направил руководству Google письмо с требованием разблокировать выпуск программы "Постскриптум" сенатора Алексея Пушкова, который был размещен на его YouTube-канале, говорится в сообщении ведомства."Роскомнадзор направил руководству компании Google LLC письмо с требованием в максимально короткие сроки снять все ограничения с YouTube-канала сенатора Совета Федерации Федерального Собрания РФ Алексея Пушкова. Видеохостинг удалил выпуск программы "Постскриптум", который был размещен на официальном канале "Алексей Пушков", - говорится в сообщении.Ведомство указывает, что в удаленном выпуске программы обсуждаются проблемы полового воспитания детей школьного и дошкольного возраста, отстаиваются идеи защиты традиционных семейных ценностей. При этом акцентируется недопустимость нарушения российских законов."В письме Роскомнадзора отмечается, что подобные действия администрации Google LLC нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и являются актом цензуры, а также вступают в противоречие с действующими положениями Конституции и законов РФ", - добавляет Роскомнадзор.
https://ria.ru/20210718/youtube-1741735282.html
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youtube, google, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), алексей пушков, технологии
19:10 18.07.2021 (обновлено: 19:21 18.07.2021)
Роскомнадзор потребовал разблокировать на YouTube ролик сенатора Пушкова
Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать на YouTube ролик сенатора Пушкова