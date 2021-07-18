https://ria.ru/20210718/poezd-1741751648.html

В Приамурье четыре человека погибли при столкновении поездов

В Приамурье четыре человека погибли при столкновении поездов - РИА Новости, 18.07.2021

В Приамурье четыре человека погибли при столкновении поездов

Число погибших при лобовом столкновении грузовых поездов в Амурской области увеличилось до четырех человек, сообщило Дальневосточное следственное управление на... РИА Новости, 18.07.2021

2021-07-18T16:23

2021-07-18T16:23

2021-07-18T17:48

россия

дальневосточная железная дорога

следственный комитет россии (ск рф)

амурская область

происшествия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 июл — РИА Новости. Число погибших при лобовом столкновении грузовых поездов в Амурской области увеличилось до четырех человек, сообщило Дальневосточное следственное управление на транспорте.Как добавили в ведомстве, "в ходе осмотра места происшествия установлено, что в результате случившегося трое человек из числа локомотивных бригад получили травмы".В местном Минздраве уточнили, что пострадавшие находятся в больнице с ожогами и черепно-мозговыми травмами. Их состояние врачи оценивают как средней тяжести.По данным Дальневосточной железной дороги, поезда столкнулись в субботу в 07:50 мск на участке магистрали Улак — Эльга, принадлежащей ООО "Эльгауголь". В движении на этой железной дороге ОАО РЖД не участвует.Дальневосточное следственное управление на транспорте уточнило, что один из столкнувшихся поездов шел порожним, вагоны другого были нагружены углем.Возбуждено уголовное дело.Изначально сообщалось, что в результате аварии два человека погибли, трое получили ранения и еще двое пропали без вести.

https://ria.ru/20210714/spasenie-1741176418.html

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россия

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Последствия лобового столкновения грузовых поездов в Амурской области Два поезда столкнулись 16 июля в Амурской области на участке железной дороги Улак – Эльга, принадлежащей ООО "Эльгауголь". Вождение поездов здесь угледобывающая компания выполняет самостоятельно, без участия ОАО "РЖД". 2021-07-18T16:23 true PT0M28S

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россия, дальневосточная железная дорога, следственный комитет россии (ск рф), амурская область, происшествия