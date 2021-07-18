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Врачи оценили состояние пострадавших при столкновении поездов в Приамурье
Врачи оценили состояние пострадавших при столкновении поездов в Приамурье - РИА Новости, 18.07.2021
Врачи оценили состояние пострадавших при столкновении поездов в Приамурье
Трое пострадавших при лобовом столкновении грузовых поездов в Амурской области находятся в больнице, у них черепно-мозговые травмы и ожоги, состояние... РИА Новости, 18.07.2021
2021-07-18T08:42
2021-07-18T08:50
россия
дальневосточная железная дорога
следственный комитет россии (ск рф)
ржд
амурская область
происшествия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 июл – РИА Новости. Трое пострадавших при лобовом столкновении грузовых поездов в Амурской области находятся в больнице, у них черепно-мозговые травмы и ожоги, состояние оценивается врачами как средней степени тяжести, сообщили журналистам в воскресенье в минздраве региона.Дальневосточная железная дорога сообщала, что поезда столкнулись в субботу в 07.50 мск на участке железной дороги Улак-Эльга, принадлежащей ООО "Эльгауголь", вождение поездов на этом участке выполняется угледобывающей компанией самостоятельно, без участия ОАО "РЖД"."Трое пострадавших находятся в Зейской районной больнице. Состояние средней степени тяжести. Характер травм - черепно-мозговые травмы и ожоги. Лечение получают, консультируются областными специалистами", - сообщили журналистам в минздраве Амурской области.Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности сообщил, что, предварительно, при столкновении грузовых поездов погибли два человека, их тела извлекли с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента, три человека пострадали, местонахождение ещё двоих мужчин неизвестно.Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ в субботу сообщило, что после столкновения поездов возбуждено уголовное дело.
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россия, дальневосточная железная дорога, следственный комитет россии (ск рф), ржд, амурская область, происшествия
08:42 18.07.2021 (обновлено: 08:50 18.07.2021)
 
Врачи оценили состояние пострадавших при столкновении поездов в Приамурье

Врачи оценили состояние троих пострадавших при лобовом столкновении грузовых поездов в Приамурье

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЖелезнодорожный светофор.
Железнодорожный светофор. - РИА Новости, 1920, 18.07.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 июл – РИА Новости. Трое пострадавших при лобовом столкновении грузовых поездов в Амурской области находятся в больнице, у них черепно-мозговые травмы и ожоги, состояние оценивается врачами как средней степени тяжести, сообщили журналистам в воскресенье в минздраве региона.
Дальневосточная железная дорога сообщала, что поезда столкнулись в субботу в 07.50 мск на участке железной дороги Улак-Эльга, принадлежащей ООО "Эльгауголь", вождение поездов на этом участке выполняется угледобывающей компанией самостоятельно, без участия ОАО "РЖД".
"Трое пострадавших находятся в Зейской районной больнице. Состояние средней степени тяжести. Характер травм - черепно-мозговые травмы и ожоги. Лечение получают, консультируются областными специалистами", - сообщили журналистам в минздраве Амурской области.
Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности сообщил, что, предварительно, при столкновении грузовых поездов погибли два человека, их тела извлекли с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента, три человека пострадали, местонахождение ещё двоих мужчин неизвестно.
Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ в субботу сообщило, что после столкновения поездов возбуждено уголовное дело.
Железная дорога - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
14 июля, 07:00Хорошие новости
Жительница Приморья спасла трехлетнего мальчика из-под колес поезда
 
РоссияДальневосточная железная дорогаСледственный комитет России (СК РФ)РЖДАмурская областьПроисшествия
 
 
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