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Число пострадавших при столкновении поездов в Приамурье выросло до трех
Число пострадавших при столкновении поездов в Приамурье выросло до трех - РИА Новости, 18.07.2021
Число пострадавших при столкновении поездов в Приамурье выросло до трех
Число пострадавших при лобовом столкновении грузовых поездов в Амурской области увеличилось до трех человек, еще двоих ищут, сообщает региональный центр... РИА Новости, 18.07.2021
2021-07-18T05:09
2021-07-18T05:09
2021-07-18T05:26
россия
дальневосточная железная дорога
следственный комитет россии (ск рф)
ржд
амурская область
происшествия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 июл – РИА Новости. Число пострадавших при лобовом столкновении грузовых поездов в Амурской области увеличилось до трех человек, еще двоих ищут, сообщает региональный центр гражданской защиты и пожарной безопасности.Пострадавшие находятся под наблюдением врачей на станции Верхний Улак.Поезда столкнулись в субботу в 7.50 мск на участке железной дороги Улак-Эльга, принадлежащей ООО "Эльгауголь", вождение составов на этом участке выполняется без участия "РЖД".В результате аварии погибли два человека. Спасатели, прибыв на место происшествия из города Зея, начали аварийно-восстановительные работы. "В 21.40 (15.40 мск) с применением гидравлического аварийно-спасательного инструмента они (спасатели) извлекли из груды искаженного металла одного погибшего мужчину, в 22.10 (16.10 мск) – второго", - сообщили в центре.Работа по поиску и деблокированию людей продолжается.
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россия, дальневосточная железная дорога, следственный комитет россии (ск рф), ржд, амурская область, происшествия
05:09 18.07.2021 (обновлено: 05:26 18.07.2021)
Число пострадавших при столкновении поездов в Приамурье выросло до трех
Число пострадавших при столкновении поездов в Приамурье выросло до трех человек, еще двоих ищут