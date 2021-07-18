https://ria.ru/20210718/poezd-1741714400.html

Число пострадавших при столкновении поездов в Приамурье выросло до трех

Число пострадавших при столкновении поездов в Приамурье выросло до трех - РИА Новости, 18.07.2021

Число пострадавших при столкновении поездов в Приамурье выросло до трех

Число пострадавших при лобовом столкновении грузовых поездов в Амурской области увеличилось до трех человек, еще двоих ищут, сообщает региональный центр... РИА Новости, 18.07.2021

2021-07-18T05:09

2021-07-18T05:09

2021-07-18T05:26

россия

дальневосточная железная дорога

следственный комитет россии (ск рф)

ржд

амурская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/96605/10/966051076_0:8:3083:1742_1920x0_80_0_0_e85a5efe8dfcd11ab6a08a52c4340d11.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 июл – РИА Новости. Число пострадавших при лобовом столкновении грузовых поездов в Амурской области увеличилось до трех человек, еще двоих ищут, сообщает региональный центр гражданской защиты и пожарной безопасности.Пострадавшие находятся под наблюдением врачей на станции Верхний Улак.Поезда столкнулись в субботу в 7.50 мск на участке железной дороги Улак-Эльга, принадлежащей ООО "Эльгауголь", вождение составов на этом участке выполняется без участия "РЖД".В результате аварии погибли два человека. Спасатели, прибыв на место происшествия из города Зея, начали аварийно-восстановительные работы. "В 21.40 (15.40 мск) с применением гидравлического аварийно-спасательного инструмента они (спасатели) извлекли из груды искаженного металла одного погибшего мужчину, в 22.10 (16.10 мск) – второго", - сообщили в центре.Работа по поиску и деблокированию людей продолжается.

https://ria.ru/20210712/dtp-1740866073.html

россия

амурская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дальневосточная железная дорога, следственный комитет россии (ск рф), ржд, амурская область, происшествия