https://ria.ru/20210718/poezd-1741720457.html

Врачи оценили состояние пострадавших при столкновении поездов в Приамурье

Врачи оценили состояние пострадавших при столкновении поездов в Приамурье - РИА Новости, 18.07.2021

Врачи оценили состояние пострадавших при столкновении поездов в Приамурье

Трое пострадавших при лобовом столкновении грузовых поездов в Амурской области находятся в больнице, у них черепно-мозговые травмы и ожоги, состояние... РИА Новости, 18.07.2021

2021-07-18T08:42

2021-07-18T08:42

2021-07-18T08:50

россия

дальневосточная железная дорога

следственный комитет россии (ск рф)

ржд

амурская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/96605/10/966051076_0:8:3083:1742_1920x0_80_0_0_e85a5efe8dfcd11ab6a08a52c4340d11.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 июл – РИА Новости. Трое пострадавших при лобовом столкновении грузовых поездов в Амурской области находятся в больнице, у них черепно-мозговые травмы и ожоги, состояние оценивается врачами как средней степени тяжести, сообщили журналистам в воскресенье в минздраве региона.Дальневосточная железная дорога сообщала, что поезда столкнулись в субботу в 07.50 мск на участке железной дороги Улак-Эльга, принадлежащей ООО "Эльгауголь", вождение поездов на этом участке выполняется угледобывающей компанией самостоятельно, без участия ОАО "РЖД"."Трое пострадавших находятся в Зейской районной больнице. Состояние средней степени тяжести. Характер травм - черепно-мозговые травмы и ожоги. Лечение получают, консультируются областными специалистами", - сообщили журналистам в минздраве Амурской области.Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности сообщил, что, предварительно, при столкновении грузовых поездов погибли два человека, их тела извлекли с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента, три человека пострадали, местонахождение ещё двоих мужчин неизвестно.Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ в субботу сообщило, что после столкновения поездов возбуждено уголовное дело.

https://ria.ru/20210714/spasenie-1741176418.html

россия

амурская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дальневосточная железная дорога, следственный комитет россии (ск рф), ржд, амурская область, происшествия