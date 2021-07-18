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Многодетная мать из Махачкалы, судившаяся с мужем, заявила о пропаже сына
Многодетная мать из Махачкалы, судившаяся с мужем, заявила о пропаже сына - РИА Новости, 18.07.2021
Многодетная мать из Махачкалы, судившаяся с мужем, заявила о пропаже сына
Жительница Дагестана Нина Церетилова, которая судилась с бывшим мужем за право воспитывать троих детей, заявила, что ее старший сын пропал в Санкт-Петербурге. РИА Новости, 18.07.2021
2021-07-18T16:46
2021-07-18T17:41
махачкала
санкт-петербург
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 18 июл — РИА Новости. Жительница Дагестана Нина Церетилова, которая судилась с бывшим мужем за право воспитывать троих детей, заявила, что ее старший сын пропал в Санкт-Петербурге.По мнению женщины, к этому причастен ее бывший муж.Она считает, что экс-супруг подгадал срок и знал, что в это время она будет в Махачкале. "Огромная просьба к ответственным — задержите вывоз Мухтара!" — обратилась женщина к подписчикам.Магомед Церетилов заявил РИА Новости, что ничего не знает о местонахождении старшего сына."Мухтар просил меня забрать его, писал, что сбежит, если я его не заберу раньше, чем мама прилетит в Петербург. Нина утверждает, что сын жил у ее брата и что у них имеется доверенность. На самом деле он жил с какой-то пожилой женщиной, его оставляли дома одного на долгое время. Я связывался с петербургской полицией, сейчас пытаюсь найти Мухтара, делаю все возможное. Информация о запрете для меня выезжать за пределы республики — тоже ложь", — рассказал он.Церетилов добавил, что предвидел возможный побег сына, так как дети уже не раз пытались вернуться к отцу. "Оставьте детей со мной, не мучайте их, никуда я их не вывожу. Нина всегда знала, что я не запрещаю детям видеться с ней, она спокойно приходила. Она просто ловит хайп в соцсетях, это игра", — добавил собеседник агентства.История 33-летней Нины Церетиловой вызвала широкий резонанс в СМИ. По словам самой женщины, районный суд Махачкалы передал троих детей на воспитание ее бывшему мужу якобы из-за ее "аморального" образа жизни. Как утверждает Церетилова, судья предвзято к ней отнесся, обратив внимание на необычный цвет волос, пирсинг в носу и татуировки.Женщина подала жалобу, и Верховный суд Дагестана постановил вернуть ей детей. Но она утверждает, что бывший муж спрятал детей в Грозном и она не увидит их, если попытается забрать. Глава Дагестана Сергей Меликов поручил министру внутренних дел найти детей и вернуть их матери. Спустя некоторое время ей вернули старшего сына Мухтара.
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махачкала, санкт-петербург, происшествия
16:46 18.07.2021 (обновлено: 17:41 18.07.2021)
 
Многодетная мать из Махачкалы, судившаяся с мужем, заявила о пропаже сына

Многодетная мать из Махачкалы, судившаяся с мужем из-за детей, заявила о пропаже сына в Петербурге

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкНевский проспект в Санкт-Петербурге
Невский проспект в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 18.07.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МАХАЧКАЛА, 18 июл — РИА Новости. Жительница Дагестана Нина Церетилова, которая судилась с бывшим мужем за право воспитывать троих детей, заявила, что ее старший сын пропал в Санкт-Петербурге.
По мнению женщины, к этому причастен ее бывший муж.

"Пропал мой сын — Церетилов Мухтар. По нашей информации, его вывезли люди, знакомые с отцом — Магомедом Церетиловым. Мухтар находился вместе с моим братом, на которого была оформлена доверенность, потому что я была вынуждена приезжать в Махачкалу на бесконечные заседания суда, куда сам Магомед являться не желал", — рассказала Церетилова в Instagram.

Она считает, что экс-супруг подгадал срок и знал, что в это время она будет в Махачкале.
"Огромная просьба к ответственным — задержите вывоз Мухтара!" — обратилась женщина к подписчикам.
Магомед Церетилов заявил РИА Новости, что ничего не знает о местонахождении старшего сына.
"Мухтар просил меня забрать его, писал, что сбежит, если я его не заберу раньше, чем мама прилетит в Петербург. Нина утверждает, что сын жил у ее брата и что у них имеется доверенность. На самом деле он жил с какой-то пожилой женщиной, его оставляли дома одного на долгое время. Я связывался с петербургской полицией, сейчас пытаюсь найти Мухтара, делаю все возможное. Информация о запрете для меня выезжать за пределы республики — тоже ложь", — рассказал он.
Церетилов добавил, что предвидел возможный побег сына, так как дети уже не раз пытались вернуться к отцу.
"Оставьте детей со мной, не мучайте их, никуда я их не вывожу. Нина всегда знала, что я не запрещаю детям видеться с ней, она спокойно приходила. Она просто ловит хайп в соцсетях, это игра", — добавил собеседник агентства.
История 33-летней Нины Церетиловой вызвала широкий резонанс в СМИ. По словам самой женщины, районный суд Махачкалы передал троих детей на воспитание ее бывшему мужу якобы из-за ее "аморального" образа жизни. Как утверждает Церетилова, судья предвзято к ней отнесся, обратив внимание на необычный цвет волос, пирсинг в носу и татуировки.
Женщина подала жалобу, и Верховный суд Дагестана постановил вернуть ей детей. Но она утверждает, что бывший муж спрятал детей в Грозном и она не увидит их, если попытается забрать. Глава Дагестана Сергей Меликов поручил министру внутренних дел найти детей и вернуть их матери. Спустя некоторое время ей вернули старшего сына Мухтара.
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