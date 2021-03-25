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ВС Дагестана вернул женщине детей, отобранных из-за ее "образа жизни"
ВС Дагестана вернул женщине детей, отобранных из-за ее "образа жизни"
Верховный суд Дагестана удовлетворил апелляционную жалобу жительницы Махачкалы Нины Церетиловой, у которой ранее отобрали трех детей, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T12:42
2021-03-25T12:42
республика дагестан
махачкала
общество
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 25 мар – РИА Новости. Верховный суд Дагестана удовлетворил апелляционную жалобу жительницы Махачкалы Нины Церетиловой, у которой ранее отобрали трех детей, сообщила РИА Новости пресс-служба судебного органа.История 33-летней Церетиловой ранее вызвала широкий резонанс в СМИ. Она рассказала, что районный суд Махачкалы передал троих детей на воспитание ее бывшему супругу якобы из-за ее "аморального" образа жизни. По словам женщины, судья якобы предвзято к ней отнесся, обратив внимание на ее "необычный цвет волос", пирсинг "в носу и еще неизвестно где" и татуировки.Уполномоченный при главе Дагестана по защите семьи, материнства и прав ребенка Марина Ежова сообщила РИА Новости, что Церетиловой оказали помощь в аппарате омбудсмена, отметив, что суд принял решение вовсе не из-за пирсинга и тату.Как заявили РИА Новости в Верховном суде Дагестана, Церетилова подала апелляционную жалобу на решение Кировского райсуда об определении места жительства ее детей и установлении порядка общения с ними."Исковое требование Церетиловой Нины Шейховны об определении места жительства детей с их матерью удовлетворить. Определить место жительства детей... по месту жительства их матери – Церетиловой Нины Шейховны", – говорится в решении суда.
https://ria.ru/20210324/ubiystvo-1602540343.html
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республика дагестан, махачкала, общество, происшествия

ВС Дагестана вернул женщине детей, отобранных из-за ее "образа жизни"

12:42 25.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МАХАЧКАЛА, 25 мар – РИА Новости. Верховный суд Дагестана удовлетворил апелляционную жалобу жительницы Махачкалы Нины Церетиловой, у которой ранее отобрали трех детей, сообщила РИА Новости пресс-служба судебного органа.
История 33-летней Церетиловой ранее вызвала широкий резонанс в СМИ. Она рассказала, что районный суд Махачкалы передал троих детей на воспитание ее бывшему супругу якобы из-за ее "аморального" образа жизни. По словам женщины, судья якобы предвзято к ней отнесся, обратив внимание на ее "необычный цвет волос", пирсинг "в носу и еще неизвестно где" и татуировки.
Уполномоченный при главе Дагестана по защите семьи, материнства и прав ребенка Марина Ежова сообщила РИА Новости, что Церетиловой оказали помощь в аппарате омбудсмена, отметив, что суд принял решение вовсе не из-за пирсинга и тату.
Как заявили РИА Новости в Верховном суде Дагестана, Церетилова подала апелляционную жалобу на решение Кировского райсуда об определении места жительства ее детей и установлении порядка общения с ними.
"Исковое требование Церетиловой Нины Шейховны об определении места жительства детей с их матерью удовлетворить. Определить место жительства детей... по месту жительства их матери – Церетиловой Нины Шейховны", – говорится в решении суда.
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
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